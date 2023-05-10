Bakan Nebati: Mersin'de uluslararası bilişim zirvesi ve fuarı düzenleyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de bilişim sektörüne yönelik atacakları adımları açıkladı. Bakan Nebati, uluslararası ve geniş katılımlı Akdeniz Bilişim Zirvesi ve Bilişim Fuarı'nı her yıl düzenleyeceklerini belirtti. Ayrıca Mersin'de kariyer fuarı düzenleyeceklerini ve bilişim sektörüne özel teşvik ve destek programları hayata geçireceklerini dile getirdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gençlerimize sunacağımız tüm bu kapsayıcı destek ve gayretlerimizi uluslararası bir zemine de taşıyacağız. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri davet ederek uluslararası ve geniş katılımlı Akdeniz Bilişim Zirvesi ve Bilişim Fuarı'nı her yıl düzenleyeceğiz" dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı da olan Bakan Nebati, 'Bilişim Kenti Mersin Vizyon Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Nebati, AK Parti hükümetleri döneminde üniversite eğitimi ve bilişim sektörlerine yönelik attıkları adımlardan örnekler verip, "Bir zamanların Türkiye'sinde, gençlerimiz inancı, başörtüsü veya sakalı yüzünden üniversite kapılarında adeta zulümlere maruz kalırken; bugün ülkemizin dört bir yanında Teknofest ruhuyla yarınlarımızı inşa ediyorlar" dedi.

Nebati, bunlara ek olarak bilişim sektörüne özel, ulusal katılımlı ilk ve tek kariyer fuarını Mersin'de düzenleyeceklerini belirterek, "Türkiye'de bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve bu alanda istihdam edilmek isteyen insan kaynağının buluşma merkezi bundan sonra Mersin olacaktır. Hem Mersin'de hem de çevre bölgede üretimi ve istihdamı artıracak bilişim sektörüne özel teşvik ve destek programlarını da hayata geçireceğiz. Bilişim odaklı girişimlerin hızlandırılması için bir yandan da yatırım desteği sağlayacak ve yatırımcı buluşmaları düzenleyeceğiz. Mersin'de filizlenen girişimlerin iş hayatına hızlı bir şekilde kazandırılması için çeşitli programlar düzenleyeceğiz. Mersin'imize özel kitlesel bilişim yatırım fonu kurulmasını sağlayacağız. Bilişim alanındaki girişimlerin kolay ve hızlı bir şekilde yatırım aldığı, yatırımcıların şirketlere kolayca ortak olabildiği bir fon kuracağız. Öte yandan, gençlerimize sunacağımız tüm bu kapsayıcı destek ve gayretlerimizi uluslararası bir zemine de taşıyacağız. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri davet ederek uluslararası ve geniş katılımlı Akdeniz Bilişim Zirvesi ve Bilişim Fuarı'nı her yıl düzenleyeceğiz. Bu organizasyonun, alanında dünyanın en saygın zirve ve fuarlarından biri olarak anılmasını sağlayacağız. Mersin'imizin güçlü olduğu tarım, turizm ve lojistik alanlarında Bilişim Proje Yarışmaları da düzenleyeceğiz. Başarılı projeleri kuluçka merkezine alarak, hızla hayata geçirilmesini sağlayacağız. Böylece, Mersin ekonomisinin teknolojiyle ve katma değerli üretimle yepyeni ufuklara, yepyeni rekorlara doğru ilerlemesinin önünü açacağız" dedi.