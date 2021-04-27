Tek hayali yürüyebilmekti, hayırseverlerin desteği ile gerçeğe dönüştü

Otobüs kaptanlığı yaparken geçirdiği kaza sonrasında iki bacağı ve bazı parmaklarını kaybeden Ramazan Aslan (43), hayırseverlerin desteği ile yürüyebilme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Otobüs kaptanlığı yaparken geçirdiği kaza sonrasında iki bacağı ve bazı parmaklarını kaybeden Ramazan Aslan (43), hayırseverlerin desteği ile yürüyebilme hayalini gerçeğe dönüştürdü. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) geçtiğimiz Aralık ayında, "Tek isteğim yürüyebilmek, dostlarım ile kucaklaşabilmek" diye konuşarak hayırseverlerin desteğini beklediğini kaydeden Aslan, duyarlı vatandaşların desteği ile protez bacaklarına kavuştu.

Yaklaşık 10 yıl önce Sivas-Aydın seferi sırasında yoldaki aşırı buzlanma dolayısıyla 43 yaşındaki Ramazan Aslan'ın kullandığı otobüs 70'inci kilometrede kaymaya başladı. Olası bir kazaya karşı otobüsün lastiklerine zincir takmak için araçtan inen Aslan, iddiaya göre muavinin hatası sonucu içerisinde kaymaya başlayan ve 10'u çocuk 50 yolcu bulunan otobüsün lastiklerinin önüne yattı. Bacakları takoz görevi gören Aslan otobüsün uçurumdan yuvarlanmasını önleyerek yolcularının hayatta kalmalarını sağladı. Aslan, hava muhalefetinden dolayı yardım gecikince eksi 16 derece soğukta yaklaşık 6 saat kurtarılmayı bekledi ve kaza sonucunda iki bacağı ve 5 el parmağı kesilmek zorunda kaldı. Yeniden yürüyebilmek için Atatürk Kent Meydanı'nda akülü tekerlekli sandalyesinin arkasında yaptırdığı kasa ile su satarak yürüyebilmek için gerekli olan protezin 150 bin TL değerindeki parasını biriktirmeye çalışan Aslan'a Aydın Valiliği tarafından da bir yardım hesabı açıldı. Aradan aylar geçmesine rağmen yürüyebilmesi için gereken para toplanamayınca Aslan'ın sesini İHA duyurdu.

"Haberin ardından para toplandı"

Geçtiğimiz Aralık ayında İHA mikrofonlarına konuşan Ramazan Aslan, "Su satarak bu paranın toplanamayacağının bilincindeyim ama bir amacım var. O da yeniden ayağa kalkabilmek ve yürüyebilmek. Sevdiğim, değer verdiğim insanlara sarılmak, kucaklaşmak istiyorum" diye konuşmuştu.

Çıkan haberler sonrasında Aslan'a bir destek de ünlü sanatçı Haluk Levent'ten geldi. Haber üzerine başkanı olduğu AHBAP derneği sosyal medya hesaplarından Aslan için paylaşımlar yapan Levent, hayırseverlere çağrıda bulundu. Levent'in çağrısına yanıt gecikmedi ve kısa süre içerisinde gerekli miktar toplandı ve protezlerin takılabilmesi için Ankara'ya çağrıldı.

Haberin ardından bir buçuk ay gibi kısa bir zamanda gerekli paranın toplandığını ifade eden Ramazan Aslan, "Valilik kanalı için açılan hesabımızda kısa süre içerisinde gereken tutar toplandı. Sonrasında protezlerin takılabilmesi için beni Ankara'ya çağırdılar. İlk gidişimizde protez ölçülerimi aldılar. İkinci gidişimde de önce protezleri bacaklarımda test ettiler. Uzun zamandır yürüyemediğim için kaslar zayıflamış ve yürüyemedim. Ardından yoğun bir tedaviye bağladık. Bir Alman bir de Belçikalı fizyoterapist eşliğinde bu eğitimleri aldım. Otelde bile gece eğitimim vardı, tekrar yürüyebilme için hiç yorulmadan hepsini tamamladım. Son olarak protezin kovanı bacaklarım zayıfladığı için değişmek zorunda kaldı. 6 defa kovan değiştirildi. En son hali ile ayağa kalkmak nasip oldu" dedi.

"Allah'a çok şükür çok mutluyum"

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Aslan, "Onca yıl sonra tekrar ayağa kalkabilmek çok güzel bir duygu. Allah'a çok şükür, çok mutluyum. Yardım eden herkesten Allah binlerce kere razı olsun. Şu anda ayaktaysam o insanların sayesindedir. Yürüyebilme duygusu tarif edilemez, onu yaşamak lazım. Benim attığım her adım inşallah onların hanelerine sevap olarak yazılır" diye konuştu.

"Eşimle birlikte sarılıp ağladık"

İlk adımlarını attığı sırada yanında eşinin olduğunu ve sarılıp ağladıklarını kaydeden Aslan şunları söyledi: "Eşim ilk adımlarımda yanımdaydı. Her zaman sevdiklerime sarılıp doya doya kucaklaşmak istediğimi söylemişimdir. Maalesef pandemi döneminden dolayı bunu ilerleyen zamanlara bırakmak zorunda kaldım ama eşimle sıkı sıkı sarılıp mutluluk gözyaşları döktük. Çok şükür kendi işlerimi halledebiliyorum. Lavabo ihtiyacımı, mutfak ihtiyacımı tek başıma görebiliyorum. Kendi işlerimi kendim halledebiliyorum." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı