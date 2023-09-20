Dicle Elektrik ve TEDAŞ İş Birliğiyle Saha Çalışanlarına Dijital Eğitim

Dicle Elektrik ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), iş birliği gerçekleştirerek saha çalışanlarına yönelik teknik eğitimler için dijital bir adım attı. Dicle Elektrik, TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi çerçevesinde 19 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da bulunan TEDAŞ Genel Merkezinde Eğitim Seti İşbirliği Anlaşmasına imza attı.

Dicle Elektrik ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), iş birliği gerçekleştirerek saha çalışanlarına yönelik teknik eğitimler için dijital bir adım attı. Dicle Elektrik, TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi çerçevesinde 19 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da bulunan TEDAŞ Genel Merkezinde Eğitim Seti İşbirliği Anlaşmasına imza attı.

Çevre ve insan odaklı vizyonuyla kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, yaklaşık 4 bin 500 çalışanını dijital ortamda eğiten 2'nci elektrik dağıtım şirketi olacak. Eğitimlerde teknik bilgilendirme ile iş sağlığı ve güvenliği konuları ön planda olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 6 ilde elektrik dağıtımı hizmeti veren Dicle Elektrik, hizmet bölgesine ve çalışanlarına değer katan projelere imza atmaya devam ediyor. Devreye alınacak proje ile 2 yıl içerisinde yaklaşık 4 bin 500 saha çalışanına tehlikeden uzak esnek ve etkili eğitim verecek olan şirket, sürdürülebilir ve yenilikçi bakış açısını saha çalışanlarına da aktarmayı hedefliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile projeler yürüten şirket, TEDAŞ ile gerçekleştirdiği iş birliği ile öncü çalışmalarına bir yenisini daha eklemiş olacak.

Teknik eğitimlere dijital destek

Proaktif bir yaklaşımla, saha çalışmalarının verimliliğini ve güvenliğini artırmayı amaçlayan söz konusu eğitimler, istenilen lokasyon ve istenilen zaman diliminde gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. Modüller halinde sunulan eğitim setinde saha çalışanlarının yürütmekte olduğu tüm teknik eğitimler etkin bir şekilde dijital ortamda tamamlanacak. Eğitim seti; temel elektrik, transformatörler, panolar, ayırıcı-kesiciler, topraklama, modüler hücreler, sayaçlar, havai hat şebekeleri, korumalar ve manevralar gibi değerli dersleri içeriyor.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ön planda

Elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinde alınacak önlemler ise Dicle Elektrik'in eğitimlerinde önemli bir yer tutuyor. Eğitimlerde; saha çalışanlarının karşılaşabilecekleri olası tehlikeler, saha çalışmalarında ekiplerin kullanacağı teçhizat ve malzemelerin önceden kontrolleri, direk ya da yüksek alanda çalışırken alınması gereken önlemler, çalışmanın olduğu alanlara ikaz levhalarının yerleştirilmesi, yer altı kabloları çalışmalarında alınacak tedbirler gibi geniş kapsamlı iş güvenliği eğitimleri sunuluyor.

Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor

Dicle Elektrik, TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi kapsamında 19 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da bulunan TEDAŞ Genel Merkezinde Eğitim Seti İşbirliği Anlaşmasına imza attı. TEDAŞ'tan temin edilen eğitim seti hakkında açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Dicle Elektrik'in TEDAŞ tarafından özgün olarak geliştirilen eğitim setini kullanan 2'inci dağıtım şirketi olduğunu ifade etti. - DİYARBAKIR