Tarihte bugün ne oldu? 29 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 29 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 29 Haziran tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 29 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
29 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 29 Haziran tarihte ve dünyada ne günü? 29 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1868 - Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin yayın organı olarak düşünülen Hürriyet gazetesi, Londra'da yayınlanmaya başlandı.
• 1871 - İlk sendikacılık yasası, Birleşik Krallık Parlamentosunda onaylandı.
• 1880 - Fransa, Tahiti'yi topraklarına kattı.
• 1923 - Fenerbahçe, İşgal Kuvvetleriyle oynadığı "General Harrington Kupası"nı kazandı.
• 1925 - Diyarbakır İstiklal Mahkemesince idama mahkûm edilen Şeyh Said ile adamları idam edildi.
• 1933 - Sivas-Erzurum Demiryolunun inşasına başlanıldı.
• 1934 - Bitlis'te doğan Zaro Ağa, 157 yaşındayken yaşamını yitirdi. İç organları inceleme amacıyla alındı.
• 1938 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kuruldu.
• 1938 - İstiklal Mahkemeleri kararıyla mahkûm olanlarla, 150'likler adı verilen listede bulunanlar hakkında Af Kanunu, TBMM'de kabul edildi.
• 1939 - Hatay Devleti Meclisi, oy birliğiyle Türkiye'ye katılma kararı aldı.
• 1954 - Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası kuruldu.
• 1956 - Amerikalı oyun yazarı Arthur Miller ile aktris Marilyn Monroe, Londra'da evlendiler.
• 1958 - NASA kuruldu.
• 1969 - Galatasaray, Metin Oktay'ın son maçını oynadığı finalde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.
• 1969 - Yunus Nadi Armağanı'nı "Türkiye'nin Düzeni" kitabıyla Doğan Avcıoğlu kazandı.
• 1971 - Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir kararla, Türkiye'de haşhaş ekimi yasaklandı.
• 1974 - Isabel Perón, Arjantin'in ilk kadın Devlet Başkanı olarak yemin etti. Kocası eski Başkan Juan Peron, sağlık durumunun bozulması üzerine görevlerini bırakmıştı. Zaten iki gün sonra da öldü.
• 1976 - Seyşel Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
• 1982 - Aşırı sıcak yüzünden İstanbul'da 7 kişi öldü.
• 1982 - İsrail, Lübnan'ı işgal etti. İsrail Başbakanı Menahem Begin, Filistinli gerillaların Beyrut'tan ayrılmasına izin verdi.
• 1982 - Stratejik Silahların Sınırlandırılması (START I) görüşmeleri Cenevre'de başladı.
• 1984 - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında karma ekonomik protokol imzalandı.
• 1986 - Arjantin, Batı Almanya'yı 3-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu.
• 1986 - Atina'da yayımlanan Mesimyrini gazetesinde yer alan bir yazıda, Batı Trakya Türkleri'nin dağıtılması ve Batı Trakya'da ne kadar Türk varsa gitmesi istendi.
• 1987 - Cem Karaca, dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın desteğiyle yurda döndü.
• 1990 - Yugoslavya'da iç savaş büyüyor; Federal Ordu, Slovenya ile Hırvatistan'da bağımsızlık taleplerini bastırmaya çalışıyor.
• 1992 - Cezayir Devlet Başkanı Muhammed Budiaf, suikaste uğrayarak yaşamını yitirdi.
• 1995 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, amblemindeki Hitit Güneşi'ni; Kocatepe Camii'ni ve Atakule'yi simgeleyen bir tasvir ile değiştirdi.
• 1999 - Abdullah Öcalan, vatana ihanet suçundan idam cezasına çarptırıldı.
• 2000 - Endonezya'da yolcu taşıyan bir tekne 500 yolcusuyla birlikte battı. Kazadan kurtulan olmadı.
• 2002 - Türkiye, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda 3. oldu.
• 2008 - 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde; İspanya, Almanya'yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
• 2011 - TFF, Ankaraspor'un ihraç kararını kaldırarak liglere geri dönmesini sağladı.
