"TedxVefaWomen", "Cesaretini Parlat" temasıyla İstanbul'da yapıldı

15.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:08

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, "Biz diyoruz ki; kadınlar ellerinin hamuruyla gelsinler hikayelerini paylaşsınlar. Buldukları çözüm önerilerini anlatıp ilham verici hikayelerini bizlerle paylaşsınlar. Kadınlar sorunlar karşısında çok farklı çözümler getirebiliyorlar, farklı ilham verici hikayelere kahramanlık edebiliyorlar. Bir taraftan da hayatın ve tabiatın dokusuna uygun ellerini hamurdan çıkarmadan bunu yapmayı başarabiliyorlar." dedi.

"TEDxVefaWomen" organizasyonunda, TÜRGEV ana sponsorluğunda "Cesaretini Parlat" temasıyla, Türkiye'nin her kesiminden akademisyen, sanatçı, girişimci kadınların hikayelerinin paylaşıldığı etkinlik, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikle ilgili, AA muhabirine konuşan Altun, TEDx etkinliklerinin bütün dünyada yapıldığını ve insanların tecrübelerinin paylaştığı bir platform olduğunu söyledi. Bu yıl özellikle kadın başlığı altında TÜRGEV olarak, TEDx organizasyonuna sponsor olmak istediklerini ifade eden Altun, "Çalışma alanımızın önemli bir bölümünü kız çocukları oluşturuyor. Kız çocuklarının eğitimiyle ilgilenen bir vakıf olduğumuz için, böyle bir etkinlik içerisinde yer almak istedik." dedi.

"Cesaretini Parlat" temasıyla etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:



"Ciddi anlamda sorunlar yaşayan dünyanın çocuklarıyız. Katliamlar ve savaşlar, göçler, mülteci krizleri olmak üzere inanılmaz krizlerle karşı karşıyayız. Kadınların tecrübelerinin, bakış açılarının, çözüm önerilerinin ve hikayelerin çok fazla dinlenmediği ve sorunların çözümü için buna pay verilmediğini görüyoruz. Bir taraftan da 'kadınlar evlerinde otursun, kadınlar ellerinin hamuruyla bu işlere karışmasınlar' diye enteresan yaklaşımların sergilendiğine şahit oluyoruz. Biz diyoruz ki; kadınlar ellerinin hamuruyla gelsinler hikayelerini paylaşsınlar. Buldukları çözüm önerilerini anlatıp ilham verici hikayelerini bizlerle paylaşsınlar. Kadınlar sorunlar karşısında çok farklı çözümler getirebiliyorlar, farklı ilham verici hikayelere kahramanlık edebiliyorlar. Bir taraftan da hayatın ve tabiatın dokusuna uygun ellerini hamurdan çıkarmadan bunu yapmayı başarabiliyorlar. Bugün yaptığımız etkinlikte birbirinden farklı kadınlar ve ilham verici hikayeleri var."

"Genç kızlardan ilham aldık"

TEDx VefaWomen Organizasyon Sorumlusu Emine Canlı da, bu etkinliği yaparken Türkiye'de üniversitelerde birçok engele rağmen okumakta olan genç kızlardan ilham aldıklarını vurguladı.

Canlı, etkinlikte cesaretlerini parlatmaları için yol gösterebilecek, kendi hikayeleri ve kendi yoluyla bugüne kadar gelmiş olan 15 konuşmacının olduğunu dile getirerek, "Kadın temalı TED konuşmaları senede bir kez yapılıyor. Bu sene sene kapanmadan önümüzdeki seneye ilham verebilecek hikayeleri bugün gün boyu dinleyeceğiz. Aslında kadın meselesi modern bir olgu olarak son yüzyılda ortaya çıkmış bir mesele değil. Anadolu toprağı içerisinde ne kadar erkeğin emeği varsa o kadar da kadının emeği var. Bu son yüzyılda değil bin yıllardır böyle devam ediyor. Cesaretini parlat dediğimizde var olan bir cesaretin olduğunu göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Sendromuyla var olmayı başaran avukat hikayesini anlattı

Etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından başarılı kadınlar hikayelerini anlattı. Treacher Collins Sendromu ile doğan Avukat Zeynep Çakır, sendromuyla ilgili hikayesini anlatmak istediğini dile getirerek, şunları paylaştı:

"Sendromun yanı sıra benim sizlere vermek istediğim mesaj; bu farklı görünümüme rağmen 'toplumda nasıl yer aldım, alıyorum ve yer almak istiyorum.' Bende bir sendrom var. Bu, çok nadir, 50 binde bir görülen sendrom. Sendromlu doğmak benim elimde olan bir şey değildi. Bu sendromla doğduğumda ailem beni nasıl yetiştireceklerini düşünmeye başlamışlar. Çünkü 1991 senesinde böyle doğmuş bir çocuk ve kendi başlarına bu çocuğu yetiştirmek zorundalar." ifadelerini kullandı.

"Bu sendromu kabul etmeyi öğrendim. Daha sonra topluma bunu nasıl kabul ettirebilirim, onun hikayesini sizlerle paylaşmak istedim" diyen Çakır, toplumda yer almak istediğini söyledi.

Çakır, şöyle konuştu:

"Toplumun belirlediği kalıplar var, ama ben de bu kalıpların dışına çıkılabileceğini topluma göstermek istiyorum. Toplumun vermiş olduğu güzellik kriterleri var, ben bunların hiçbirini karşılayamıyorum. Zamanında bana 'çirkin diyenler, yüzüne ne oldu, neden böyle doğdun, hatta kazana mı düştün' diyenler oldu. Böyle bir toplumdayız ve önemli değil. Benim de bu toplumda yerim var ben de bu hikayeyi paylaşarak hep beraber bu toplumda yer aldığımızı belirtmek istiyorum. Toplumun en küçük bir parçası ailedir. Ailemden aldığım eğitim, ailemin bana verdiği destek olmasa ben burada bu konuşmayı yapamazdım. Şimdi mesleğimi yapıyorum, avukat oldum kendi paramı kazanıyorum. Toplumda tam da ailemin istediği birey olarak hayatıma devam ediyorum. Hiç umursamıyorum çünkü sendromumla umursamamayı ve önüme bakmayı, korkuya rağmen ilerlemeyi ve cesaretli olmayı öğrendim."

Etkinlikte hikayelerini paylaşan isimler arasında, TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Betül Özel Çiçek, yazar-senarist-anlatıcı Beyza Akyüz, Hevsel Bahçesi marka kurucusu Şehadet Çitil, köy öğretmeni Derya Çok, ruh sağlığı danışmanı Pınar Kobaş Sıçrar, Afşar Bala'm Kadın Kooperatifi Başkanı Figen Ar, SchoolX Kurucu Ortağı Ayşe Seyyide Kaptaner, akademisyen Yaylagül Ceran Karataş, besteci, piyanist, iç mimar Büşra Kayıkçı,Assalam Vakfı Kurucu Ortağı Nazan Yalçınkaya, sanat tarihçisi Başak Burcu Eke, opera sanatçısı Funda Güllü, Usturlab Genel Müdürü Sümeyye Ceylan, Biolive Şirket CEO'su ve Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Duygu Yılmaz, Oyun Çalışmaları –OÇA Dayanışma Ağı Gönüllüsü Efruze Esra Alptekin yer aldı.

Kaynak: AA