GUHEM'de havacılık lisesi kuruluyor

Türkiye'nin Havacılık ve Uzay Vizyonuna Güç Katacak Yeni Meslek Lisesi GUHEM'de hayat buluyor. Okul 2026-2027 eğitim öğretim döneminde faaliyete başlayacak.

Türkiye'nin yüksek teknoloji hedeflerine yön verecek insan kaynağını yetiştirme vizyonu doğrultusunda, Bursa'da tarihi bir adım atılıyor.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan "Sektör İçi Okul İş Birliği Protokolü" çerçevesinde, Türkiye'nin en önemli bilim ve teknoloji merkezlerinden biri olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) bünyesinde GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruluyor.

Bu yeni eğitim modeliyle öğrenciler sektörün tam merkezinde, gerçek üretim ortamlarında eğitim alarak Türkiye'nin havacılık ve uzay ekosistemine doğrudan katkı sunacak nitelikli bireyler olarak yetişecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni okul türü yapılanmalarına yönelik vizyonu ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün mesleki eğitimi sektörle bütünleştiren yaklaşımı doğrultusunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle hayata geçirilen okul yapılanması eğitim, üretim ve istihdamı aynı çatı altında buluşturan örnek bir model olacak.

Öğrenciler teorik eğitimlerinin yanında uzay, havacılık ve savunma sanayine yönelik faaliyet gösteren BTSO üyesi işletmelerde alan öğretmenleri ve usta öğreticiler eşliğinde uygulamalı eğitim alacaklar.

Başarılı öğrencilere burs

Protokol çerçevesinde okulda öğrenim görecek başarılı öğrencilere eğitimleri boyunca sağlanacak burs desteği ile öğrenciler hem ekonomik olarak desteklenecek hem de başarı teşvik edilecek. Savunma sanayii, havacılık ve uzay teknolojilerinde son yıllarda büyük hamleler gerçekleştiren Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde Bursa önemli bir rol üstlenecek.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu modelle öğrenciler mühendislikten üretime, bakım teknolojilerinden ileri üretim sistemlerine kadar birçok alanda sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatılacak.

Geleceğin teknoloji liderleri Bursa'dan yetişecek

Bu proje, geçtiğimiz hafta BTSO'nun Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda kamuoyuyla paylaşıldı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün Bursa iş dünyasıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, havacılık ve uzay vizyonunun sembolü haline gelen GUHEM'de yıllık ziyaretçi sayısının 1 milyon barajını aştığını duyurarak, bu yapının artık Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle açılacak havacılık lisesiyle güçlendirileceğini ve "yarının pilotlarını ve teknoloji liderlerini" yetiştireceklerini açıkladı.

Burkay sözlerini "GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; yalnızca yeni bir okul değil, Türkiye'nin yüksek teknoloji hedeflerine katkı sunacak güçlü bir eğitim vizyonunun somut göstergesi olacak. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde hayata geçirilen bu model; öğrencileri geleceğin pilotları, teknisyenleri, mühendisleri ve teknoloji liderleri olarak yetiştirirken Bursa'yı da havacılık ve uzay alanında nitelikli insan kaynağının merkezi haline getirmeyi hedefliyor." diyerek sürdürdü.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de mesleki ve teknik eğitimde en temel hedefin; öğrencileri yalnızca bugünün değil, geleceğin mesleklerine hazırlayacak güçlü eğitim ortamlarını tesis etmek olduğunu ifade ederek GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, bu anlayışın en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Çokgezer, "Bursa'nın güçlü sanayi altyapısını eğitimle buluşturan bu model sayesinde öğrencilerimiz, sektörün gerçek üretim ortamlarında uygulamalı eğitim alma fırsatı yakalayacak; bilgi, beceri ve deneyimi aynı anda kazanacaktır. Havacılık ve uzay teknolojileri, ülkemizin stratejik gelişim alanlarının başında gelmektedir. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gençlerimizin bu alanlarda nitelikli bireyler olarak yetişmelerini, milli teknoloji hamlesine katkı sunmalarını ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmalarını önemsiyoruz." dedi.

Avrupa'nın En Büyüğü, Türkiye'nin İlki

BTSO tarafından hayata geçirilen ve Avrupa'nın sayılı merkezleri arasında gösterilen GUHEM, bugüne kadar milyonlarca ziyaretçiyi bilim ve teknolojiyle buluşturdu.

Yaklaşık 13 bin metrekarelik alana kurulu merkez; 150'den fazla interaktif eğitim düzeneği, havacılık eğitim merkezi, uzay inovasyon laboratuvarları, robotik kodlama alanları ve bilim atölyeleriyle Türkiye'nin en kapsamlı uzay ve havacılık merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu sürecinde de önemli etkinliklere ev sahipliği yapan GUHEM, şimdi bu güçlü altyapısını örgün mesleki eğitimle buluşturarak yeni bir misyona hazırlanıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı