Tarım ve Orman Bakanlığına Bağlı Birimlerle Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

KOCAELİ (Habermetre) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı'nın katılımlarıyla, bakanlığa bağlı kurumlarla ilimizdeki hizmet ve yatırımların ele alındığı istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Vali Seddar Yavuz'u Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimler ile gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere ilimize gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı, ilk olarak Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Makam ziyareti öncesi Valilik Şeref Defterini imzalayan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı daha sonra makama geçerek Vali Seddar Yavuz ile bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının İlimizdeki Yatırım ve Çalışmalarının Değerlendirildiği Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Ziyaretin ardından Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimler ile ilimiz genelinde yapımı tamamlanan, devam eden ve proje aşamasında bulanan yatırım ve çalışmalar hakkında değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Seddar Yavuz ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın yanısıra Kocaeli Milletvekilleri; Cemil Yaman, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Yaşar Çakmak, DSİ Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Sakarya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yakup Eraslan, Tarım ve Orman İl Müdür V. Yüksel Çil, Bakanlık ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantının ilimize ve ülkemize hayırlı olması temennilerinde bulunarak konuşmalarına başlayan Vali Yavuz; "Çok kıymetli Bakan Yardımcımız, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, bakanlığımızın çok değerli yöneticileri, değerli çalışma arkadaşlarım bugün Sayın Bakanımızın emir ve talimatları ile Sayın Bakan Yardımcımız Akif Özkaldı'nın da katılımlarıyla ilimizde bakanlığımızın hizmetlerine, yatırımlarına yönelik bir istişare ve koordinasyon toplantısı düzenlemiş bulunuyoruz. Bu vesileyle Sayın Bakanımıza, çok değerli ekibine ve toplantımıza iştirak eden ve bizi her daim destekleyen, ilimizdeki hizmet ve yatırımları yakından takip eden çok kıymetli Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimize, kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine, katılım ve katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

16 Milyar 500 Milyon Değerindeki Yatırımlar Devam Ediyor

Toplantımızın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi ilimizde yaklaşık 16 milyar 500 milyon civarında olan yatırımlarımız devam etmektedir. İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarımızda da ilimizde devam eden bu yatırımları takip ediyor, yapılan çalışmaları değerlendiriyor ve koordinasyon gerektiren konuları istişare ediyoruz.

Kocaeli 115 Milyar Vergi Veren Bir Kent

Kocaeli hepinizin bildiği gibi bilim, sanayi ve teknoloji şehridir. İlimiz yaklaşık yılda 115 milyar civarında vergi veren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 4. Şehridir. 70 ilden daha fazla bütçeye katkı sunan, çalışan, üreten ve Türkiye'yi aslında dünyayla yarıştıran bir şehir. Bu şehrin bu hale gelmesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük destek ve katkıları oldu. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimizin her bir üyesine, katkı ve destek sağlayan herkese bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. " diyen Vali Yavuz toplantıya katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji kenti olan Kocaeli'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek konuşmalarına başlayan Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı şöyle devam etti; "Sayın Valimiz, değerli Milletvekillerimiz, değerli başkanlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, tarım orman bakanlığımızın değerli yöneticileri bende hepinize hayırlı günler diliyorum. Böylesine güzel bir günde bizde bakanlığımızın çalışanlarıyla, yöneticileriyle birlikte sizlerin huzurunda Kocaeli'nde olmaktan duyduğumuz mutluluğu belirtmek istiyorum. Sayın Valimizin de belirttiği gibi Sayın Bakanımızın talimatlarıyla değişik illeri bire bir her yönüyle takip ediyoruz. Kocaeli'de bu kapsamda belirlenen 19 ilden birisidir.

Kocaeli'nde Bakanlığımızın Tüm Alanlarında Yapılan Çalışmalarını Masaya Yatıracağız

Bu ilde yatırımlarımızı, projelerimizi takip etmekten gerçekten bende mutluluk duyuyorum. Dün itibariyle Tekirdağ'daydık akşam İstanbul'a geldik. Bu sabah yine İstanbul'da yine benzer bir toplantıyı yaptık. Benzer coğrafya bugünde Kocaeli'nde inşallah Su'dan, ormancılıktan, korunan alanlarımızdan, tarımdan, hayvancılıktan, gıdadan başlayarak Bakanlığımızın görev alanına giren konularımızı değerlendireceğiz, masaya yatıracağız, problemler varsa onları değerlendirip yapılan istişareler sonucunda gerekli adımları atacağız. Ben bu toplantının öncelikle Kocaeli ilimize, ülkemize, insanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum.

400 Milyon TL Yatırım Yaptık

2003 yılından başlayarak bu güne kadar buraya yaklaşık 400 milyon değerinde yatırım yaptık. İçme suyu ve sulama alanında 22 adet tesisimizi hizmete aldık. Bunlar yeterli mi? Hayır değil çünkü büyüyen bir ülkeyiz. Büyüyen, gelişen şehirlerden bir tanesi de Kocaeli'dir. Sanayisiyle, tarımıyla, teknolojisiyle birlikte suya olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu kapsamda başlattığımız en büyük projelerimizden biri de Karamürsel İhsaniye Barajıydı. Allah'a şükür onu bitirdik. Önümüzdeki ay Allah nasip ederse burada suyu tutacağız ve böylece devam eden su arıtması gibi çalışmalara da bir an evvel başlayıp tamamladığımızda Kocaeli'mizin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılamış olacağız. Ben bu vesileyle toplantının düzenlenmesinde bu ortamın hazırlanmasında öncü olan Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyemize ve birim amirlerimize teşekkür ediyorum. " diyen Bakan Yardımcısı Özkaldı, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

DSİ Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün ilimizde devam eden yatırım ve çalışmalar ile hazırlanan projelerin detaylarının sunulmasıyla devam eden toplantı; değerlendirme ve istişarelerin yapılması, koordinasyon gerektiren konuların görüşülmesi ve soruların cevaplanması ile sonlandı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet