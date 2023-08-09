Apple, iOS 17, iPadOS 17 ve watchOS 10 ile birlikte birçok yeni özellik sunacak

Apple, iOS 17, iPadOS 17 ve watchOS 10 ile birlikte birçok yeni özellik sunmayı planlıyor. WWDC 23 etkinliği ile paylaşılan bu özellikler, eylül ayında yapılacak iPhone 15 tanıtımı ile birlikte kullanıma açılacak. Bu süreçte en çok beklenen özelliklerden bir tanesinin de NameDrop olduğunu söyleyebiliriz. NameDrop özelliği iPhone modelleri ile sınırlı kalmayacak. iOS 17 ile birlikte kullanıma sunulması planlanan NameDrop özelliği, iki cihazı bir araya getirdiğinizde otomatik olarak kişi paylaşımına imkan sağlıyor. Kişilerin numaralarını paylaşmalarını çok daha kolay bir hale getirecek olan bu özellike sadece iPhone modelleri ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Aaron isimli bir kod inceleme uzmanı, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile yakında çıkacak olan NameDrop özelliğinin Apple Watch modellerinde de kullanılabileceğini ifade etti. watchOS 10'un en son beta sürümünü inceleyen uzman, NameDrop özelliğinin de yer aldığını vurguladı. Apple'ın yeni sunduğu özellik ile kullanıcılar artık telefon numaralarını paylaşırken sadece iPhone ve Apple Watch modellerini birbirine yaklaştırmaları yeterli olacak. Yeni iletişim bilgileri paylaşma özelliğinin iOS 17'ye sahip iPhone modelleri ve watchOS 10 işletim sistemine sakip Apple Watch modelleri arasında kullanmak mümkün. NameDrop ayrıca iki Apple Watch arasında da bilgi alış verişine imkan tanıyacak. ABD'li teknoloji devi, 12 Eylül 2023 tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile yeni nesil iPhone, iPad ve akıllı saat modellerini tanıtacak. Apple ayrıca iOS 17 ve diğer işletim sistemleri hakkındaki detayları da yine bu etkinlikte bizlerle paylaşacak. Bu etkinliğe kadar cihazlar ve işletim sistemleri hakkında daha fazla detaya ulaşmayı planlıyoruz. Apple, yeni özellikler ile birlikte cihazları arasındaki etkileşimi de artırarak daha iyi bir ekosistem deneyimi sunma hedefinde. Peki siz iOS 17, watchOS 10 ve NameDrop özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple, iOS 17, iPadOS 17 ve watchOS 10 ile birlikte birçok yeni özellik sunmayı planlıyor. WWDC 23 etkinliği ile paylaşılan bu özellikler, eylül ayında yapılacak iPhone 15 tanıtımı ile birlikte kullanıma açılacak. Bu süreçte en çok beklenen özelliklerden bir tanesinin de NameDrop olduğunu söyleyebiliriz.

NameDrop özelliği iPhone modelleri ile sınırlı kalmayacak

iOS 17 ile birliktke kullanıma sunulması planlanan NameDrop özelliği, iki cihazı bir araya getirdiğinizda otomatik olarak kişi paylaşımına imkan sağlıyor. Kişilerin numaralarını paylaşmalarını çok daha kolay bir hale getirecek olan bu özellike sadece iPhone modelleri ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

watchOS 10 Beta 5 adds Apple Watch support for NameDrop! pic.twitter.com/Zp0b8CYL0I — Aaron (@aaronp613) August 9, 2023

Aaron isimli bir kod inceleme uzmanı, Twitter (X) üzerinden yaptığı bir paylaşım ile yakında çıkacak olan NameDrop özelliğinin Apple Watch modellerinde de kullanılabileceğini ifade etti. watchOS 10'un en son beta sürümünü inceleyen uzman, NameDrop özelliğinin de yer aldığını vurguladı.

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Apple'ın yeni sunduğu özellik ile kullanıcılar artık telefon numaralarını paylaşırken sadece iPhone ve Apple Watch modellerini birbirine yaklaştırmaları yeterli olacak. Yeni iletişim bilgileri paylaşma özelliğinin iOS 17'ye sahip iPhone modelleri ve watchOS 10 işletim sistemine sakip Apple Watch modelleri arasında kullanmak mümkün. NameDrop ayrıca iki Apple Watch arasında da bilgi alış verişine imkan tanıyacak.

ABD'li teknoloji devi, 12 Eylül 2023 tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile yeni nesil iPhone, iPad ve akıllı saat modellerini tanıtacak. Apple ayrıca iOS 17 ve diğer işletim sistemleri hakkındaki detayları da yine bu etkinlikte bizlerle paylaşacak. Bu etkinliğe kadar cihazlar ve işletim sistemleri hakkında daha fazla detaya ulaşmayı planlıyoruz.

Apple, yeni özellikler ile birlikte cihazları arasındaki etkileşimi de artırarak daha iyi bir ekosistem deneyimi sunma hedefinde. Peki siz iOS 17, watchOS 10 ve NameDrop özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.