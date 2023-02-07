Deprem için yardımda bulunabileceğiniz resmi kurum ve kuruluşlar

6 Şubat sabaha Kahramanmaraş depremi Türkiye'yi derinden sarstı. Yardımda bulunabileceğiniz kurum ve kuruluşları bir araya getirdik.

6 Şubat 2023 sabaha karşı merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem ve sonrasında olan 7.6'lık ikinci deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da yıkıcı şekilde hissedilen deprem sonrası tüm vatandaşlarımız yardım elini uzatmaya başladı. Deprem bölgesi için yardımda bulunabileceğiniz resmi kurum ve kuruluşları bir araya getirdik.

deprem

Yardımda bulunabileceğiniz resmi kurum ve kuruluşlar

Öncelikli olarak enkaz altında kalan insanların kurtarılması gerekmektedir. Bu amaçla, enkaz altındaki kişiler AFAD, ilgili valilikler veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 112 numaralı telefon ile bildirilmelidir.

Ekipler, deprem sonrası oluşan hasarın giderilmesi ve enkaz altındaki insanların kurtarılması için çalışıyor. Belediyeler ve valilikler yardım toplamaya başladı ve Milli Eğitim Bakanlığı deprem bölgesindeki okullar, öğretmen evleri, uygulama otelleri ve kapalı spor salonlarının hizmete açıldığını duyurdu. Maddi yardım yapmak isteyen kişiler, aşağıdaki kurum, kuruluşlar ve aracılar tarafından yardım edebilirler:

AHBAP, Kızılay ve AKUT dijital destek kartları

AHBAP Deprem Bölgelerine Dijital Destek Kartı

Türk Kızılay Derneği Deprem Dijital Destek Kartı

AKUT Varsa Hayat Var Dijital Destek Kartı

Kurucusunun Haluk Levent'in olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgelerine yardım göndermek isterseniz buradaki siteye gidebilir ya da aşağıdaki IBAN numarasına imkanlarınız doğrultusunda yardım yapabilirsiniz.

AHBAP Derneği İş Bankası IBAN numarası: TR12 0006 4000 0011 0211 3800 59

MASAK ile görüşen Haluk Levent, dijital varlıklar için de bir cüzdan kodu paylaştı. Bu cüzdan 1 hafta sonra silinecek.

BEP20 Cüzdan Adresi: 0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463

MASAK ile görüşme yapıldı. Sağ olsunlar Bu yayınlayacağım hesap 1 hafta sonra kapanacak ne toplandıysa her saniye sizler görebileceksiniz Makbuzu paylaşacağım Herkes buraya stabil coin göndererek bağış yapabilir. *BEP20 Cüzdan Adresi: * 0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463 — Haluk Levent (@haluklevent) February 7, 2023

AKUT

AKUT aracılığıyla deprem bölgelerine yardımda bulunmak için "AKUT" yazıp 2930'a SMS gönderebilir ya da internet sitesi üzerinden bağış yapabilirsiniz. (SMS ücreti 10 TL)

AKUT İletişim Numarası: +90 (212) 217 04 10

AKUT Banka Hesapları

TÜRKİYE İŞ BANKASI: GAYRETTEPE ŞUBESİ

TL: TR14 0006 4000 0011 0800 6666 63

USD: TR48 0006 4000 0021 0806 6666 60

EURO: TR12 0006 4000 0021 0806 6661 44

Banka Swift Kod No: ISBKTRIS

QNB FİNANSBANK: GAYRETTEPE ŞUBESİ

TL: TR92 0011 1000 0000 0001 9576 70

USD: TR82 0011 1000 0000 0032 4941 29

EURO: TR66 0011 1000 0000 0032 4941 26

Banka Swift Kod No: FNNBTRIS

GARANTİ BBVA: ORTAKLAR CAD. ŞUBESİ

TL: TR26 0006 2000 3570 0000 0029 30

USD: TR83 0006 2000 3570 0009 0813 95

EURO: TR56 0006 2000 3570 0009 0813 96

Banka Swift Kod No: TGBATRIS

YAPI KREDİ BANKASI: FULYA ŞUBESİ

TL: TR23 0006 7010 0000 0075 0775 87

USD: TR17 0006 7010 0000 0075 1625 70

EURO: TR75 0006 7010 0000 0075 0554 08

Banka Swift Kod No: YAPITRIS

ŞEKERBANK: MECİDİYEKÖY ŞUBESİ

TL: TR50 0005 9002 1053 6000 0029 30

AFAD

AFAD üzerinden deprem bölgelerine yardım göndermek için "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilirsiniz (SMS ücreti 20 TL). Aynı zamanda AFAD internet sitesi üzerinden bağış gönderebilirsiniz.

AFAD Banka Hesapları

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.: ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD: TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O: KIZILAY TİCARİ ŞUBE

TL: TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD: TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO: TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No: TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş: BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD: TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.: BALGAT ŞUBESİ

TL: TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

USD: TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

EURO: TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

Banka Swift Kod No: KTEFTRIS

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.: KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ

TL: TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10

USD: TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11

EURO: TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12

Banka Swift Kod No: ZKBATRIS

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.: KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ

TL: TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06

USD: TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09

EURO: TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10

Banka Swift Kod No: VAKFTRIS

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.: BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10

USD: TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11

EURO: TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12

Banka Swift Kod No: BTFHTRIS

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş: ANKARA ŞUBESİ

TL: TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11

USD: TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17

EURO: TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18

Banka Swift Kod No: EMLATRIS

DENİZBANK A.Ş.: BAŞKENT TİCARİ MERKEZ ve KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ

TL: TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11

USD: TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10

EURO: TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12

Banka Swift Kod No: DENITRIS

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.: BAŞKENT ŞUBESİ

TL: TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

USD: TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

EURO: TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

Banka Swift Kod No: ISBKTRIS

ŞEKERBANK T.A.Ş: ANKARA ŞUBESİ

TL: TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34

USD: TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35

EURO: TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36

Banka Swift Kod No: SEKETR2A

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.: ÇANKAYA ANKARA ŞUBESİ

TL: TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

USD: TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

EURO: TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

Banka Swift Kod No: TEBUTRIS

QNB FİNANSBANK A.Ş.: ÜMİTKÖY ŞUBESİ

TL: TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68

USD: TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31

EURO: TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25

Banka Swift Kod No: FNNBTRIS

AKBANK T.A.Ş.: BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21

USD: TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22

EURO: TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23

Banka Swift Kod No: AKBKTRIS

Para transferini EFT olarak gönderecekseniz alıcı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazmayı unutmayınız.

KIZILAY

Yardımınızı KIZILAY aracılığıyla yapmak için "DEPREM" yazıp 2868'e SMS gönderebilirsiniz (SMS ücreti 15 TL). KIZILAY'ın internet sitesi, mobil uygulaması ve telefon numarası aracılığıyla veya hesap numaralarına istediğiniz miktarı göndererek bağış yapabilirsiniz.

KIZILAY Banka Hesapları

YURT İÇİ HESAP NUMARASI

Ziraat Bankası TL: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254

Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

YURT DIŞI HESAP NUMARASI

Ziraat Bankası Frankfurt: DE26 5122 0700 1080 0000 01

KONTO NO: 1080000001

BLZ: 512 20 700

SWIFT: TCZBDEFF

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu

TFF'nin internet sitesinde paylaşmış olduğu çağrıda kurum olarak 20 Milyon TL ile bağış yaptıklarını ve belirtilen AFAD hesap numasına da dileyen insanların yardım yapabileceği açıklandı.

TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. KAMU KURUMSAL ŞUBESİ – AFAD HESABI

TR 73 0001 0017 4555 5555 5552 04

Banka havalesi yerine ise "DEPREM" yazarak 1866'ya da SMS göndererek kampanyamıza destek olmanızı istiyoruz açıklaması yapıldı.