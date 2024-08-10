Instagram saat 21.30'da yeniden açılıyor

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, Instagram'a erişim engelinin saat 21.30'da kaldırılacağını açıkladı.

BAKAN URALOĞLU'NDAN "INSTAGRAM" AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram'la ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, META yetkililerinin Türkiye'ni,n şartlarını kabul ettiğini, erişim engelinin saat 21.30 itibarıyla kaldırılacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

"SAAT 21.30'DA ERİŞİM ENGELİNİ KALDIRACAĞIZ"

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."

"KATALOG SUÇLARI İLE İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI"

Öte yandan Bakan Uraloğlu Twitter'da paylaştığı video mesajında ise şu ifadelere yer verdi: "Katalog suçları kapsamında olan içerikler kaldırılacak. Görüşmeler sonunda belli kararları aldık. Yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı müdahale gerçekleştirilecektir. Haklar tam olarak koruncaktır. Silinen hesaplar ile ilgili adil bir uygulama gözetilecektir. Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır. Bu çerçevede önemli mesafe katedilmiştir. Yakın zamanda META yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılım sağlayacaklarını bildirmek isterim. Katalog suçları ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır."

2 AĞUSTOS'TA INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirilmişti. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verilmişti.