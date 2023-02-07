Deprem için yardımda bulunabileceğiniz resmi kurum ve kuruluşlar
Teknoloji Haberleri
6 Şubat sabaha Kahramanmaraş depremi Türkiye'yi derinden sarstı. Yardımda bulunabileceğiniz kurum ve kuruluşları bir araya getirdik.
6 Şubat 2023 sabaha karşı merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem ve sonrasında olan 7.6'lık ikinci deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da yıkıcı şekilde hissedilen deprem sonrası tüm vatandaşlarımız yardım elini uzatmaya başladı. Deprem bölgesi için yardımda bulunabileceğiniz resmi kurum ve kuruluşları bir araya getirdik.
deprem
Yardımda bulunabileceğiniz resmi kurum ve kuruluşlar
Öncelikli olarak enkaz altında kalan insanların kurtarılması gerekmektedir. Bu amaçla, enkaz altındaki kişiler AFAD, ilgili valilikler veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 112 numaralı telefon ile bildirilmelidir.
Ekipler, deprem sonrası oluşan hasarın giderilmesi ve enkaz altındaki insanların kurtarılması için çalışıyor. Belediyeler ve valilikler yardım toplamaya başladı ve Milli Eğitim Bakanlığı deprem bölgesindeki okullar, öğretmen evleri, uygulama otelleri ve kapalı spor salonlarının hizmete açıldığını duyurdu. Maddi yardım yapmak isteyen kişiler, aşağıdaki kurum, kuruluşlar ve aracılar tarafından yardım edebilirler:
AHBAP, Kızılay ve AKUT dijital destek kartları
AHBAP Deprem Bölgelerine Dijital Destek Kartı
Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı
AKUT Varsa Hayat Var Dijital Destek Kartı
Kurucusunun Haluk Levent'in olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgelerine yardım göndermek isterseniz buradaki siteye gidebilir ya da aşağıdaki IBAN numarasına imkanlarınız doğrultusunda yardım yapabilirsiniz.
AHBAP Derneği İş Bankası IBAN numarası: TR12 0006 4000 0011 0211 3800 59
MASAK ile görüşen Haluk Levent, dijital varlıklar için de bir cüzdan kodu paylaştı. Bu cüzdan 1 hafta sonra silinecek.
BEP20 Cüzdan Adresi: 0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463
AKUT
AKUT aracılığıyla deprem bölgelerine yardımda bulunmak için "AKUT" yazıp 2930'a SMS gönderebilir ya da internet sitesi üzerinden bağış yapabilirsiniz. (SMS ücreti 10 TL)
AKUT İletişim Numarası: +90 (212) 217 04 10
AKUT Banka Hesapları
TÜRKİYE İŞ BANKASI: GAYRETTEPE ŞUBESİ
TL: TR14 0006 4000 0011 0800 6666 63
USD: TR48 0006 4000 0021 0806 6666 60
EURO: TR12 0006 4000 0021 0806 6661 44
Banka Swift Kod No: ISBKTRIS
QNB FİNANSBANK: GAYRETTEPE ŞUBESİ
TL: TR92 0011 1000 0000 0001 9576 70
USD: TR82 0011 1000 0000 0032 4941 29
EURO: TR66 0011 1000 0000 0032 4941 26
Banka Swift Kod No: FNNBTRIS
GARANTİ BBVA: ORTAKLAR CAD. ŞUBESİ
TL: TR26 0006 2000 3570 0000 0029 30
USD: TR83 0006 2000 3570 0009 0813 95
EURO: TR56 0006 2000 3570 0009 0813 96
Banka Swift Kod No: TGBATRIS
YAPI KREDİ BANKASI: FULYA ŞUBESİ
TL: TR23 0006 7010 0000 0075 0775 87
USD: TR17 0006 7010 0000 0075 1625 70
EURO: TR75 0006 7010 0000 0075 0554 08
Banka Swift Kod No: YAPITRIS
ŞEKERBANK: MECİDİYEKÖY ŞUBESİ
TL: TR50 0005 9002 1053 6000 0029 30
AFAD
AFAD üzerinden deprem bölgelerine yardım göndermek için "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilirsiniz (SMS ücreti 20 TL). Aynı zamanda AFAD internet sitesi üzerinden bağış gönderebilirsiniz.
