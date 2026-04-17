Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar çıktı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 tutuklu sanık için tahliye kararı alırken, Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında ara karar açıklandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik’in tutukluluk halinin devamına hükmederken, 4 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Dava 1 Haziran’a ertelendi.

4 SANIĞA TAHLİYE KARARI 

Mahkeme, tutuklu sanıklar Adnan Kaplan, Muhammed Kaplan, Önder Polat ve Erhan Bakioğlu’nun tahliyesine karar verdi. Ancak Muhammed Kaplan ve Adnan Kaplan’ın başka dosyadan tutuklu olmaları nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecekleri öğrenildi.

TUTUKLULUK DEVAM ETTİ

Mahkeme, davanın kilit isimlerinden Ayhan Bora Kaplan ile Serdar Sertçelik hakkında ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dava 1 Haziran’a ertelendi.

DAVANIN SEYRİ 

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 2023 yılında Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 3 Aralık 2024'te karar açıklandı. Örgüt elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verilirken, 36 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 gün ile 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı

İtirafçı ihraç polisin ifadesi ortaya çıktı! Tüm suçu 2 isme attı

Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim

Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim...
Haberler.com
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı

Hepsi 18'den küçük! Bursa’ya korku salan 5 şüpheli tutuklandı
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

112 çalışanı gözyaşlarına boğuldu, görüntü bakanlığı harekete geçirdi
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı

Hepsi 18'den küçük! Bursa’ya korku salan 5 şüpheli tutuklandı
Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı

Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı
Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor