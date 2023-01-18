2022 yılında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu!
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2022 yılında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. Bununla beraber PS 4, PS 5 ve PS VR için ayrı listeler paylaşıldı.
Yeni yıla gireli kısa bir zaman geçti ve bununla beraber birçok platform, geçtiğimiz senenin enlerini açıkladı. Şimdi ise PlayStation, yayınladığı blog gönderisiyle 2022'de PlayStation Store üzerinden en çok indirilen oyunları paylaştı.
PlayStation'da en çok indirilen oyunlar!
Kısa süre önce yeni yılın ilk raporu olarak, geçtiğimiz senenin Aralık ayında en çok indirilen oyunları paylaşılmıştı. Şimdi ise PlayStation Blog tarafından 2022'nin tamamında en çok indirilen oyunlar açıklandı. Paylaşılan listeye baktığımızda PS 5, PS 4 ve PS VR şeklinde ve bölgesel olarak kategorize edildiğini görüyoruz.
PlayStation 5 için paylaşılan listeye göz attığımızda, Avrupa bölgesinde en çok indirilen oyunun FIFA 23 olduğunu görüyoruz. Hemen ardında ise geçtiğimiz yılın sonlarına doğru çıkış yapan Call of Duty: Modern Warfare II yer alıyor.
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En çok indirilen PlayStation 5 oyunları
En çok indirilen PlayStation 4 oyunları En çok indirilen PS VR oyunları En çok indirilen oynaması ücretsiz oyunlar (PS 5 – PS 4) Peki sizler 2022 yılında en çok indirilen PlayStation oyunları hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraABD/KanadaAvrupa1Call of Duty: Modern Warfare 2FIFA 232God of War RagnarökCall of Duty: Modern Warfare 23NBA 2K23God of War Ragnarök4ELDEN RINGELDEN RING5Madden NFL 23Grand Theft Auto 56Grand Theft Auto 5GRAN TURISMO 77FIFA 23Cyberpunk 20778Horizon Forbidden WestHorizon Forbidden West9GRAN TURISMO 7LEGO Star Wars: The Skywalker Saga10Dying Light 2Dying Light 211MLB The Show 22Star Wars Jedi: Fallen Order12Cyberpunk 2077Among Us13LEGO Star Wars: The Skywalker SagaNBA 2K2314Marvel's Spider-Man: Miles MoralesF1 2215NBA 2K22It Takes Two16WWE 2K22Stray17Gotham KnightsFIFA 2218SifuAssassin's Creed Valhalla19Star Wars Jedi: Fallen OrderSifu20StrayFar Cry 6
SıraABD/KanadaAvrupa1Call of Duty: Modern Warfare IIFIFA 232Grand Theft Auto VGrand Theft Auto V3MinecraftCall of Duty: Modern Warfare II4ELDEN RINGMinecraft5NBA 2K23FIFA 226Red Dead Redemption 2Red Dead Redemption 27NBA 2K22Among Us8Madden NFL 23The Last of US Part II9God of War RagnarökELDEN RING10FIFA 23The Forest11MLB The Show 22Need for Speed Heat12The Last of US Part IIThe Witcher 3: Wild Hunt13Horizon Forbidden WestThe Crew 214Batman: Arkham KnightNBA 2K2215Gang BeastsGod of War Ragnarök16Need for Speed HeatA Way Out17WWE 2K22Gang Beasts18Dying Light 2F1 2219Among UsGRAN TURISMO 720The ForestHorizon Forbidden West
SıraABD/KanadaAvrupa1Beat SaberBeat Saber2Job SimulatorJob Simulator3SUPERHOT VRSUPERHOT VR4Creed: Rise to GloryCreed: Rise to Glory5Swordsman VRSniper Elite VR6Astro Bot Rescue MissionSwordsman VR7Rick and Morty: Virtual Rick-alityRick and Morty: Virtual Rick-ality8GORNBatman: Arkham VR9Batman: Arkham VRArizona Sunshine10The Walking Dead: Saints & SinnersAstro Bot Rescue Mission
SıraABD/KanadaAvrupa1Fall GuysFall Guys2FortniteCall of Duty: Warzone/Warzone 2.03Call of Duty: Warzone/Warzone 2.0Fortnite4MultiVersusMultiVersus5Overwatch 2Overwatch 26Apex LegendsRocket League7Rocket LeagueeFootball 20238PUBG: BATTLEGROUNDSApex Legends9Rec RoomRumbleverse10RumbleverseRec Room
PlayStation 4 Aralık Teknoloji Haberler
En çok indirilen PlayStation 4 oyunları
En çok indirilen PS VR oyunları
En çok indirilen oynaması ücretsiz oyunlar (PS 5 – PS 4)
Peki sizler 2022 yılında en çok indirilen PlayStation oyunları hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.