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Datça'da iş adamı başından silahla vurulmuş halde bulundu

Datça'da iş adamı başından silahla vurulmuş halde bulundu
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Muğla'nın Datça ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan 58 yaşındaki Z.B., iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iş adamının hayati tehlikesi sürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulunan iş adamı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Datça'da inşaat işleri ile uğraşan 58 yaşındaki Z.B., iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Z.B., ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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