AFAD Banka Hesapları
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.: ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
USD: TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
Banka Swift Kod No: TCZBTR2A
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O: KIZILAY TİCARİ ŞUBE
TL: TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
USD: TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
EURO: TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
Banka Swift Kod No: TVBATR2A
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş: BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD: TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No: TRHBTR2A
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.: BALGAT ŞUBESİ
TL: TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09
USD: TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17
EURO: TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18
Banka Swift Kod No: KTEFTRIS
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.: KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ
TL: TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10
USD: TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11
EURO: TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12
Banka Swift Kod No: ZKBATRIS
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.: KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ
TL: TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06
USD: TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09
EURO: TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10
Banka Swift Kod No: VAKFTRIS
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.: BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ
TL: TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10
USD: TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11
EURO: TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12
Banka Swift Kod No: BTFHTRIS
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş: ANKARA ŞUBESİ
TL: TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11
USD: TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17
EURO: TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18
Banka Swift Kod No: EMLATRIS
DENİZBANK A.Ş.: BAŞKENT TİCARİ MERKEZ ve KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ
TL: TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11
USD: TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10
EURO: TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12
Banka Swift Kod No: DENITRIS
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.: BAŞKENT ŞUBESİ
TL: TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45
USD: TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71
EURO: TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85
Banka Swift Kod No: ISBKTRIS
ŞEKERBANK T.A.Ş: ANKARA ŞUBESİ
TL: TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34
USD: TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35
EURO: TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36
Banka Swift Kod No: SEKETR2A
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.: ÇANKAYA ANKARA ŞUBESİ
TL: TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66
USD: TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94
EURO: TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04
Banka Swift Kod No: TEBUTRIS
QNB FİNANSBANK A.Ş.: ÜMİTKÖY ŞUBESİ
TL: TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68
USD: TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31
EURO: TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25
Banka Swift Kod No: FNNBTRIS
AKBANK T.A.Ş.: BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ
TL: TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21
USD: TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22
EURO: TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23
Banka Swift Kod No: AKBKTRIS
Para transferini EFT olarak gönderecekseniz alıcı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazmayı unutmayınız.
KIZILAY
Yardımınızı KIZILAY aracılığıyla yapmak için "DEPREM" yazıp 2868'e SMS gönderebilirsiniz (SMS ücreti 15 TL). KIZILAY'ın internet sitesi, mobil uygulaması ve telefon numarası aracılığıyla veya hesap numaralarına istediğiniz miktarı göndererek bağış yapabilirsiniz.
KIZILAY Banka Hesapları
YURT İÇİ HESAP NUMARASI
Ziraat Bankası TL: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254
Banka Swift Kod No: TCZBTR2A
YURT DIŞI HESAP NUMARASI
Ziraat Bankası Frankfurt: DE26 5122 0700 1080 0000 01
KONTO NO: 1080000001
BLZ: 512 20 700
SWIFT: TCZBDEFF
Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu
TFF'nin internet sitesinde paylaşmış olduğu çağrıda kurum olarak 20 Milyon TL ile bağış yaptıklarını ve belirtilen AFAD hesap numasına da dileyen insanların yardım yapabileceği açıklandı.
TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. KAMU KURUMSAL ŞUBESİ – AFAD HESABI
TR 73 0001 0017 4555 5555 5552 04
Banka havalesi yerine ise "DEPREM" yazarak 1866'ya da SMS göndererek kampanyamıza destek olmanızı istiyoruz açıklaması yapıldı.