TBMM Genel Kurulu

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, dünyada gıda piyasasını elinde tutanların, talebin azalmasına rağmen fiyatları artırdıklarına, suni bir arz enflasyonu oluşturduklarına dikkati çekerek, "(Gıdaya ulaşamayacaksınız) kaygısını yaratarak bir de talep enflasyonu oluşturdular.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, dünyada gıda piyasasını elinde tutanların, talebin azalmasına rağmen fiyatları artırdıklarına, suni bir arz enflasyonu oluşturduklarına dikkati çekerek, "(Gıdaya ulaşamayacaksınız) kaygısını yaratarak bir de talep enflasyonu oluşturdular. Şu anda dünyada ve Türkiye'de yaşanmakta olan budur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından sırasıyla İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri görüşüldü.

İYİ Parti, tarımsal üretimdeki fiyat artışına ilişkin araştırma önergesinin bugün ele alınmasını, Genel Kurul gündemine grup önerisi olarak getirdi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, 2020 hasat sezonuna ilişkin veriler incelendiğinde, salgının etkisi ve iklime bağlı olarak bazı ürünlerde üretimin azalması, artan talep, ülkelerin ve bireylerin ihtiyacından fazla ürün alması, kısıtlamalar gibi birçok nedenle gıda fiyatlarının son 6 yılın en yüksek seviyelerine geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, bitkisel yağda ve yem sektöründe sıkıntı yaşadığını savunan Örs, yıllardır tarımda yapılan hataların faturasını yine tüketicinin, Türkiye olarak herkesin ödediğini ifade etti.

Örs, ithalat politikasından vazgeçerek üretimi artırmaları gerektiğini vurgulayarak, tarımda, planlanan bir üretim politikasıyla dışa bağımlılıktan kurtulmanın tek çare olduğunu kaydetti.

Hüseyin Örs, tarımsal üretim planlaması olmadığı ve desteklerin yetersizliğinden dolayı çiftçinin üretimden vazgeçtiğini öne sürerek, "Çiftçilerin üretim alanından çekilmesi kentlerimizde yeni sosyolojik sorunlara yol açarken, tüketicilerin daha pahalı ürün tüketmesine de neden olmaktadır." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, piyasaların aracılara, ithalat lobilerine teslim edildiğini, çiftçinin sahipsiz bırakıldığını, piyasaları kontrol eden, ürün bazında regüle eden mekanizmaların olmadığını öne sürdü.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, gıdadaki fiyat artışının, diğer mal ve hizmetlere göre daha fazla olduğunu kabul etmek gerektiğini belirtti. Kılıç, bunun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını ifade etti.

Kılıç, AK Parti ile tarımsal ve hayvansal üretimde bir düşüş olmadığı gibi nüfus artışına paralel, hatta üzerinde, üretimde ciddi artışlar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, tarımsal üretim anlamında ihracatçı bir ülke olduğuna işaret eden Kılıç, 2020'deki rakamlara göre, 20,7 milyar dolarlık tarımsal ihracatına karşılık 15,2 milyar dolarlık tarımsal ithalatın görüldüğünü belirtti.

Kılıç, gıdaya ulaşımın her geçen gün arttığını, çeşitlendiğini dile getirerek, AK Parti ile bunun son derece hızlandığını kaydetti.

Son zamanlardaki gıda artışının nedenlerini sıralayan Kılıç, dünyada gıdayı üreten ve ticaretini yapanların sayısının bir elin parmağını geçmeyecek kadar az olduğunu anımsattı. Kılıç, şöyle devam etti:

"Peki, ne yapıyorlar? Bu dönemde arz açığı varmış gibi göstererek bir arz enflasyonu oluşturdular. Oysa, dünyada geçen yıl herhangi bir üründe üretim azalması olmadı. Ayrıca, geçen yıl pandemi sebebiyle birçok yerin kapalı olmasından, hizmetlerin verilememesinden dolayı dünyada gıda ürünlerine olan talepte yüzde 7 azalma oldu. Dünyada gıda piyasasını elinde tutanlar talebin azalmasına rağmen fiyatları artırdılar, suni bir arz enflasyonu oluşturdular. 'Gıdaya ulaşamayacaksınız' kaygısını yaratarak bir de talep enflasyonu oluşturdular. Şu anda dünyada ve Türkiye'de yaşanmakta olan budur. Bunun haksız bir fiyat artışları olduğuyla alakalı iddiamız tamamen gerçektir. Piyasada şu anda bunun denetlenmesiyle alakalı da ciddi bir çalışma vardır."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

-"Kadınlarımızın geleceğin iş insanları ve liderleri olacağına inanıyoruz"

Daha sonra HDP'nin kadın işçilere dair grup önerisinin görüşmelerine geçildi.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, dünyada, özellikle Türkiye'de ve pandemi gibi olağandışı koşullarda kadın olmanın zorluğuna işaret etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, kadınların ekonomik ve sosyal hayata etkin bir şekilde katılımını, hem bireysel katılım hem de aile yapısının güçlenmesini sağlayan temel bir değer olarak gördüklerini kaydetti.

Kovid-19 salgını döneminde kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi ve iş güvencelerinin sağlanmasına yönelik önemli tedbirler alındığına işaret eden Atabek, hane başı bin lira ödeme yapılan programlarda hak sahipleri içerisinde kadın oranının yüzde 52 olduğunu bildirdi.

Atabek, 2002'de yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranının 2019'da yüzde 35'e ulaştığını, 2002'de yüzde 25,3 olan kadın istihdam oranının ise 2019'da yüzde 28,9 olduğunu anlattı.

Teşvik ve desteklerin etkisiyle 2023'te kadın işgücü katılım oranını yüzde 38,5'e yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Atabek, "Ülkemizde iş ve aile yaşamı arasındaki uyumu önemsiyoruz. Kadın istihdamı ve girişimciliğinin artırılması için koyduğumuz hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için gösterdiğimiz nitelikli çalışmalar ile kadınlarımızın geleceğin iş insanları ve liderleri olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

HDP'nin grup önerisi ve CHP'nin, finansal bilgilerin otomatik paylaşımını öngören anlaşmaya ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk