2022 yılında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. Bununla beraber PS 4, PS 5 ve PS VR için ayrı listeler paylaşıldı.

Yeni yıla gireli kısa bir zaman geçti ve bununla beraber birçok platform, geçtiğimiz senenin enlerini açıkladı. Şimdi ise PlayStation, yayınladığı blog gönderisiyle 2022'de PlayStation Store üzerinden en çok indirilen oyunları paylaştı.

PlayStation'da en çok indirilen oyunlar!

Kısa süre önce yeni yılın ilk raporu olarak, geçtiğimiz senenin Aralık ayında en çok indirilen oyunları paylaşılmıştı. Şimdi ise PlayStation Blog tarafından 2022'nin tamamında en çok indirilen oyunlar açıklandı. Paylaşılan listeye baktığımızda PS 5, PS 4 ve PS VR şeklinde ve bölgesel olarak kategorize edildiğini görüyoruz.

PlayStation 5 için paylaşılan listeye göz attığımızda, Avrupa bölgesinde en çok indirilen oyunun FIFA 23 olduğunu görüyoruz. Hemen ardında ise geçtiğimiz yılın sonlarına doğru çıkış yapan Call of Duty: Modern Warfare II yer alıyor.

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En çok indirilen PlayStation 5 oyunları