Tarihte bugün ne oldu? 16 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 16 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
16 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 16 Nisan tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1071 - Güney İtalya'da Bizans kontrolünde olan son şehir olan Bari, Norman, Robert Guiscard tarafından ele geçirildi.
• 1912 - Amerikalı havacı Harriet Quimby, Manş Denizi'ni uçarak aşan ilk kadın oldu. Quimby, 3 ay sonra yaptığı gösteri sırasında uçağın yere çakılmasıyla öldü.
• 1917 - Bolşevik lider Lenin, sürgünde bulunduğu İsviçre'den Rusya'ya döndü ve Sosyalist Devrim'in başlatılması çağrısında bulundu.
• 1920 - İkinci Anzavur isyanı bastırıldı.
• 1925 - Tanin gazetesi süresiz kapatıldı.
• 1928 - Yüce Divan Cumhuriyet döneminin ilk mahkûmiyet kararını, Yavuz Zırhlısı'nın tamiratında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle İhsan Eryavuz'a verdi.
• 1941 - II. Dünya Savaşı: 500 Alman uçağı Londra'yı bütün gece bombaladı.
• 1943 - Dr. Albert Hofmann, LSD'nin psychedelic (sanrı yaratan, hayal gördüren) etkilerini keşfetti.
• 1945 - Kızıl Ordu Berlin'e girdi ve Berlin Muharebesi başladı.
• 1948 - Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
• 1959 - Ankara Üniversitesi'nde okuyan bir grup genç, Said-i Nursi'ye "Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri" imzasıyla Şeker Bayramı tebriği gönderdiler.
• 1968 - Türkiye İşçi Partisi (TİP) yöneticileri Rıza Kuas ve Prof. Sadun Aren hakkında, "Akdeniz Ülkeleri İlerici ve Anti Emperyalist Partiler Konferansı"na katıldıkları için soruşturma açıldı.
• 1971 - Türkiye İşçi Partisi yönetimine "Kürtçülük" iddiasıyla dava açıldı.
• 1972 - İnsanoğlunun 5. Ay yolculuğu 'Apollo 16' uzay aracı ile başladı.
• 1973 - Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) davası başladı. 256 sanıktan 10'u için idam istendi.
• 1974 - Eski Demokrat Partililere siyasal hakları geri verildi.
• 1975 - Başkent Phnom Penh'in düşüşüyle, Kamboçya Kızıl Kmerler'in kontrolüne girdi.
• 1982 - Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandı.
• 1984 - Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, "Çıplak denize girmek isteyen turist Türkiye'ye gelmesin" dedi.
• 1984 - Orhan Pamuk, "Sessiz Ev" adlı eseriyle Madaralı Roman Ödülü'nü aldı.
• 1988 - FKÖ İkinci Komutanı Ebu-Cihad, İsrail askerleri tarafından öldürüldü.
• 1995 - Güney Afrika Cumhuriyeti ağır insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye silah ambargosu koydu. Ambargo, 16 Nisan 1997'de kaldırıldı.
• 1996 - Emir Hattab komutasındaki 50 kişilik Çeçen grubu 223 Rus askerini öldürdü ve 50 araçlık konvoyu imha etti. Bu olay tarihte Şatoy Pususu olarak bilinir.
• 1999 - Harvard Üniversitesi, Tansu Çiller'e fahri doktorluk verilmediğini açıkladı.
• 2001 - Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastı zanlılarından olduğu belirtilen Mehmet Fidancı, İstanbul'da yakalandı.
• 2007 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia Teknik Üniversitesi'nde Cho Seung-Hui adlı öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, kendisi de dahil 33 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı.
• 2017 - Türkiye'de yönetim biçimini, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olarak değiştirmek için halk oylaması yapıldı.
DOĞUMLAR
• 1619 - Jan van Riebeeck, Hollandalı doktor, tüccarı ve Cape Kolonisi'nin kurucusu ve ilk yöneticisi (ö. 1677)
• 1821 - Ford Madox Brown, İngiliz ressam (ö. 1893)
• 1825 - Jacob Brønnum Scavenius Estrup, Danimarkalı bir politikacıydı (ö. 1913)
• 1844 - Anatole France, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1924)
• 1861 - Fridtjof Nansen, Norveçli gezgin, bilim adamı, diplomat ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1930)
• 1865 - Mehmet Esat Işık, Türk askeri hekim (ö. 1936)
• 1867 - Wilbur Wright, ilk motorlu uçağı yapan Amerikalı ünlü Wright Kardeşler'den (ö. 1912)
• 1871 - John Millington Synge, İrlandalı oyun yazarı, şair ve folklor kolleksiyoncusu (ö. 1909)
• 1885 - Arnold Petersen, Amerika Sosyalist İşçi Partisi Ulusal Sekreteri (ö. 1976)
• 1886 - Ernst Thaelmann, Alman siyasetçi ve Almanya Komünist Partisi önderi (ö. 1944)
• 1889 - Charlie Chaplin, İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu ve yazar (ö. 1977)
• 1896 - Tristan Tzara, Rumen asıllı Fransız şair ve yazar (ö. 1963)
• 1916 - Behçet Necatigil, Türk şair ve yazar (ö. 1979)
• 1919 - Merce Cunningham, Amerikalı koreograf ve dansçı (ö. 2009)
• 1919 - Nilla Pizzi, İtalyan şarkıcı (ö. 2011)
• 1921 - Peter Ustinov, İngiliz oyuncu, yönetmen, yazar ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2004)
• 1922 - Afif Yesari, Türk yazar (ö. 1989)
• 1922 - Kingsley Amis, İngiliz yazar (ö. 1995)
• 1922 - Leo Tindemans, Belçika Başbakanı (ö. 2014)
• 1924 - Henry Mancini, Amerikalı besteci ve aranjör (ö. 1994)
• 1925 - Sabri Altınel, Türk şair (ö. 1985)
• 1927 - XVI. Benedictus, Papa
• 1933 - Erol Günaydın, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 2012)
• 1936 - Ayla Arslancan, Türk oyuncu (ö. 2015)
• 1936 - Şaban Bayramoviç, Sırp müzisyen (ö. 2008)
• 1939 - Dusty Springfield, İngiliz pop müzik şarkıcısı (ö. 1999)
• 1947 - Erol Evgin, Türk şarkıcı, besteci ve oyuncu
• 1947 - Kerim Abdülcabbar, Amerikalı basketbolcu
• 1949 - Şükrü Karatepe, Türk hukukçu ve akademisyen
• 1952 - Yve-Alain Bois, Cezayirli tarihçi, modern sanat eleştirmeni ve akademisyen
• 1956 - Necla Nazır, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı
• 1960 - Rafael Benítez, İspanyol teknik direktör
• 1965 - Martin Lawrence, Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcı
• 1968 - Barbara Sarafian, Belçikalı oyuncu
• 1971 - Emre Tilev, Türk spor spikeri
• 1971 - Selena, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö 1995)
• 1973 - Akon, Senegal asıllı Amerikalı Hip-Hop, R&B ve Soul müzik sanatçısı
• 1974 - Toygar Işıklı, Türk müzisyen ve besteci
• 1976 - Lukas Haas, Amerikalı aktör
• 1977 - Ceyda Düvenci, Türk oyuncu
• 1977 - Fredrik Ljungberg, İsveçli futbolcu
• 1982 - Boris Diaw, Fransız basketbol oyuncusu
• 1982 - Robert Popov, Makedon futbolcu
• 1983 - Marié Digby, Amerikan pop müzik şarkıcısı
• 1984 - Mourad Meghni, Cezayirli futbolcu
• 1985 - Benjamín Rojas, Arjantinli oyuncu
• 1987 - Aaron Lennon, İngiliz futbolcu
• 1987 - Cenk Akyol, Türk basketbolcu
• 1990 - Vangelis Mantzaris, Yunan basketbolcu
• 1993 - Mirai Nagasu, Amerikan buz patenci
ÖLÜMLER
• 69 - Otho, Roma İmparatoru (d. 32)
• 1090 - Sikelgaita, Lombard prenses (d. 1040)
• 1686 - Jean de Coligny-Saligny, Fransız bir soylu ve ordu komutanı (d. 1617)
• 1788 - Georges-Louis Leclerc, Fransız natüralist, matematikçi, kozmolog ve ansiklopedi yazarı (d. 1707)
