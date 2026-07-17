KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında çalışanların alım gücünü korumak amacıyla beklenen ara zam kararı açıklandı. Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun gerçekleştirdiği kritik toplantıdan oy çokluğuyla yüzde 16,95 oranında artış kararı çıktı. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte ülkede net asgari ücret 61 bin 677 TL’ye yükseldi.

YENİ ÜCRET TARİFESİNİN DETAYLARI

Komisyonun aldığı karar doğrultusunda, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek yeni asgari ücret tarifesi şu şekilde netleşti:

Net Aylık Ücret: 61.677 TL

Brüt Aylık Ücret: 70.893 TL

Haftalık Ücret: 16.359,92 TL

Günlük Ücret: 3.271,98 TL

Saatlik Ücret: 408,99 TL

NET MAAŞA 8 BİN 939 TL'LİK ARTIŞ

2026 yılının ilk altı ayında brüt 60 bin 618 TL, net ise 52 bin 738 TL olarak uygulanan asgari ücret, son güncellemeyle birlikte net bazda tam 8 bin 939 TL birden artırılmış oldu. Komisyon yetkilileri, ekonomik göstergelerdeki hızlı değişimlerin ve yaşam maliyetlerinin çalışanlar üzerinde yarattığı baskıyı hafifletmek adına bu güncellemenin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE İLE ARADAKİ ÜCRET FARKI 2,2 KATINA ÇIKTI

KKTC'de yapılan bu son artışın ardından, adadaki 61 bin 677 TL'lik net asgari ücret, Türkiye'de uygulanan 28 bin 75 TL'lik net asgari ücretin yaklaşık 2,2 katına ulaştı. Ancak ekonomi uzmanları, bu iki nominal ücret seviyesini doğrudan karşılaştırmanın yanıltıcı olabileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlar; KKTC ve Türkiye arasındaki döviz kuru hareketleri, vergi yükümlülükleri, sosyal güvenlik sistemleri, yerel fiyat düzeyleri ve genel hayat pahalılığı gibi yapısal ekonomik dinamiklerin bu farkın oluşmasında temel etken olduğunu belirtiyor.

YILDA BİRDEN FAZLA ZAM SİSTEMİ DEVAM EDECEK

KKTC'de uygulanan esnek asgari ücret belirleme sistemi, yüksek enflasyon dönemlerinde çalışanların gelir kaybını sınırlandırmak için kritik bir rol oynuyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, ekonomik gelişmeleri yakından izleyerek önümüzdeki süreçte de gerek görülmesi halinde ücretleri yeniden masaya yatırabileceği ifade edildi.