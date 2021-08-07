Tarihte bugün ne oldu? 7 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 7 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 7 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 7 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 7 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 7 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

7 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 7 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 7 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

OLAYLAR

• 626 - Konstantinopolis (İstanbul) kuşatması, Avarlar ve Slavlar'ın yardımıyla kalktı.

• 1794 - Pensilvanya'da çiftçiler, alkollü içkilere getirilen vergilere karşı isyan başlattı.

• 1807 - İlk buharlı yolcu gemisi Clermont, New York-Albany arasında ilk seferini gerçekleştirdi.

• 1819 - Simón Bolívar ve Francisco de Paula Santander komutasındaki 3 bin kişilik ordu, Boyacá yakınlarında İspanya Krallık güçlerini yendi.

• 1919 - Erzurum Kongresi sona erdi.

• 1924 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Nasturi ayaklanması başladı.

• 1936 - Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda grekoromen güreşte 61 kilo şampiyonu oldu.

• 1942 - ABD ile Japonya arasında Guadalcanal savaşı başladı.

• 1955 - Sony'nin öncül kuruluşlarından "Tokyo Telecommunications Engineering" tarafından üretilen ilk transistörlü radyonun satışına Japonya'da başlandı.

• 1960 - Fildişi Sahili, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

• 1964 - Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, Kıbrıs'ta Rum mevzilerini bombaladı.

• 1966 - Michigan'ın Lansing kentinde, ırkçı ayaklanmalar meydana geldi.

• 1970 - Kaliforniya'da bir hakim (Harold Haley) Mahkeme'de önce rehin alındı ve daha sonra da öldürüldü. Amaç, göz altına alınan Kara Gerilla Ailesi örgütü üyesi George Jackson'ı serbest bıraktırmaktı.

• 1974 - İp cambazı Philippe Petit, Dünya Ticaret Merkezinin ikiz kuleleri arasında, yerden 417 m yükseklikte gösteri yaptı.

• 1976 - Viking 2 uzay aracı, Mars'ın yörüngesine yerleşti.

• 1978 - Türkiye Yazarlar Birliği kuruldu.

• 1981 - The Washington Star gazetesi, 128 yıllık yayın hayatına son verdi.

• 1982 - Ankara Esenboğa Havalimanı'na iki ASALA militanının düzenlediği saldırıda Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yanı sıra 7 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi de yaralandı.

• 1989 - Millî Piyango İdaresi, 'Kazı-Kazan' oyununu başlattı.

• 1990 - Kuveyt'in Irak Birlikleri'nce işgali üzerine, Amerika Birleşik Devletleri "Çöl Kalkanı" harekâtını başlattı. Savaş uçakları Suudi Arabistan'a gönderildi.

• 1998 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Darüsselam ve Nairobi'deki Konsoloslukları'na yapılan bombalı saldırılarda 224 kişi öldü.

• 1998 - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinin Beşköy beldesinde meydana gelen sel felaketinde 47 kişi öldü.

• 2008 - Gürcistan, tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da askerî operasyon başlatmasının ardından; Güney Osetya, Rusya, Abhazya ile Gürcistan arasında, Güney Osetya Savaşı başladı.

ÖLÜMLER

• 461 - Majorian (Iulius Valerius Maiorianus), Roma imparatoru (suikast) (d. 420)

• 1106 - IV. Heinrich, Almanya Kralı (d. 1050)

• 1580 - Lala Mustafa Paşa, Osmanlı Sadrazamı (d. yaklaşık 1500)

• 1616 - Vincenzo Scamozzi, İtalyan mimar (d. 1548)

• 1817 - Pierre Samuel du Pont de Nemours, Fransız yazar, ekonomist (d. 1739)

• 1820 - Elisa Bonaparte, Fransız prenses (d. 1777)

• 1834 - Joseph Marie Jacquard, Fransız mucit (d. 1752)

• 1848 - Jöns Jakob Berzelius, İsveçli kimyacı (d. 1779)

• 1893 - Alfredo Catalani, İtalyan besteci (d. 1854)

• 1900 - Wilhelm Liebknecht, Alman siyasetçi ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin kurucusu (d. 1826)

• 1921 - Aleksandr Blok, Rus şair ve oyun yazarı (d. 1880)

• 1934 - Herbert Adams Gibbons, Amerikalı gazeteci (d. 1880)

• 1938 - Konstantin Stanislavski, Rus tiyatro oyuncusu ve yönetmen (d. 1863)

• 1941 - Rabindranath Tagore, Hint yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1861)

• 1957 - Oliver Hardy, Amerikalı sinema oyuncusu (Laurel ve Hardy ikilisinden) (d. 1892)

• 1984 - Baha Gelenbevi, Türk fotoğraf sanatçısı, yönetmen ve senarist (d. 1907)

• 1987 - Nobusuke Kishi, Japon politikacı ve Başbakan (d. 1896)

• 2002 - Abdurrahman Odabaşı, Türk siyasetçi (d. 1924)

• 2005 - Peter Jennings, Kanada asıllı Amerikalı gazeteci ve TV haber sunucusu (d. 1938)

• 2010 - Bruno Cremer, Fransız oyuncu (d. 1929)

• 2011 - Harri Holkeri, Fin siyasetçi (d. 1937)

• 2011 - Nancy Wake, II. Dünya Savaşı'nda, Fransız direnişi (d. 1912)

• 2012 - Murtuz Alaskerov, Hukuk Doktoru, Profesör, Azerbaycan Cumhuriyeti emektar avukatı (d. 1928)

• 2012 - Sabahattin Kalender, Türk besteci ve orkestra şefidir (d. 1919)

• 2013 - Margaret Pellegrini, Amerikalı oyuncudur (d. 1923)

• 2015 - Frances Oldham Kelsey, Kanadalı-Amerikalı hekim ve aktivist (d. 1914)

• 2016 - Bryan Clauson, Amerikalı otomobil yarışçısı (d. 1989)

• 2016 - Sagan Lewis, Amerikalı oyuncudur (d. 1953)

• 2017 - Haruo Nakajima, Japon oyuncu (d. 1929)

• 2017 - Patsy Ticer, Amerikalı siyasetçi ve bürokrat (d. 1935)

• 2018 - Étienne Chicot, Fransız oyuncu ve besteci (d. 1949)

• 2018 - Andrew Coburn, Amerikalı roman ve öykü yazarı (d. 1932)

• 2018 - Arvonne Fraser, Amerikalı kadın hakları aktivisti, eğitimci, siyasetçi ve yazardır (d. 1925)

• 2018 - Gustavo Giagnoni, Eski İtalyan futbolcu ve teknik direktördür (d. 1932)

• 2018 - Richard H. Kline, Amerikalı görüntü yönetmenidir (d. 1926)

• 2018 - Stan Mikita, Slovak-Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusudur (d. 1940)

• 2019 - Chris Birch, Amerikalı siyasetçi (d. 1950)

• 2019 - Kary Mullis, Amerikalı biyokimyacı (d. 1944)

• 2020 - Nando Angelini, İtalyan aktör (d. 1933)

• 2020 - Bernard Bailyn, Amerikalı tarihçi, yazar ve profesör (d. 1922)

• 2020 - Lungile Pepeta, Güney Afrikalı bir pediatrik kardiyolog, tıbbi araştırmacı, üniversite profesörü (d. 1974)

• 2020 - Nina Popova, Rus-Amerikan balerin (d. 1922)

• 2020 - Stephen F. Williams, Amerika Birleşik Devletleri Kıdemli Hakimi (d. 1936)

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Tarihte bugün ne oldu? 7 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ağustos'ta yaşananlar! - Haberler
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