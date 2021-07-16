Tarihte bugün ne oldu? 16 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 16 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 16 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 16 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
16 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 16 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 16 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 622 - Muhammed ve beraberindeki ilk Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Bu olay Hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
• 1212 - Las Navas de Tolosa Muharebesi: Reconquista döneminde, Papa III. İnnocentius'in çağrısı üzerine bir araya gelen İspanya'daki Hristiyan Krallıklar, Muhammed Nasır komutasındaki Müslüman Muvahhidler'i yendi.
• 1394 - Fransa Kralı VI. Charles, Yahudilerin Fransa'dan kovulması için emir verdi.
• 1661 - Avrupa'da ilk banknot, "Stockholms Banco" adlı bir İsveç bankası tarafından bastırılarak tedavüle verildi.
• 1782 - Wolfgang Amadeus Mozart'ın, Saraydan Kız Kaçırma adlı operası ilk kez sahnelendi.
• 1880 - Emily Stowe, Kanada'da lisanslı ilk kadın hekim oldu.
• 1912 - Stockholm Olimpiyat Oyunları başladı.
• 1921 - Acara Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 1991'de yerine Acara Özerk Cumhuriyeti kuruldu.
• 1935 - Dünyanın ilk parkmetresi, Oklahoma City'de bir caddeye yerleştirildi.
• 1942 - Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması: 12884 Yahudi Auschwitz'e gönderilmek üzere tutuklandı.
• 1945 - Manhattan Projesi: Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico Eyaleti, Alamogordo şehri yakınlarında ilk atom bombası denemesi (Trinity testi) yapıldı.
• 1965 - Fransa ve İtalya'yı birbirine bağlayan "Mont Blanc Tüneli" açıldı.
• 1969 - Apollo 11, Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
• 1979 - Saddam Hüseyin, Irak Devlet Başkanı oldu.
• 1990 - Filipinler'de deprem: 1450 ölü.
• 1994 - Shoemaker-Levy 9 kuyrukluyıldızının parçaları, Jüpiter gezegenine çarptı.
• 1999 - Eski ABD Başkanı John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy Onassis'in oğulları John F. Kennedy, Jr.'ın kullandığı küçük uçak, Atlantik Okyanusu'na düştü. Kennedy, uçakta bulunan karısı ve baldızıyla birlikte hayatını kaybetti.
• 2005 - Irak'ın Musayyib kentinde bir intihar eylemcisi, kullandığı patlayıcı yüklü tanker kamyonu, benzin istasyonuna sürdü: 98 ölü, 100 yaralı.
• 2008 - Irak'ın Telafer kentindeki bir pazar yerinde, bomba yüklü bir araç infilâk etti: 7'si çocuk 11 kişi öldü, 90 kişi yaralandı[1] 30 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
• 2016 - Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından 15 Temmuz'da başlatılan askerî darbe teşebbüsü bastırıldı.
DOĞUMLAR
• 1486 - Andrea del Sarto, İtalyan ressam (ö. 1531)
• 1723 - Joshua Reynolds, İngiliz ressam (ö. 1792)
• 1796 - Jean-Baptiste-Camille Corot, Fransız izlenimci ressam (ö. 1875)
• 1872 - Roald Amundsen, Norveçli kâşif (ö. 1928)
• 1902 - Orhan Şaik Gökyay, Türk şair ve edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı (ö. 1994)
• 1906 - Halide Pişkin, Türk tiyatro oyuncusu (ö. 1959)
• 1907 - Barbara Stanwyck, Amerikalı oyuncu (ö 1990)
• 1911 - Ginger Rogers, Amerikalı aktris ve dansçı (ö. 1995)
• 1915 - Cihat Arman, Türk futbolcu (Fenerbahçe ve Millî Takım'ın kalecisi) (ö. 1994)
• 1918 - Müzeyyen Senar, Türk ses sanatçısı (ö. 2015)
• 1936 - Yasuo Fukuda, Japon siyasetçi
• 1943 - Reinaldo Arenas, Kübalı şair, romancı ve oyun yazarı (ö. 1990)
• 1945 - Çetin Tekindor, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı
• 1952 - Stewart Copeland, Amerikalı müzisyen
• 1954 - Betül Arım, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
• 1956 - Lutz Eigendorf, Alman eski futbolcu (ö. 1983)
• 1956 - Tony Kushner, Amerikalı oyun yazarı
• 1957 - Wlodzimierz Smolarek, Polonyalı eski millî futbolcu (ö. 2012)
• 1963 - Phoebe Cates, Amerikalı film oyuncu
• 1963 - Nina Petri, Alman oyuncu
• 1964 - Aşot Anastasyan, Ermeni Dünya şampiyonu satranç oyuncusu (ö. 2016)
• 1964 - Costance Adams, Amerikalı mimar ve yazar (ö. 2018)
• 1964 - Nino Burcanadze, Gürcü siyasetçi ve Gürcistan Parlamentosu başkanı
• 1964 - Miguel Indurain, Emekli İspanyol yol bisikleti yarışçısı
• 1966 - Yıldız Tilbe, Türk şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı
• 1968 - Larry Sanger, Amerikalı internet proje/ yazılım geliştiricisi, Wikipedia'nın kurucularından ve Citizendium'un kurucusu
• 1970 - Apichatpong Weerasethakul, Taylandlı senarist ve film yapımcısı
• 1971 - Bibiana Beglau, Alman oyuncu
• 1973 - Shaun Pollock, Güney Afrikalı kriketçi
• 1976 - Anna Smashnova, İsrailli profesyonel tenis oyuncusu
• 1976 - Elsa Pataky, İspanyol model ve oyuncu
• 1976 - Michael Petkoviç, Hırvat kökenli Avustralyalı eski Kaleci
• 1978 - Gülhan Şen, Türk sunucu
• 1979 - Jayma Mays, Amerikalı oyuncu
• 1980 - Svetlana Feofanova, Rus eski sırıkla atlayıcı
• 1980 - Jesse Jane, Amerikalı pornografik film oyuncusu ve model
• 1981 - Maher Zain, Lübnan asıllı İsveçli müzisyen
• 1983 - Katrina Kaif, İngiliz sinema oyuncusu ve model
• 1984 - Franco Dario Cangele, Arjantinli futbolcu
• 1987 - Annalynne McCord, Amerikalı oyuncu
• 1987 - Mousa Dembélé, Belçikalı futbolcu
• 1988 - Sergio Busquets, İspanyol millî futbolcu
• 1989 - Gareth Bale, Galli millî futbolcu
• 1993 - Alpaslan Öztürk, Türk asıllı Belçikalı futbolcu
ÖLÜMLER
• 1060 - Çağrı, Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu, Tuğrul Bey'in ağabeyi ve Alp Arslan'ın babası (d. 989)
• 1216 - III. Innocentius, 8 Ocak 1198 ile 16 Temmuz 1216 arasında papalık yapmıştır (d. 1161)
• 1324 - Go-Uda, Japonya'nın 91. İmparatoru (d. 1267)
• 1342 - I. Károly, 1308'den ölümüne kadar Macaristan ve Hırvatistan Kralı (d. 1288)
• 1557 - Clevesli Anne, VIII. Henry'nin dördüncü karısı (d. 1515)
• 1612 - Leonardo Donato, Venedik Cumhuriyeti'nin 90'ıncı dükası (d. 1536)
• 1664 - Andreas Gryphius Alman barok edebiyatı şairi (d. 1616)
• 1764 - VI. İvan, 1740-1741'de Rus çarı (d. 1740)
• 1857 - Pierre-Jean de Béranger, Fransız söz yazarı ve şair (d. 1780)
• 1889 - Michele Amari, Sicilyalı tarihçi ve oryantalist (d. 1806)
• 1910 - Albert Anker, İsviçreli ressam (d. 1831)
• 1915 - Ellen G. White, Yedinci Gün Adventistleri Kilisesi'nin kurucu ve liderlerinden (d. 1827)
• 1920 - Gyula Benczúr, Macar ressam (d. 1844)
• 1945 - David Lindsay, İngiliz yazar (d. 1876)
• 1959 - Henri Prost, Fransız mimar ve şehir plancısı (d. 1874)
• 1960 - Albert Kesselring, Alman asker ve Nazi Almanyası'nda Luftwaffe mareşali (d. 1885)
• 1960 - John P. Marquand, Amerikalı yazar (d. 1893)
• 1963 - Nikolay Aseyev, Rus şair (d. 1889)
• 1964 - Rauf Orbay, Türk asker ve siyasetçi (d. 1881)
• 1969 - Vecihi Hürkuş, Türk pilot, mühendis ve müteşebbis (Türk havacılık önderi) (d. 1896)
• 1982 - Charles Robberts Swart, Güney Afrikalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1894)
• 1985 - Heinrich Böll, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1917)
• 1989 - Herbert von Karajan, Avusturyalı orkestra yönetmeni (d. 1908)
• 1990 - Miguel Muñoz, İspanyol eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1922)
• 1994 - Julian Schwinger, Nobel Fizik Ödülü sahibi Amerikalı teorik fizikçi (d. 1918)
• 1999 - John F. Kennedy Jr., Amerikalı avukat, gazeteci ve dergi yayıncısı (d. 1960)
• 2001 - Morris (Maurice de Bevere), Belçikalı çizer (çizgi roman Red Kit'in yaratıcısı (d. 1923)
• 2003 - Celia Cruz, Kübalı şarkıcı (d. 1925)
• 2003 - Carol Shields, Kanada asıllı Amerikalı roman ve öykü yazarı (d. 1935)
• 2005 - Camillo Felgen, Lüksemburglu şarkıcı (d. 1920)
• 2006 - Güzin Sayar, Türk gazeteci ve Güzin Abla isimli köşesi ile ünlü olmuş köşe yazarı (d. 1921)
• 2008 - Çetin Özek, Türk hukukçu, yazar ve gazeteci (d. 1934)
• 2012 - Stephen Covey, Eğitmen, kurumsal danışman ve yazar (d. 1932)
• 2012 - Jon Lord, İngiliz besteci, org ve piyano müzisyeni (d. 1941)
• 2012 - Kitty Wells, Amerikalı country müzik şarkıcısı (d. 1919)
• 2013 - T-Model Ford, Amerikalı gitarist ve blues şarkıcısı (d. 1924)
• 2014 - Karl Hans Albrecht, Alman girişimci ve iş adamı (d. 1920)
• 2014 - Faruk Ilgaz, Türk spor adamı (d. 1922)
• 2014 - Johnny Winter, Amerikalı blues gitaristi, şarkıcısı ve söz yazarı (d. 1944)
• 2015 - Alcides Ghiggia, Uruguaylı eski millî futbolcu (d. 1926)
• 2015 - Brian Hall, Eski İskoç futbolcu (d. 1946)
• 2015 - Ali Nar, Türk şair ve yazar (d. 1938)
• 2016 - Ömer Halisdemir, Türk astsubay (d. 1974)
• 2016 - Nate Thurmond, Amerikalı siyahi efsanevi basketbolcu (d. 1941)
• 2017 - Trevor Baxter, İngiliz oyuncu ve oyun yazarı (d. 1932)
• 2017 - Régis Gizavo, Madagaskar asıllı Malezyalı akordiyon sanatçısı ve müzisyen (d. 1959)
• 2017 - George A. Romero, Amerikalı yönetmen, yazar, editör ve aktör (d. 1940)
• 2018 - Jerzy Piskun, Polonyalı eski basketbol oyuncusu (d. 1938)
• 2019 - Rosa María Britton, Panamalı hekim ve roman yazarı (d. 1936)
• 2019 - Ernie Broglio, Amerikalı eski profesyonel beyzbolcu (d. 1935)
• 2019 - Sonia Infante, Meksikalı film yapımcısı, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1944)
• 2019 - John Paul Stevens, Amerikalı avukat ve hukukçu (d. 1920)
• 2020 - Patrick Ellis, Amerikalı radyo şovu sunucusu ve yapım direktörü (d. 1943)
• 2020 - Cornelius Mwalwanda, Malavili kalkınma ekonomisti (d. 1944)
• 2020 - Neela Satyanarayanan, Hint yazar (d. 1948)
• 2020 - Phyllis Somerville, Amerikalı aktris (d. 1943)
• 2020 - Víctor Víctor, Dominikli gitarist, şarkıcı ve besteci (d. 1948)
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