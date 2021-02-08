Tarihte bugün ne oldu? 8 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 8 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

8 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 8 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1587 - İskoçya Kraliçesi Mary Stuart, kafası kesilerek idam edildi. 19 yıl hapiste kaldıktan sonra idam edilen Kraliçe Mary, Kraliçe I. Elizabeth'e suikast planlamakla suçlanıyordu.

1904 - Japonların, Çin'in Port Arthur limanına sürpriz bir atak yapıp, Rus filosunu tahrip etmesi ve geçişine engel olması üzerine Rus-Japon Savaşı başladı.

1915 - D.W. Griffith'in Bir Ulusun Doğuşu (The Birth of a Nation) adlı tartışmalı başyapıtı Los Angeles'ta ilk kez gösterildi.

1919 - İşgal Kuvvetleri Kumandanı olarak İstanbul'a tayin olan Fransız General Louis Franchet d'Espèrey, atıyla Türk Bayrağı'nın üzerinden geçerek yapmış olduğu sözde gövde gösterisi ile İstanbul'a girdi.

1921 - Antep'e, TBMM tarafından "Gazi" unvanı verildi.

1922 - Gaziantep'te, "Gazisancak" adlı gazetenin birinci sayısı çıktı. 285 sayı çıkan gazete, 1925 yılında kapandı.

1922 - ABD Başkanı Warren G. Harding, ilk radyoyu Beyaz Saray'da tanıttı.

1924 - İdam cezası: ABD'de idam cezasını gaz kullanmak suretiyle gerçekleştiren ilk eyalet Nevada oldu.

1930 - Akşam gazetesinin düzenlediği bayrak koşusu yarışı, Galatasaray, Beşiktaş, Robert Kolej, Fenerbahçe ve İstanbulspor'un katılımıyla yapıldı. Yarışı, 26 dakika ile en erken dönüşü gerçekleştiren Robert Kolej kazandı.

1935 - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimleri yapıldı. Türk kadını ilk kez seçme ve seçilme hakkını kullandı. Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) iktidarı devam ediyor. 17 kadın milletvekili ilk defa Meclise girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı. Bu dönemde kadın milletvekillerinin meclisteki 395 milletvekiline oranı yüzde 4,5.

1937 - Orman Kanunu kabul edildi.

1951 - Atatürk'ün manevi kızı ve Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, pilot olarak Kore Savaşı'na katılmak için başvuruda bulundu. Sabiha Gökçen'in bu girişimi, Batı basınında geniş bir biçimde yer aldı. Ancak Gökçen'in bu isteği Amerikan Ordusunda kadın pilot bulunmaması nedeniyle gerçekleşemedi.

1956 - Gazetelerin sayfa sayısı sınırlandı; piyango ve ikramiyeler yasaklandı.

1956 - Dolandırıcılar kralı Sülün Osman, Bursa'da yakalandı.

1958 - Bobby Fischer henüz 15 yaşında ve Dünya satranç şampiyonu oldu.

1962 - Fransa'da Gizli Ordu'nun bombalama eylemlerini protesto edenlere polis müdahale etti; 8 kişi öldü

1962 - Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası çalışmalarına başladı.

1963 - ABD vatandaşlarının Küba ile seyahat, finansal ve ticari amaçlı her türlü ilişkisi John F. Kennedy yönetimince yasaklandı.

1963 - Irak'ta, Abdüsselam Arif'in önderliğindeki "Baas"çı subaylar yönetimi ele geçirdi, Başbakan Abdülkerim Kasım öldürüldü.

1969 - TRT, köye yönelik televizyon yayınlarının izlenmesi için Ankara'nın 4 köyüne televizyon izleme merkezi kurdu.

1973 - Eski Millî Birlik Komitesi üyesi emekli Korgeneral Cemal Madanoğlu ve 31 arkadaşının yargılanmasına başlandı. Cemal Madanoğlu ve arkadaşları, Millet Meclisi'ni feshederek Anayasa'nın tamamını veya bir kısmını değiştirmeye teşebbüsle suçlanıyorlardı.

1974 - Amerikan uzay istasyonu Skylab, uzayda 84 gün geçirdikten sonra dünyaya döndü.

1974 - Yukarı Volta'da askeri darbe.

1976 - Innsbruck'ta yapılan Kış Olimpiyatları, TRT televizyonundan naklen verildi.

1976 - İngiltere, Strasbourg'da kendini savunmak durumunda kaldı. İngiltere hakkında, IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) sanıklarına işkence ettiği iddiaları vardı.

1977 - İstanbul gazetelerinin fiyatı 2 liraya çıktı.

1977 - THY grevi, Bakanlar Kurulu tarafından ikinci kez ertelendi.

