Tarihte bugün ne oldu? 19 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Mayıs'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 19 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
19 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 19 Mayıs tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 639 - Chieh-she-shuai ve yandaşları, Tang İmparatoru Tai Tsung'un yazlık sarayı olan Chiucheng Sarayı'nı bastılar.
• 1515 - Kemah Kuşatması
• 1884 - Ringling Kardeşler, ABD Baraboo'da ilk sirklerini açtılar. 1919'da Ringling Bros. and Barnum & Bailey Sirki ile birleştiler.
• 1897 - Oscar Wilde, 1895'ten beri "ahlak dışı yaşam" suçlamasıyla kürek cezası çekmekte olduğu Reading Zindanı'ndan çıktı.
• 1910 - Halley kuyruklu yıldızı, Dünya'ya yaklaştı.
• 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya Samsun'dan ayak basması ve Millî Mücadele'yi başlatması.
• 1924 - Musul sorunuyla ilgili Türk-İngiliz heyetleri arasında, "Haliç Konferansı" diye adlandırılan görüşmeler başladı. 9 Haziran'a kadar sürecek görüşmelerden sonuç alınamayınca, konu Milletler Cemiyeti'ne götürüldü.
• 1934 - Bulgaristan'da faşistler darbeyle iktidarı ele geçirdi.
• 1935 - Frankfurt - Darmstadt arasında ilk Autobahn açıldı.
• 1938 - Atatürk, son defa Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izledi ve Hatay sorunu ile ilgili olarak -rahatsızlığına rağmen- Güney gezisine çıktı.
• 1940 - İstanbul'da Dolmabahçe Stadı'nın temeli atıldı.
• 1943 - Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
• 1968 - Türkiye İşçi Partisi'nin Kayseri'deki toplantısına saldırıldı; konuşmacılar yaralandı, bayrak ve flamalar yırtıldı.
• 1975 - ABD Senatosu, Türkiye'ye silah ambargosunun kaldırılmasını kararlaştırdı.
• 1979 - 1 Mayıs günü sokağa çıktıkları için tutuklanan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran ve 330 partili serbest bırakıldı.
• 1981 - Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev yeniden düzenlenerek Devlet Bakanı İlhan Öztrak tarafından hizmete açıldı. Atatürk Orman Çiftliği'nde, Atatürk'ün evinin benzerinin temeli, Başbakan Bülend Ulusu tarafından atıldı.
• 1982 - Türkiye, Fransa'dan Yılmaz Güney'in iadesini istedi.
• 1989 - Kadın Kurultayı toplandı. İlk kez kapalı bir salonda yapılan kadın toplantısına yaklaşık 2 bin 500 kadın katıldı.
• 1990 - Polis, Kadıköy'de bir eve baskın düzenledi. Çıkan çatışmada, Hatice Dilek Aslan ve İsmail Oral öldü.
• 1991 - Hırvatistan'da referandum yapıldı. Halkın % 94'ü bağımsızlık için oy kullandı. Referanduma katılım oranı % 86 oldu.
• 1993 - Atatürkçü Düşünce Derneği resmen kuruldu.
• 2000 - Fiji'de, silahlı bir grup parlamento binasını basıp, Başbakan Mahendra Chaudhry ile 7 bakanı rehin alarak darbe yaptı.
• 2004 - ABD işgal güçleri, Irak'ın batısındaki Ramadi kentinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 45 kişiyi öldürdü.
• 2006 - Türkiye Gençlik Birliği kuruldu.
• 2011 - Kütahya Simav'da 5.9 şiddetinde bir deprem oldu. 3 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı.
DOĞUMLAR
• 1584 - Miyamoto Musaşi, Japon kılıç üstadı (ö. 1645)
• 1701 - Alvise Giovanni Mocenigo, Venedik Dükü (ö. 1778)
• 1762 - Johann Gottlieb Fichte, Alman filozof (ö. 1814)
• 1881 - Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu (ö. 1938) (19 Mayıs, onun Samsun'a çıktığı güne atfedilmiş sembolik doğum günüdür.)
• 1890 - Ho Şi Mingh, Vietnam bağımsızlık hareketinin lideri (ö. 1969)
• 1910 - Burhan Arpad, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1994)
• 1911 - Ahmet Orhan Arda, Türk yüksek mimar ve Anıtkabir mimarlarından (ö. 2003)
• 1914 - Max Perutz, Avusturyalı-İngiliz moleküler biyolog (ö. 2002)
• 1919 - Georgie Auld, Amerikalı Tenor Saksofon ve Klarnet müzisyeni, grup lideri (ö. 1990)
• 1921 - Daniel Gélin, Fransız sinema oyuncusu (ö. 2002)
• 1923 - Peter Lo Sui Yin, Malezyalı siyasetçi (ö. 2020)
• 1925 - Malcolm X, Amerikalı siyahi lider (ö. 1965)
• 1925 - Pol Pot, Kamboçyalı komünist lider (ö. 1998)
• 1947 - David Helfgott, Avustralyalı piyanist
• 1954 - Nükhet Duru, Türk pop şarkıcısı
• 1954 - Gürbüz Çapan, Türk siyasetçi, Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı
• 1962 - Serpil Çakmaklı, Türk sinema oyuncusu
• 1966 - Polly Walker, İngiliz oyuncu
• 1972 - Özcan Deniz, Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve yönetmen
• 1973 - Bülent İnal, Türk oyuncu
• 1973 - Servet Kocakaya, Türk müzisyen
• 1974 - Emma Shapplin, Fransız soprano
• 1974 - Zhang Jin, Çinli dövüş sanatçısı
• 1975 - Eva Polna, Rus şarkıcı, söz yazarı ve besteci
• 1975 - Jonas Renkse, İsveçli şarkıcı
• 1975 - Ozan Güven, Türk oyuncu
• 1975 - Kentaro Sakai, Japon eski futbolcudur
• 1976 - Kevin Garnett, Amerikalı basketbolcu
• 1976 - Åsa Westlund, İsveçli bir politikacıdır
• 1976 - Todor Yançev, Bulgar eski millî futbolcudur
• 1977 - Manuel Almunia, İspanyol futbolcudur
• 1977 - Natalia Oreiro, Arjantinli şarkıcı ve oyuncu
• 1978 - Marcus Bent, İngiliz futbolcudur
• 1979 - Koray Avcı, Türk eski futbolcudur
• 1979 - Diego Forlán, Uruguay'lı eski millî futbolcudur
• 1979 - Bérénice Marlohe, Fransız oyuncu ve manken
• 1979 - Andrea Pirlo, İtalyan futbolcu
• 1980 - Demet Evgar, Türk oyuncu
• 1980 - Moeneeb Josephs, Güney Afrikalı futbolcudur
• 1980 - Daniel Ngom Kome, Kamerunlu millî futbolcudur
• 1981 - Luciano Figueroa, Arjantinli futbolcudur
• 1981 - Yo Gotti, Amerikalı rapçi
• 1981 - Doğukan Manço, Türk şarkıcı ve DJ
• 1981 - Isabella Ragonese, İtalyan oyuncu
• 1983 - Eve Angel, Macar pornografik film oyuncusu
• 1983 - Yağmur Atacan, Türk oyuncu
• 1983 - Facundo Erpen, Arjantin'li futbolcudur
• 1984 - Jesús Dátolo, Arjantinli millî futbolcudur
• 1984 - Julius Wobay, Sierra Leone'li millî futbolcudur
• 1985 - Tom Budgen, Hollandalı profesyonel güreşçi
• 1985 - Jon Kortajarena, Bask model ve aktör
• 1985 - Yavuz Özkan, Türk futbolcudur
• 1986 - Mario Chalmers, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1986 - Alessandro De Marchi, İtalyan profesyonel bir yol ve pist bisiklet yarışçısıdır
• 1986 - Dame Traoré, Katarlı futbolcudur
• 1987 - Waldemar Sobota, Polonyalı futbolcudur
• 1988 - Antonija Sandric, Hırvat basketbolcu
• 1989 - Alex Cisak, Polonya asıllı Avustralyalı futbolcudur
• 1989 - Dulcita Lieggi, Dominikli manken ve oyuncu
• 1990 - Víctor Ibarbo, Kolombiyalı futbolcudur
• 1991 - Álvaro Giménez, İspanyol futbolcu
• 1991 - Moses Sumney, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
• 1992 - Ola John, Hollandalı oyuncu
• 1992 - Marshmello, Amerikalı bir elektronik müzik yapımcısı ve DJ
• 1992 - Sam Smith, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı
• 1992 - Eleanor Tomlinson, bir İngiliz aktris
• 1992 - Mehdi Zeffane, Fransız futbolcu
• 1993 - Josef Martínez, Venezuelalı millî futbolcudur
• 1993 - João Schmidt, Brezilyalı futbolcudur
• 1994 - Cristian Benavente, Perulu futbolcudur
• 1994 - Gabriela Guimarães, Brezilyalı bir voleybol oyuncusu
• 1994 - Carlos Guzmán, Meksikalı futbolcudur
• 1994 - Alberto Munarriz, İspanyol sutopu oyuncusu
• 1994 - Shogo Nakahara, Japon futbolcudur
• 1995 - Yahya Hassan, Filistin kökenli Danimarkalı şair ve aktivist (ö. 2020)
• 1996 - Sarah Grey, Kanadalı oyuncu
• 1996 - Brenna Harding, Avustralyalı aktris
• 1996 - Joao Rodríguez, Kolombiyalı futbolcudur
• 2002 - Başar Oktar, Türk artistik buz patenci
ÖLÜMLER
• 1389 - Dmitri Donskoy, 1359'dan itibaren Moskova Büyük Prensi ve 1363'ten itibaren Vladimir Büyük Prensi olarak ölümüne kadar hükmetmiştir (d. 1350)
• 1526 - Go-Kashiwabara, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 104. imparatorudur (d. 1462)
• 1536 - Anne Boleyn, İngiltere Kraliçesi (VIII. Henry'nin 2. karısı ve I. Elizabeth'in annesi) (d. 1501)
• 1647 - Sebastiaen Vrancx, Flaman ressam (ö. 1573)
• 1762 - Francesco Loredan, Venedik Cumhuriyeti'nin 106'ıncı dükası (d. 1685)
• 1795 - James Boswell, İskoç avukat ve biyografi yazarı (Dr. Samuel Johnson'ın ("Sözlük Johnson") biyografi yazarı) (d. 1740)
• 1825 - Henri de Saint Simon, Fransız filozof ve iktisatçı (d. 1760)
• 1859 - Heinrich Zollinger, İsviçreli botanikçi (d. 1818)
• 1864 - Nathaniel Hawthorne, Amerikalı yazar (d. 1804)
• 1895 - Jose Julian Marti, Kübalı şair ve yazar (Küba bağımsızlık mücadelesinin öncüsü) (d. 1853)
• 1898 - William Ewart Gladstone, İngiliz politikacı ve Birleşik Krallık Başbakanı (d. 1809)
• 1904 - Camsetci Tata, Hint sanayici (d. 1839)
• 1918 - Ferdinand Hodler, İsviçreli ressam (d. 1853)
• 1927 - Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Türk yazar, diplomat ve Millî Edebiyat Akımı'nın öncülerinden (d. 1870)
• 1932 - Charles Wallace Richmond, Amerikalı ornitolog (d. 1868)
• 1935 - T. E. Lawrence (Arabistanlı Lawrence), İngiliz arkeolog, asker, casus ve yazar (d. 1888)
• 1939 - Ahmet Ağaoğlu, Türk siyaset adamı, hukukçu, yazar ve gazeteci (d. 1869)
• 1945 - Philipp Bouhler, Alman (Nazi) asker (d. 1889)
• 1958 - Ronald Colman, İngiliz aktör (d. 1891)
• 1973 - Osman Fuad Efendi, Osmanlı Hanedanı'ndan şehzade (d. 1895)
• 1986 - Behçet Uz, Türk doktor (d. 1893)
• 1994 - Jacqueline Kennedy Onassis, 35. Amerika Birleşik Devletleri başkanı John F. Kennedy'nin dul eşi (d. 1929)
• 2002 - Leyla Yeniay Köseoğlu, Türk siyasetçi ve Anavatan Partisi kurucu üyesi (d. 1926)
• 2009 - Robert F. Furchgott, 1998 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi Amerikalı biyokimyacı (d. 1916)
• 2009 - Andrey İvanov, Sovyet-Rus eski millî futbolcu (d. 1967)
• 2009 - Herbert York, nükleer fizikçi (d. 1921)
• 2011 - Garret FitzGerald, İrlandalı siyasetçi (d. 1926)
• 2011 - Paul Henze, Amerikalı strateji uzmanı, tarih ve jeopolitik doktoru (d. 1924)
• 2011 - Kathy Kirby, İngiliz şarkıcı (d. 1938)
• 2013 - Murat Öztürk, Türk akrobasi pilotu ve haber muhabiri (d. 1953)
• 2014 - Jack Brabham, Avustralyalı Formula 1 pilotu (d. 1926)
• 2015 - Burhan Muhammad, Endonezyalı diplomat ve bürokrat (d. 1957)
• 2015 - Happy Rockefeller, New York eyaletinin eski First Lady'si ve Eski ABD İkinci Lady'si (d. 1926)
• 2016 - Alexandre Astruc, Fransız yönetmen (d. 1923)
• 2017 - Rich Buckler, Amerikalı çizgi roman sanatçısı ve çizer (d. 1949)
• 2017 - Kid Vinil, Brezilyalı şarkıcı, radyo yayıncısı, besteci ve gazeteci (d. 1955)
• 2017 - Noşirvan Mustafa, Iraklı Kürt entelektüel politikacı ve yazar (d. 1944)
• 2017 - Stanislav Petrov, Emekli Rus yarbay (d. 1939)
• 2018 - Harvey Hall, Amerikalı iş adamı ve siyasetçi (d. 1941)
• 2018 - Houmane Jarir, Faslı eski millî futbolcu (d. 1944)
• 2018 - Maya Jribi, Tunuslu siyasetçi (d. 1960)
• 2018 - Bernard Lewis, İngiliz asıllı Amerikalı tarihçi (d. 1916)
• 2018 - Reggie Lucas, Amerikalı müzisyen, söz yazarı ve müzik yapımcısı (d. 1953)
• 2019 - Carlos Altamirano, Şilili siyasetçi, eski atlet, hukukçu ve yazar (d. 1922)
• 2019 - Nickey Iyambo, Namibyalı siyasetçi, bakan ve fizikçi (d. 1936)
• 2020 - Annie Glenn, Amerikalı aktivist ve hayırsever (d. 1920)
• 2020 - Ken Nightingall, bir İngiliz ses mühendisi (d. 1928)
• 2020 - Gil Vianna, Brezilyalı siyasteçi ve bürokrat (d. 1965)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
• 19 Mayıs Cebel Günü (Bulgaristan)
• Rum Kırımı Anma Günü (Yunanistan)
• Fırtına: Kokulya Fırtınası (2 Gün)