Tarihte bugün ne oldu? 18 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 18 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

18 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 18 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 18 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

532 - Konstantinopolis'te (günümüzde İstanbul) başlayan Nika ayaklanması tamamen bastırıldı. 30.000 kişinin öldüğü tarihin bu en kanlı ayaklanması 13 Ocak'ta başlamıştı.

1535 - İspanyol fatih (Konkistador) Francisco Pizarro, Peru'nun başkenti Lima'yı keşfetti.

1778 - İngiliz kâşif James Cook, Hawaii'ye ulaştı.

1886 - Kadınlar, Şükufezar dergisinde "saçı uzun aklı kısa" deyimine karşı mücadele başlattı.

1896 - X-ışınları cihazı ilk kez New York'ta halka tanıtıldı. "X" adı, ne tür bir ışın olduğunun bilinmeyişini simgeliyordu.

1903 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Theodore Roosevelt'in, Birleşik Krallık Kralı VII. Edward'a gönderdiği radyo mesajı, Birleşik Devletlerden radyo ile yapılan ilk okyanus aşırı iletişim olmuştur.

1906 - İvan Vasilyeviç Babuşkin kurşuna dizildi. Babuşkin, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Bolşevikler) kurucularındandı.

1911 - İlk defa bir uçak, bir geminin güvertesine iniş yaptı. Pilot Eugene Burton Ely, San Francisco limanında bulunan USS Pennsylvania (ACR-4) gemisine indi.

1912 - Kaptan Robert Falcon Scott, Güney Kutbuna ulaştı. Bunu başaran ilk insan olmayı hayal ediyordu ancak Roald Amundsen, ondan yaklaşık bir ay önce bunu başarmıştı.

1919 - I. Dünya Savaşı'nda yenik düşen devletlerle anlaşmalar yapmak üzere, İtilaf Devletleri temsilcilerinin oluşturduğu Paris Barış Konferansı açıldı. Avrupa'nın haritası yeniden çizildi.

1924 - İstanbul'da Millî Türk Ticaret Birliği Kongresi toplandı.

1927 - Lozan Antlaşması, Amerikan Senatosu tarafından reddedildi.

1928 - Çerkez Hacı Sami çetesinden 3 kişi, Eminönü Meydanı'nda idam edildi. Bu kişiler Atatürk'e suikast iddiasıyla idama mahkûm edilmişlerdi.

1929 - Lev Troçki, Sovyetler Birliği'nden sınır dışı edildi.

1931 - Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasını, Naşide Saffet Esen kazandı.

1940 - Millî Koruma Kanunu kabul edildi.

1943 - Sovyetler Birliği, Leningrad'da hüküm süren Alman kuşatmasını kırdığını açıkladı.

1944 - Trak adlı yolcu vapuru, Çanakkale'den Bandırma'ya giderken kayalara bindirerek battı: 24 kişi öldü.

1946 - Madam Butterfly operası, Ankara'da sahnelendi.

1947 - Isparta'nın Uluborlu ilçesinin Senirkent bucağından on vatandaş, noter aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir protesto mektubu gönderdi. Mektupta hiçbir suçları olmadığı halde, jandarmanın kendilerine sistemli olarak işkence boyutlarında kötü muamele yaptığını yazıyorlardı.

1947 - İstanbul'da Muallimler Birliği kuruldu.

1950 - Demokrat Parti (DP), işçiye grev hakkı istedi.

1951 - Vietnam Kurtuluş Cephesi gerillaları, Hanoi'den geri çekildi; şehir Fransızların eline geçti.

1954 - Yabancı Sermaye Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

1964 - Pemba Halk Cumhuriyeti kuruldu.

1966 - Ankara Cezaevi'nde af isteyen mahkûmlar isyan etti. İstanbul Üsküdar Toptaşı Cezaevi'nde 260 mahkûm açlık grevine başladı.

1966 - Vefa Poyraz, İstanbul valiliğine atandı.

1969 - Amerikalı bilim insanlarınca, düzenli elektromanyetik dalgalar yayan ilk pulsarlar bulundu.

1977 - Zatürreye yol açan gizemli Lejyoner hastalığı'nın amili olan bakteri bulundu ve Legionella pneumophila olarak adlandırıldı.

1983 - Kültür Bakanlığı'nca Sinema Yasa Tasarısı hazırlandı. Bakanlık tasarıyla filmlere denetim getiriyordu.

1984 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davası duruşmasında, sanıklara tek tip elbise giydirildi.

1989 - Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir, Günaydın gazetesi'nden sonra Gelişim Yayınları'nı da satın aldı.

1991 - Hükümet, TBMM'den gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında görevlendirilmesi ve yabancı askerlerin Türkiye'de bulundurulması konusunda yetki aldı.

1991 - Irak, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa şehirlerine Scud füzesi attı.

1993 - Bayburt'un Üzengili köyü üzerine çığ düştü; 56 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

1996 - Michael Jackson ile Lisa Marie Presley'nin iki yıl süren evlilikleri boşanma ile sona erdi.

2005 - 800 yolcu kapasiteli yolcu uçağı Airbus A380, Toulouse'da (Fransa) basına tanıtıldı.

2010 - Gazeteci-yazar Abdi İpekçi cinayeti ve iki ayrı gasp suçundan hükümlü Mehmet Ali Ağca, Sincan F tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

DOĞUMLAR

1689 - Montesquieu, Fransız yazar (ö. 1755)

1752 - John Nash, İngiliz mimar (ö. 1835)

1840 - Henry Austin Dobson, İngiliz şair (ö. 1921)

1841 - Emmanuel Chabrier, Fransız besteci ve piyanist (ö. 1894)

1849 - Edmund Barton, Avustralya'nın ilk Başbakanı (ö. 1920)

1852 - Augustin Boué de Lapeyrère, Fransız Amiral ve Deniz Bakanı (ö. 1924)

1867 - Rubén Darío, Nikaragualı şair (ö.1916)

1882 - A. A. Milne, İngiliz yazar (ö. 1956)

1892 - Oliver Hardy, Amerikalı sinema oyuncusu (Laurel ve Hardy ikilisinden) (ö. 1957)

1898 - George Dawson, Amerikalı yazar (ö. 2001)

1904 - Cary Grant, İngiliz oyuncu (ö. 1986)

1913 - Ali Sururi, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1998)

1913 - Danny Kaye, Amerikalı sahne, sinema ve TV komedyeni (ö. 1987)

1915 - Santiago Carrillo, İspanyol politikacı (Avrupa Komünizmi düşüncesinin öncülerinden ve 1960-1982 arasında İspanya Komünist Partisi Genel Sekreteri) (ö. 2012)

1925 - Gilles Deleuze, Fransız yazar ve düşünür (ö. 1995)

1927 - İsmet Sıral, Türk müzisyen, saksofonist, flütist ve neyzen (ö. 1987)

1927 - Perihan Tedü, Türk tiyatro oyuncusu (ö. 1992)

1937 - John Hume, Kuzey İrlanda'lı politikacı ve 1998 Nobel Barış Ödülü sahibi

1938 - Anatoli Kolesov, Sovyet grekoromen güreşçisi ve koçu (ö. 2012)

1955 - Kevin Costner, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi

1966 - Yaşar Tüzün, Türk siyasetçi

1971 - Josep Guardiola, İspanyol teknik direktör

1979 - Cem Bahtiyar, Türk müzisyen ve maNga grubunun bass gitaristi

1979 - Jay Chou, Tayvanlı şarkıcı, şarkı sözü yazarı, aktör, film yönetmeni ve prodüktör

1980 - Jason Segel, Amerikalı oyuncu

1982 - Atacan Öztürk, Türk profesyonel futbolcu

1983 - Kaan Sekban, Türk komedyen

ÖLÜMLER

1862 - John Tyler, Amerika Birleşik Devletleri'nin 10. Başkanı (d. 1790)

1906 - İvan Vasilyeviç Babuşkin, Rus devrimci ve Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Bolşevikler) kurucularından (d. 1873)

1936 - Rudyard Kipling, İngiliz yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1865)

1954 - Sydney Greenstreet, İngiliz aktör (d. 1879)

1956 - Makbule Atadan, Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi (d. 1885)

1960 - Nahid Sırrı Örik, Türk yazar (d. 1895)

1970 - Mehmet Mümtaz Tarhan, Türk avukat ve siyasetçi (eski İstanbul Valisi) (d. 1908)

1975 - Arif Müfid Mansel, Türk arkeolog (d. 1905)

1977 - Carl Zuckmayer, Alman oyun yazarı (d. 1896)

1985 - Davut Sulari, Türk halk müziği sanatçısı (d. 1925)

1995 - Adolf Butenandt, Alman biyokimyacı (d. 1903)

2001 - Al Waxman, Kanadalı oyuncu (d. 1935)

2001 - Laurent-Désiré Kabila, Kongo DC'nin Cumhurbaşkanı (Kinşasa'daki evinde, özel korumalarından biri tarafından öldürüldü.) (d. 1939)

2010 - Reha Oğuz Türkkan, Türk hukukçu, tarihçi, yazar ve Türkolog (d. 1920)

2012 - Evin Esen, Türk oyuncu (d. 1949)

2016 - Leila Alaoui, Fas asıllı Fransız fotoğrafçı ve video sanatçısı (d. 1982)

2017 - Red Adams, Amerikalı beyzbolcu (d. 1921)