1980 - İzmir'de 55 bin işçi 1 günlük işi bırakma eylemi yaptı. Eylem yapan işçiler Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'e bağlı sendikalara üyeydiler.

1980 - Tariş olayları: Tariş işçileri işletmenin bazı bölümlerini işgal etti, Çiğli İplik Fabrikası'nda işçiler, fabrika kapılarını kapatarak barikat kurdu.

1983 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren, kürtajın günah olmadığını söyledi.

1984 - Kış Olimpiyat Oyunları Sarayova'da başladı.

1985 - Hisarbank, İstanbul Bankası ve Ortadoğu İktisat Bankası'nın (Odibank) 66 yöneticisinin mallarına tedbir konuldu. Mallarına tedbir konulan bankacılar arasında Ömer Çavuşoğlu, Ahmet Kozanoğlu, Melih Saydam ve Özer Uçaran Çiller de bulunuyor.

1986 - 6 yıl aradan sonra ilk işçi yürüyüşü Balıkesir'de yapıldı. Yürüyüşe yaklaşık 5000 kişi katıldı.

1989 - Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Portekiz açıklarındaki Azor Adaları'na düştü: 144 kişi öldü.

1990 - Amasya Yeniçeltek'te toprak altında kalan 63 işçiden umut kesildi. Madenin hava bacaları betonlandı. Bir gün önce meydana gelen grizu patlamasında ölenlerin sayısı 66'ya ulaştı.

1991 - 81 şair, savaşa karşı birer dize yazarak hazırladıkları ortak şiiri yayınladılar.

1992 - Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği'ne Ünal Erkan atandı.

1994 - Erdal Çelik, 16. Uluslararası Cavon Şarkı Yarışması'nı kazandı. Çelik yarışmaya "Like A Gift" adlı parçayla katılmıştı.

1994 - TEKEL ürünlerine yüzde 13,04 ile 16,67 oranlarında zam yapıldı

1999 - Ürdün Kralı Hüseyin, Amman'da düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

2000 - Danıştay 10. Dairesi, FP'den İstanbul Milletvekili seçilen Merve Kavakçı'nın, 'Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine' ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

2001 - Bonn Başsavcılığı'nın, Hristiyan-Demokrat Parti'ye (CDU) yapılan karanlık bağışlarla ilgili dava çerçevesinde eski Başbakan Helmut Kohl hakkında açtığı dava, 150 bin Euro tutarında cezanın ödenmesiyle kapandı.

2001 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Esad Coşan ile damadı Ali Yücel Uyarel'in Süleymaniye Camii haziresine definlerine imkân tanıyan kararname taslağını imzalamayarak Başbakanlık'a geri gönderdi.

2001 - Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde, SSK hastanesinde hatalı iğne yapıldığı için sol kolu dirseğinden kesilen Ayşen Başaran'ın ailesinin, 1996 yılında SSK aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Başaran ailesine yasal faizleriyle birlikte 119 milyar lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

2002 - Yargıtay 6. Ceza Dairesi, "Yüksekova Çetesi" davasında 5 sanık hakkında verilen çeşitli hapis cezalarına ilişkin mahkûmiyet kararlarını bozdu.

2002 - Kış Olimpiyatları Salt Lake City'de başladı.

2004 - Amerikalı şarkıcı Beyoncé, beş Grammy Ödülü kazandı.

2005 - İsrail Başbakanı Ariel Şaron ve Filistin lideri Mahmud Abbas arasında, Mısır'da imzalanan bir antlaşma ile ateşkes sağlandı.

DOĞUMLAR

412 - Proklos, Yunan filozof (ö. 485)

1688 - Emanuel Swedenborg, İsveçli bilim adamı (ö. 1772)

1700 - Daniel Bernoulli, İsviçreli matematikçi (ö. 1782)

1787 - Giovanni Gussone, İtalyan akademisyen ve botanikçi (ö. 1866)

1828 - Jules Verne, Fransız yazar (ö. 1905)

1830 - Abdülaziz, Osmanlı'nın 32. Padişahı (ö. 1876)

1834 - Dimitri Mendeleyev, Rus kimyacı (ö. 1907)

1859 - Gabriele Reuter, Alman kadın edebiyatçı (ö. 1941)

1883 - Joseph Alois Schumpeter, Avusturyalı iktisatçı ve siyaset bilimci (ö. 1950)

1894 - King Vidor, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1982)

1897 - Zakir Hüseyin, Hindistan'ın 3. Cumhurbaşkanı (ö. 1969)

1903 - Tunku Abdülrahman, Malezya Başbakanı (ö. 1990)

1906 - Chester Carlson, Amerikalı fizikçi ve fotokopinin mucidi (ö. 1968)

1921 - Kemal Kafalı, Türk akademisyen ve İTÜ Rektörü (ö. 2008)