DOĞUMLAR
• 1326 - I. Murat, Osmanlı'nın 3. Padişahı (ö. 1389)
• 1844 - I. Petar (Petar Karadordeviç), Sırbistan Kralı (ö. 1921)
• 1844 - Pyotr Tkaçov, Rus yazar, eleştirmen ve devrimci (ö. 1886)
• 1849 - Sergei Vitte, Rus politikacı (ö. 1915)
• 1873 - Leo Frobenius, Alman etnolog (ö. 1938)
• 1880 - Ludwig Beck, Alman asker (ö. 1944)
• 1886 - Robert Schuman, Fransız politikacı (ö. 1963)
• 1900 - Antoine de Saint-Exupéry, Fransız yazar (ö. 1944)
• 1911 - Bernard Herrmann, Amerikalı besteci (ö. 1975)
• 1919 - Slim Pickens, Amerikalı oyuncu (ö. 1983)
• 1920 - Ray Harryhausen, Amerikalı özel efekt sanatçısı ve film yapımcısı (ö. 2013)
• 1926 - Cabir El Ahmed El Sabah, Kuveyt Emiri (ö. 2006)
• 1929 - Oriana Fallaci, İtalyan gazeteci ve yazar (ö. 2006)
• 1931 - Sevim Burak, Türk yazar (ö. 1983)
• 1941 - Jacques Toubon, Fransız siyasetçi
• 1944 - Gary Busey, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu
• 1945 - Ahmet Azcanlı, Türk araştırmacı ve yazar
• 1945 - Chandrika Kumaratunga, Sri Lanka'nın 5. Cumhurbaşkanı
• 1946 - Gitte Hænning, Danimarkalı şarkıcı
• 1948 - Sean Bergin, Güney Afrika asıllı Hollandalı müzisyen (ö. 2012)
• 1948 - Ian Paice, İngiliz baterist
• 1949 - Micky Arison, Amerikalı iş adamı ve NBA takımlarından Miami Heat'in sahibi
• 1953 - Don Dokken, Amerikalı şarkıcı
• 1954 - Júnior, Brezilyalı futbolcu ve teknik direktör
• 1956 - Pedro Santana Lopes, Portekizli avukat ve siyasetçi
• 1957 - Kurbankulu Berdimuhammedov, Türkmen siyasetçi ve Türkmenistan'nın 2. Cumhurbaşkanı
• 1958 - Rosa Mota, Portekizli eski maratoncu
• 1958 - Ralf Rangnick, Alman futbolcu ve teknik direktör
• 1961 - Sharon Lawrence, Amerikalı oyuncu
• 1962 - Amanda Donohoe, İngiliz kadın sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu
• 1966 - Ünal Karaman, Türk futbolcu ve antrenör
• 1972 - Serhat Tutumluer, Türk oyuncu
• 1978 - Nicole Scherzinger, Amerikalı sanatçı, dansçı, söz yazarı ve şarkıcı
• 1979 - Barış Akarsu, Türk pop ve rock müzik şarkıcısı ve TV dizisi oyuncusu (ö. 2007)
• 1981 - Joe Johnson, Amerikalı eski millî profesyonel basketbolcu
• 1986 - José Manuel Jurado, İspanyol futbolcu
• 1988 - Éver Banega, Arjantinli futbolcu
• 1988 - Elnur Memmedli, Azeri judocu
• 1990 - Petar Škuletic, Sırp millî futbolcu
• 1991 - Suk Hyun-jun, Güney Koreli futbolcu
• 1991 - Kawhi Leonard, Amerikalı basketbolcu
• 1992 - Adam G. Sevani, Amerikalı aktör ve dansçı
• 1994 - Camila Mendes, Amerikalı oyuncu
• 1997 - Rolando Mandragora, İtalyan futbolcu
ÖLÜMLER
• 1839 - Hamparsum Limonciyan, Osmanlı Ermenisi bestekâr ve müzik hocası (d. 1768)
• 1861 - Elizabeth Barrett Browning, İngiliz şair (d. 1806)
• 1895 - Thomas Henry Huxley, İngiliz biyolog (d. 1825)
• 1925 - Şeyh Said, Zaza asıllı Türk müderris, mutasavvıf ve adıyla anılan isyanının lideri (d. 1865 ya da 1866)
• 1933 - Roscoe "Fatty" Arbuckle, Amerikalı oyuncu (d. 1887)
• 1934 - Zaro Ağa, Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı (157-160 yıl yaşadığı sanılıyor) (d. 1774 veya 1777)
• 1940 - Paul Klee, İsviçreli ressam (d. 1879)
• 1941 - Ignacy Jan Paderewski, Polonyalı piyanist ve besteci (d. 1860)
• 1945 - Anton Graf von Arco auf Valley, Alman aşırı sağ aktivist (d. 1897)
• 1946 - Arthur Castrén, Fin siyasetçi (d. 1866)
• 1955 - Max Pechstein, Alman ressam ve grafiker (d. 1881)
• 1957 - Kingoro Hashimoto, Japon asker ve siyasetçi (d. 1890)
• 1965 - Martin Dunbar-Nasmith, Britanyalı amiral (d. 1883)
• 1967 - Jayne Mansfield, Amerikalı oyuncu (d. 1933)
• 1975 - Tim Buckley, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve gitarist (d. 1947)
• 1978 - Bob Crane, Amerikalı oyuncu (d. 1928)
• 1982 - Henry King, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1886)
• 1983 - Luis Buñuel, İspanyol yönetmen ve senarist (d. 1900)
• 1989 - Tahsin Saraç, Türk şair, yazar ve çevirmen (d. 1930)
• 1990 - Irving Wallace, Amerikalı romancı ve senaryo yazarı (d. 1916)
• 1992 - Muhammed Budiaf, Cezayir Devlet Başkanı (suikast) (d. 1919)
• 1995 - Lana Turner, Amerikalı oyuncu (d. 1921)
• 1999 - Allan Carr, Amerikalı film yapımcısı (d. 1937)
• 2000 - Vittorio Gassman, İtalyan oyuncu (d. 1922)
• 2002 - François Périer, Fransız oyuncu (d. 1919)
• 2002 - Rosemary Clooney, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1928)
• 2003 - Katharine Hepburn, Amerikalı oyuncu (d. 1907)
• 2007 - Orhan Doğan, Kürt asıllı Türk avukat ve siyasetçi (d. 1955)
• 2008 - Don S. Davis, Amerikalı aktör ve ressam (d. 1942)
• 2011 - Kaya Köstepen, Türk futbolcu (d. 1934)
• 2013 - Jim Kelly, Amerikalı dövüş sanatları ustası, oyuncu ve sporcu (d. 1946)
• 2015 - Hişam Barakat, 2013 ila 2015 arası Mısır başsavcısı (d. 1950)
• 2015 - Josef Masopust, Eski Çekoslovak millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1931)
• 2015 - Charles Pasqua, Fransız devlet adamı (d. 1927)
• 2016 - Nezih Tuncay, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1945)
• 2018 - Arvid Carlsson, İsveçli bilim insanı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1923)
• 2018 - Chantal Garrigues, Fransız oyuncu (d. 1944)
• 2018 - Helen Griffin, Galli oyuncu, senarist ve oyun yazarı (d. 1959)
• 2018 - Liliane Montevecchi, Fransız-İtalyan şarkıcı, dansçı ve oyuncu (d. 1932)
• 2018 - Derrick O'Connor, İrlandalı karakter oyuncusu (d. 1941)
• 2018 - Irena Szewinska, Eski Polonyalı Olimpiyat kadın atletizm sporcusu (d. 1946)
• 2019 - Yevheniya Dembska, Ukraynalı oyuncu (d. 1920)
• 2019 - Gary Duncan, Amerikalı rock müziği gitaristi ve şarkıcı (d. 1946)
• 2019 - Jesper Langberg, Danimarkalı oyuncu (d. 1940)
• 2019 - Jeon Mi-seon, Güney Koreli oyuncu (d. 1970)
• 2019 - Guillermo Mordillo, Arjantinli animatör ve çizgi roman sanatçısı (d. 1932)
• 2020 - Efraín Barquero, Şilili şair (d. 1931)
• 2020 - Carl Reiner, Amerikalı komedyen, oyuncu, ve seslendirme sanatçısı (d. 1922)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Dünya Endüstriyel Tasarım Günü