• 1828 - Francisco Goya, İspanyol ressam (d. 1746)
• 1846 - Domenico Dragonetti, İtalyan besteci (d. 1763)
• 1850 - Marie Tussaud, Madame Tussauds balmumu heykel müzesinin kurucusu (d. 1761)
• 1879 - Bernadette Soubirous, Roma Katolik Kilisesi azizi (d. 1844)
• 1888 - Zygmunt Florenty Wróblewski, Polonyalı kimyager ve fizikçi (d. 1845)
• 1838 - George William Hill, Amerikalı Astronom ve Matematikçi (d. 1838)
• 1930 - José Carlos Mariátegui, Perulu siyasal önder ve yazar (Marksist tarihsel maddeciliği Peru'nun toplumsal çözümlemesine uygulayan ilk aydın) (d. 1895)
• 1938 - Steve Bloomer, İngiliz millî futbolcu (d. 1874)
• 1947 - Rudolf Höß, Nazi Almanyası'nda asker ve Auschwitz Toplama Kampı'nın Komutanı (d. 1900)
• 1958 - Rosalind Franklin, İngiliz biyofizikçi ve kristallografçısı (d. 1920)
• 1958 - Archibald Cochrane, İskoç siyasetçi ve deniz subayı (d. 1885)
• 1968 - Edna Ferber, Amerikalı yazar (d. 1885)
• 1972 - Yasunari Kavabata, Japon romancı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1888)
• 1989 - Hakkı Yeten, Türk futbolcu, teknik direktör ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 18. Başkanı (d. 1910)
• 1991 - David Lean, İngiliz yönetmen (d. 1908)
• 1992 - Sinan Kukul, Türk devrimci (d. 1956)
• 1994 - Ralph Ellison, Afrikalı-Amerikalı yazar (d. 1913)
• 1995 - İkbal Mesih, Pakistanlı çocuk işçi (gelişmekte olan ülkelerde çocuk emeği istismarı sembolü olan) (d. 1982)
• 1997 - Roland Topor, Fransız oyun yazarı (d. 1938)
• 2002 - Robert Urich, Amerikalı aktör (d. 1946)
• 2008 - Edward Lorenz, Amerikan matematikçi ve meteorolog (d. 1917)
• 2010 - Rasim Deliç, Boşnak asker (d. 1949)
• 2010 - Carlos Franqui, Kübalı yazar, şair, gazeteci, devrimci ve siyasetçi (d. 1921)
• 2015 - İdris Bamus, Faslı futbolcudur (d. 1942)
• 2016 - Jeanette Bonnier, İsveçli gazeteci, yazar ve medya yöneticisi (d. 1934)
• 2016 - Louis Pilot, Lüksemburglu millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1940)
• 2017 - Giandomenico Boncompagni, İtalyan radyo ve TV sunucusu, yönetmen, senarist ve söz yazarıdır (d. 1932)
• 2018 - Harry Laverne Anderson, Amerikalı oyuncu ve sihibazdır (d. 1952)
• 2018 - Choi Eun-hee, Koreli oyuncu (d. 1926)
• 2018 - Pamela Catherine Gidley, Amerikalı oyuncu (d. 1965)
• 2018 - Harold Everett Greer, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusudur (d. 1936)
• 2018 - Katharina Reiss, bir Alman çevirmen ve çeviribilimciydi (d. 1923)
• 2019 - Hansjörg Auer, Avusturyalı dağcı ve kaya tırmanıcısı (d. 1984)
• 2019 - Jörg Demus, Avusturyalı besteci ve piyanist (d. 1928)
• 2019 - David Lama, Avusturyalı dağcı ve serbest kaya tırmanıcısı (d. 1990)
• 2019 - Fay McKenzie, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1918)
• 2019 - Yaşar Özel, Türk ses sanatçısı (d. 1934)
• 2020 - Daniel Bevilacqua, sahne adıyla Christophe, Fransız şarkıcı, söz yazarı, klavyeci ve müzik yapımcısı (d. 1945)
• 2020 - Gene Deitch, Amerikalı ressam, animatör ve film yönetmeni (d. 1924)
• 2020 - Francesco Di Carlo, İtalyan mafya üyesi (d. 1941)
• 2020 - Howard Finkel, Amerikalı profesyonel güreş ring spikeri (d. 1950)
• 2020 - Santiago Lanzuela Marina, İspanyol siyasetçi (d. 1948)
• 2020 - Luis Sepulveda, Şilili yazar (d. 1949)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Dünya Ses Günü
• Biyologlar Günü
• Fırtına : Kuğu Fırtınası (3 Gün)
• Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)