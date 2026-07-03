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Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı Haber Videosunu İzle
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı
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2026 FIFA Dünya Kupası için Dallas'ta bulunan Mısır Milli Takımı kafilesi ile Amerikan polisi arasında arbede yaşandı. Gerginlik, futbolcu Trezeguet ile fotoğraf çektiren bir çocuğun yanına gitmek isteyen takım menajeri İbrahim Hassan'ın polis tarafından sert şekilde engellenmesiyle başladı. Olayın ardından Hassan, çocuğu Avustralya karşılaşmasına davet edeceklerini açıkladı.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nın Dallas'taki otelinde Mısırlı menajer İbrahim Hassan ile ABD polisi arasında arbede çıktı.
  • Arbede, Mısırlı futbolcu Trezeguet ile fotoğraf çektiren çocuk taraftarın yanına gitmek isteyen menajerin polis tarafından durdurulmasıyla başladı.
  • Polis memurunun kelepçe çıkarmaya hazırlandığı anlar kameraya yansıdı ve sosyal medyada yankı uyandırdı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, saha dışındaki olaylarla da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak son 32 turunda Avustralya ile karşılaşacak Mısır Milli Takımı'nın Dallas'ta konakladığı otelde gerginlik yaşandı.

FOTOĞRAF SIRASINDA ORTALIK KARIŞTI

Mısırlı futbolcu Trezeguet ile fotoğraf çektiren çocuk taraftarın yanına gitmek isteyen Mısır Milli Takımı Menajeri İbrahim Hassan, Amerikan polisi tarafından sert şekilde durduruldu.

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan'ın kardeşi olan İbrahim Hassan'ın polis müdahalesine tepki göstermesi üzerine kısa sürede tansiyon yükseldi.

POLİS KELEPÇESİNE DAVRANDI

Yaşanan gerginlik sırasında Mısır kafilesi ile polis arasında arbede çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde, polis memurunun bir ara elini beline götürerek kelepçesini çıkarmaya hazırlandığı görüldü. O anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ÇOCUĞU MAÇA DAVET ETTİ

İbrahim Hassan, olayın ardından yaptığı açıklamada, fotoğraf çektiren çocuğun babasına Mısır Milli Takımı'nın idari ekibiyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu. Hassan, yaşanan tatsız olayın ardından çocuğu Avustralya-Mısır maçına davet edeceklerini söyledi.

Kaynak: Haberler.com
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