Taşa yazılan istismara jet iddianame: 25 yıl istendi
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Taşa yazılan istismara jet iddianame: 25 yıl istendi

Taşa yazılan istismara jet iddianame: 25 yıl istendi
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğu A.K.'ye cinsel istismarda bulunan, Adana'da yakalanıp, tutuklanan komşuları Hüseyin Evkuran'ın (59), 25 yıla kadar hapsi istendi.

ANTALYA'da, taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğu A.K.'ye cinsel istismarda bulunan, Adana'da yakalanıp, tutuklanan komşuları Hüseyin Evkuran'ın (59), 25 yıla kadar hapsi istendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 1 günde hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 

Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan, üzerinde 'Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin' yazan taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.'nin, uzun süredir komşuları Hüseyin Evkuran'ın cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Evkuran'ın bir süre önce Adana'ya taşındığı, zaman zaman kente gelerek A.K.'ye cinsel istismarı sürdürdüğü belirlendi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bağlantıya geçtiği Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Hüseyin Evkuran'ın adresini belirleyip, yakaladı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Evkuran, tutuklandı.

A.K. ise Çocuk İzlem Merkezi'ndeki ifadesinin ardından annesine teslim edildi. Olayın kamuoyuna yansıması sonrası A.K.'nin ailesine ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları, küçük kızın yıllardır uğrağı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatması için çalışma başlattı.İSTİSMAR 5 YAŞINDAYKEN BAŞLAMIŞAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 günde hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hüseyin Evkuran'ın, mağdurun ailesi ile mağdur okula başlamadan önce 5 veya 5,5 yaşındayken komşuluk yaptığı belirtilen iddianamede, lokantada usta olarak çalıştığına vurgu yapıldı. Ailelerin birbirlerinin evine gidip geldikleri belirtilen iddianamede, "Şüpheli mağdura karşı ilk eylemini 5 veya 5,5 yaşındayken gerçekleştirdi. Şüpheli, 'cinsel istismar' eylemini yine mağdurun beyanlarına göre farklı tarihlerde defalarca gerçekleştirdiği ifade edilmiştir. Şüpheli, 2019 yılı Haziran ayında Adana'ya taşınmış, en son bu yılın nisan ayında Antalya'ya gelerek çocuğa karşı istismarına devam etmiştir" denildi. CİNSEL SALDIRI BULGUSU GÖRÜLMEDİMağdur çocuğun, 13 Haziran'da arkadaşı ile parkta oynarken taşa yazarak yardım istediğinde olayın ortaya çıktığına vurgu yapılan iddianamede, yapılan sağlık muayenesinde, cinsel saldırı bulgusunun görülmediğine dikkat çekildi. Savcı ayrıca 12 yaşından küçük olan mağdura yönelik istismarın 'nitelikli' olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.25 yıla kadar hapsi istenen Hüseyin Evkuran ise suçlamaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını iddia etti. Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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