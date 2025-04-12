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Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor
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Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, havaalanlarındaki uygulanan kurallarda çığır açacak bir yeniliğe gitmeyi planlıyor. Yeni değişikliklerle birlikte geleneksel biniş kartı ve check-in işlemleri tamamen dijitalleşerek yerini yüz tanıma sistemlerine bırakacak.

Uçuş öncesinde havaalanlarında yaşanan check-in yapma ve biniş kartı alma telaşı, havacılık kurallarında gidilecek yeni değişikliklerle birlikte tarihe karışıyor.

Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

HAVAALANLARINDA YENİ KURALLAR

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yeni "dijital seyahat belgesi" uygulamasıyla birlikte havaalanları için belirlenen kuralları değiştirmeyi planlıyor. The Times'ın haberine göre, yapılacak değişiklikler 3 yıl içinde uygulamaya konacak.

Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

UÇUŞLARDA 'SEYAHAT BELGESİ' DÖNEMİ

Yolcular, yeni kurallarla birlikte biletlerini aldıkları andan itibaren telefonlarına bir 'seyahat belgesi' indirebilecek. Seyahat planında değişiklik olması halinde bu belge de otomatik olarak güncellenecek.

Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

HER ŞEY TEK BİR QR KODDA TOPLANACAK

Yolcular ayrıca pasaportlarını da telefonlarına yükleyebilecek. Böylece her yolcunun uçuş bilgileri, dijital kimliği ve biniş izni tek bir QR kodda toplanacak.

Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

'YÜZ TANIMA SİSTEMİ' KULLANILACAK

Havaalanlarındaki noktalardan geçişte ise 'yüz tanıma sistemleri' kullanılacak. Havayolu şirketlerinin kimin uçağa bineceğini bilmesini sağlayan check-in uygulaması da bu yolla tarihe karışacak. Havaalanına ulaşan ve yüz tanıma sistemlerince görülen yolcunun bilgileri anında havayolu şirketine iletilecek.

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Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJohn reese:

Hay sizin teknolojinize. iyice ütopyalardaki dünyaya doğru gidiyoruz

Yorum Beğen11
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