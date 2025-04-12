Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, havaalanlarındaki uygulanan kurallarda çığır açacak bir yeniliğe gitmeyi planlıyor. Yeni değişikliklerle birlikte geleneksel biniş kartı ve check-in işlemleri tamamen dijitalleşerek yerini yüz tanıma sistemlerine bırakacak.
Uçuş öncesinde havaalanlarında yaşanan check-in yapma ve biniş kartı alma telaşı, havacılık kurallarında gidilecek yeni değişikliklerle birlikte tarihe karışıyor.
HAVAALANLARINDA YENİ KURALLAR
Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yeni "dijital seyahat belgesi" uygulamasıyla birlikte havaalanları için belirlenen kuralları değiştirmeyi planlıyor. The Times'ın haberine göre, yapılacak değişiklikler 3 yıl içinde uygulamaya konacak.
UÇUŞLARDA 'SEYAHAT BELGESİ' DÖNEMİ
Yolcular, yeni kurallarla birlikte biletlerini aldıkları andan itibaren telefonlarına bir 'seyahat belgesi' indirebilecek. Seyahat planında değişiklik olması halinde bu belge de otomatik olarak güncellenecek.
HER ŞEY TEK BİR QR KODDA TOPLANACAK
Yolcular ayrıca pasaportlarını da telefonlarına yükleyebilecek. Böylece her yolcunun uçuş bilgileri, dijital kimliği ve biniş izni tek bir QR kodda toplanacak.
'YÜZ TANIMA SİSTEMİ' KULLANILACAK
Havaalanlarındaki noktalardan geçişte ise 'yüz tanıma sistemleri' kullanılacak. Havayolu şirketlerinin kimin uçağa bineceğini bilmesini sağlayan check-in uygulaması da bu yolla tarihe karışacak. Havaalanına ulaşan ve yüz tanıma sistemlerince görülen yolcunun bilgileri anında havayolu şirketine iletilecek.