1921 - Lana Turner, Amerikalı oyuncu ve aktris (ö. 1995)

1925 - Jack Lemmon, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2001)

Diamando Kumbaki (1926-1944)

1926 - Diamando Kumbaki, Yunan partizan ve aktivist (II. Dünya Savaşı sırasında Mihver Devletleri'ne karşı savaşan Yunan Direnişi partizanı) (ö. 1944)

1931 - James Dean, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1955)

George Whitmore, Amerikalı dağcı ve çevreci (ö. 2021)

1932 - John Williams, Amerikalı besteci

1933 - Uno Palu, Eston dekatloncu

1940 - Ted Koppel, Amerikalı gazeteci

1941 - Nick Nolte, Amerikalı oyuncu

1944 - Roger Lloyd-Pack, İngiliz oyuncu (ö. 2014)

1946 - James Franklin Jeffrey, Amerikalı diplomat ve ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi

1957 - Mehmet Ali Erbil, Türk oyuncu ve şovmen

1961 - Vince Neil, Amerikalı Rock müzisyeni ve (Mötley Crüe) grubunun vokalisti

1962 - Mehmet Çepiç, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1966 - Hristo Stoichkov, Bulgar futbolcu

1968 - Budi Anduk, Endonezyalı oyuncu (ö. 2016)

1970 - Cüneyt Özdemir, Türk gazeteci, sunucu ve yazar

1978 - Gökhan Tepe, Türk şarkıcı, oyuncu ve besteci

1980 - Bilge Kösebalaban, Türk müzisyen ve Direc-t grubu gitarist ve vokalisti

1981 - Steve Gohouri, Fildişi Sahilli futbolcu (ö. 2015)

1983 - Atiba Hutchinson, Kanadalı futbolcu

1984 - Manon Flier, Hollandalı voleybolcu

1987 - Carolina Kostner, İtalyan buz patenci

1989 - Bronte Barratt, Avustralyalı yüzücü

1990 - Ozan Kozan, Türk radyo programcısı

1995 - Jordan Todosey, Kanadalı sinema oyuncusu

1995 - Mijat Gacinovic, Sırp futbolcu

ÖLÜMLER

1265 - Hülagû Han, İlhanlılar Devleti'nin kurucusu Moğol Hükümdar (d. 1217)

1587 - Mary Stuart, İskoçya Kraliçesi (d. 1542)

1640 - IV. Murat, Osmanlı'nın 17. Padişahı (d. 1612)

1696 - V. İvan, Rus Çarı (d. 1666)

1709 - Giuseppe Torelli, İtalyan besteci (d. 1658)

1725 - I. Petro, Rus Çarı (d. 1672)

1804 - Joseph Priestley, İngiliz kimyacı ve filozof (d. 1733)

1874 - David Strauss, Alman ilahiyatçısı ve filozofu (d. 1808)

1906 - Johanna Hiedler, Adolf Hitler'in anneannesi (d. 1830)

1921 - Peter Alexeyevich Kropotkin, Rus yazar ve anarşizm kuramcısı (d. 1842)

1935 - Max Liebermann, Alman ressam ve grafik sanatçısı (d. 1847)

1936 - Charles Curtis, Amerikalı avukat ve politikacı (d. 1860)

1946 - Felix Hoffmann, Alman kimyager, mucit ve eczacı (d. 1868)

1954 - Abidin Daver, Türk gazeteci ve yazar (d. 1886)

1957 - Walther Bothe, Alman matematikçi, kimyacı ve fizikçi (d. 1891)

1963 - Ali Saim Ülgen, Türk yüksek mimar ve restoratör (d. 1913)

1978 - Ahmet Kemal Atay, Türk akademisyen ve Çapa Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniğinin kurucusu (d. 1890)

1982 - Lauri Virtanen, Fin atlet (d. 1904)

1990 - Del Shannon, Amerikalı şarkıcı (intihar) (d. 1934)

1998 - Halldor Laxness, İzlandalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1902)

1999 - Iris Murdoch, İrlandalı yazar ve filozof (d. 1919)

2001 - Ahmet Kabaklı, Türk gazeteci ve yazar (d. 1924)

2004 - Cem Karaca, Türk rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu ve sinema oyuncus (d. 1945)

2007 - Anna Nicole Smith, Amerikalı aktris (d. 1967)

2007 - Haluk Cecan, Türk su altı belgeselcisi (d. 1946)

2014 - Eşref Aydın, Türk atlet (d. 1922)

2015 - Müzeyyen Senar, Türk Sanat Müziği sanatçısı (d. 1918)

2017 - Zeynep Işık, Türk keman sanatçısı (d. 1968)

2018 - Ben Agajanian, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusu (d. 1919)