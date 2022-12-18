Dünya Kupası finali sona erdi! Peki kim kazandı?

FIFA'nın dört yılda bir düzenlediği Dünya Kupası etkinliğinin bu yıldaki finali nasıl sonuçlandı? Arjantin mi yoksa Fransa mı galip geldi?

Global futbol alanındaki en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği yani FIFA'nın dört yılda bir farklı ülkelerde düzenlediği futbol turnuvası, bu yıl da Katar'da yapıldı. FIFA üyesi ülkelerin katıldığı turnuva, bu yıl da 20 Kasım'da başladı. Başlangıcından beri severlerini ekranlara kilitleyen Dünya Kupası, en nihayetinde bu gün son buldu. Çekişmeli maçın galibi kim?

18 Aralık 2022 Dünya Kupası Finali: Kazanan Arjantin!

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası Finalinde son olarak çekişmeli iki takımın rekabetini izledik. Bu takımlardan birisi Hırvatistan'ı eleyen Arjantin, diğeri ise 2018 şampiyonu Fransa. Peki bu takımlar finale kadar nasıl geldiler?

Messi'li Arjantin, C Grubu'nda çıktığı üç maçtan ikisini galip olarak tamamlamayı başardı ve 6 puan ile lider çıktı. Avusturya'yı 1-0 mağlup eden Arjantin, çeyrek finale geldiğimizde ise Hollanda ile sahaya çıktı. Maç süresine ek olarak uzatmaların sonucu beraberlik olan maçta, Arjantin penaltılarda öne geçmeyi başardı. Son olarak yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden takım, final maçına çıkmaya hak kazandı.

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Biraz da Kylian Mbappé'nin bulunduğu Fransa'nın yolculuğuna bakalım. Avusturya'yı 4-1 yenen takım, Danimarka mücadelesinde ise 2-1 galip geldi. Tunus'a 1-0 mağlup olan Fransa, Polonya'yı 3-1, çeyrek finalinde ise İngiltere'yi 2-1 skorla eledi. Son olarak Fransa yarı finalde Fas'ı 2-0 yenerek liderlik kapışmasına çıktı.

Dünya Kupası Finali Özet

Hakem Szymon Marciniak'ın düdüğü çalması ile birlikte büyük kapışma başladı. Üçüncü dakikada Rodrigo de Paul'un defansın arkasına attığı pasa müdahale eden Julian Alvarez için hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Beşinci dakikada Alexis Mac Allister'in ceza sahasının dışından yolladığı isabetli şutuna Hugo Lloris müdahale etmeyi başardı. On birinci dakikada yaşanan Hugo Lloris'in sakatlığı sebebiyle oyun bir süre durdu. On yedinci dakikada Angel Di Maria'nın şut denemesi kaleyi bulamadı. Ousmane Dembele'nin, Angel Di Maria'ya yaptığı müdahale sonucu Arjantin penaltı kazandı. Yirmi üçüncü dakikada yapılan penaltı vuruşu ile Lionel Messi maçtaki ilk golünü attı.

İlk golün ardından atağa kalkan Arjantin'e hakim otuzuncu dakikada ofsayt bayrağını kaldırdı. Alexis Mac Allister'ın şut denemesinden dört dakika sonra Angel Di Maria Arjantin'in rekorunu ikiye çıkardı. Kırk birinci dakikada oyuncu değişikliğine giden Fransa, Ousmane Dembele'nin yerine Randal Kolo-Muani'yi, Olivier Giroud'un yerine ise Olivier Giroud'yi oyuna soktu. İlk yarı bitmeye yakın Randal Kolo-Muani'ye kontrolsüz müdahalede bulunan Enzo Fernandez sarı kartla cezalandırıldı.

İkinci yarı:

İkinci yarı için düdük çaldıktan hemen üç dakika sonrasında Rodrigo de Paul'un yaptığı şut denemesine Hugo Lloris engel olmayı başardı. Elli beşinci dakikada Rodrigo de Paul ile girdiği ikili mücadelenin sonunda Adrien Rabiot, sarı kartla cezalandırıldı. Rodrigo de Paul'un sakatlığı nedeniyle oyuna bir süre ara verildi. Julian Alvarez'in şut denemesinin hemen sonrasında Kylian Mbappe için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Dakikalar altmış dördü gösterdiğinde Arjantin, Angel Di Maria'nın yerine Marcos Acuna'yı oyuna aldı. Böyle Arjantin ilk oyuncu değişikliğini yapmış oldu. Yetmiş birinci dakikada Kylian Mbappe attığı isabetsiz şuttan sonra Fransa da oyuncu değişikliğine gitti. Theo Hernandez'nin yerine Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann'in yerine ise Kingsley Coman maça dahil oldu. Ardından Lionel Messi'nin pasıyla Enzo Fernandez'in ceza sahasının dışından attığı şuta Hugo Lloris engel oldu. Cristian Romero'nun sonrasında yetmiş dokuzuncu dakikada Fransa penaltı kazanıyor ve maç bitimine on dakika kala Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle aradaki skor farkını bire indirdi.

İlk golün ardından atağa kalkan Kylian Mbappe, Marcus Thuram'un asistiyle seksen ikinci dakikada aradaki farkı kapatarak skoru 2-2'ye düşürdü. Seksen yedinci dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketi gerekçesiyle Marcus Thuram sarı kartla cezalandırıldı. Uzatmaların dördüncü dakikasında Olivier Giroud sarı kart cezası aldı. Fransa'nın yaptığı atak sonrasında Arjantin karşı atağa geçti. Messi'nin uzatmaların bitmesine bir dakika kala gol denemesine karşılık Hugo Lloris şutu geri çevirdi. Arjantin yeniden atağa geçtiğinde ise uzatmalar bitti ve hakem bitiş düdüğünü çaldı.

Uzatmalarda rekabet kızıştı!

Hakem Szymon Marciniak düdüğü çaldı ve ilk uzatma devresi başladı. Uzatmalara oyuncu değişikliği ile başlayan Arjantin, Nahuel Molina'nın yerine Gonzalo Montiel'i oyuna dahil etti. Hemen arından Fransa da Adrien Rabiot ile Youssouf Fofana'ı değiştirdi. Yüz birinci dakikada hakem, Raphael Varane'nin için ofsayt bayrağını kaldırdı. İlk yarının bitimine yakın Lautaro Martinez'in şut denemesi başarısız sonuçlandı.

Uzatmaların ikinci yarısı başladıktan iki dakika sonra Arjantinli Lionel Messi gol atarak skoru 3-2 yaptı. Bu golden sonra Fransa, rakibinin yarı alanında baskısını arttırdı. Uzatmaların bitimine yedi dakika kala Fransa altıncı ve son oyuncu değişikliğini yaptı. Ardından Leandro Paredes sarı kart ile cezalandırıldı. Yüz on altıncı dakikada Gonzalo Montiel'in topa el ile müdahalesi sonucu penaltı hakkı kazanan Fransa'nın penaltını Kylian Mbappe kullandı ve gol atarak farkı kapattı. Yeni skor ise 3-3 oldu.

Arjantin'in atağına karşılık karşı atak yapan Fransa, gol fırsatını son anda kaçırdı. Hakem, uzatmaların ikinci yarısına üç dakika daha ilave edildi. Arjantin'in kalesine çok yaklaşan Kylian Mbappe, müdahale sonrası top hakimiyetini kaybetti. Sürenin dolmasının sonucunda maç penaltılara kaldı.

Dünya kupası finali penaltılarda sonuçlandı!

Berabere kalan maç penaltılara kadar uzadı. Penaltılar çok çekişmeli geçti. Maçın sonunda Gonzalo Montiel'in golü ile Arjantin, 7-5 skor ile şampiyon oldu. Arjantin, 1986'dan beri ilk dünya kupasını almış oldu.

Peki siz bu kadar çekişmeli geçen dünya kupası finalleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!