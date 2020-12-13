Tarihte bugün ne oldu? 13 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Aralık'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 13 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

13 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 13 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 13 Aralık tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1522 - Osmanlı padişahı I. Süleyman, Rodos'un teslimini istedi.

1642 - Hollandalı denizci Abel Tasman, Yeni Zelanda`yı keşfetti.

1754 - Osmanlı Padişahı, III. Osman'ın saltanatı başladı

1789 - Fransa'da, Ulusal Muhafız Birliği (National Guard) kuruldu.

1805 - Sırp İsyanları ve Kara Yorgi'nin önderliği altında Sırpların, Belgrad'ı ele geçirmesi.

1877 - 2. Meclis-i Mebusan, çalışmalarına başladı.

1903 - İtalyan asıllı Amerikalı dondurma satıcısı Italo Marcioni, ilk dondurma külahının patentini aldı.

1914 - Mesudiye Zırhlısı, Çanakkale'de İngiliz denizaltısı HMS B11 tarafından batırıldı.

1937 - Japon İmparatorluk Kara Kuvvetleri, Çin Cumhuriyeti'nin Başkenti Nankin'i ele geçirdi.

1937 - İlk seloteyp satışa sunuldu.

1939 - Kriegsmarine cep zırhlısı Admiral Graf Spee ile Kraliyet Donanması kruvazörleri HMS Exeter, HMS Ajax ve HMS Achilles arasında Río de la Plata Muharebesi başladı.

1941 - II. Dünya Savaşı: Macaristan Krallığı ve Romanya Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etti.

1942 - Çorum'da deprem: 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.

1949 - İsrail Kudüs'ü Başkent ilan etti. Arap İsrail Savaşı'ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün'de, Batı Kudüs de İsrail'de kaldı. Kent, BM kararlarına göre uluslararası kent ilan edilmişti.

1957 - İran'da deprem: 2 bin kişi öldü.

1959 - Başpiskopos Makarios bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına seçildi

1960 - Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün Cezayir ziyareti olaylı geçti. Fransız milliyetçilerinin çıkardığı olaylarda 123 kişi öldü.

1960 - Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, Yeni Gün ve Öncü gazetelerini 3 gün süreyle kapattı.

1967 - Yunanistan Kralı II. Konstantin'in, Cuntaya karşı darbe girişimi başarısız oldu. Albaylar Cuntası iktidarı devam etti. Kral ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

1969 - Sovyetler Birliği'nde, Kamaz otomobil fabrikasının temeli atıldı.

1974 - Malta'da Cumhuriyet ilan edildi.

1978 - Hollanda'da bir mahalle, kendisini "bağımsız devlet" ilan etti.

1980 - 17 yaşındaki YDGD üyesi, Erdal Eren idam edildi.

1981 - Polonya'da General Wojciech Witold Jaruzelski, sıkıyönetim ilan etti. 14 bin sendikalı işçi tutuklandı.

1983 - 45. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti (13 Aralık 1983 - 21 Aralık 1987), göreve başladı.

1986 - Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Halterci Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye iltica etti

1995 - Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını onayladı.

1996 - Kofi Annan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçildi.

1998 - İtalya'da düzenlenen 5. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türk Genç Bayan millî takımı şampiyon oldu.

2002 - Avrupa Birliği Genişlemesi: AB, 10 yeni devletin (Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) 1 Mayıs 2004'ten itibaren üye olacağını açıkladı.

2003 - ABD askeri güçleri devrik Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i, Irak'ta saklandığı yerde yakaladı.

2004 - Şili'nin eski diktatörü Augusto Pinochet'nin, 1970 ve 1980'li yıllardaki Akbaba Operasyonu sırasında suç işlediği gerekçesiyle evinde gözetim altında tutulmasına ve hakkında yeni dava açılmasına karar verildi.

2005 - TMSF'nin satışa çıkardığı Telsim, 4 milyar 550 milyon dolarla dünyanın en büyük mobil telekomünikasyon operatörlerinden olan Birleşik Krallık'tan Vodafone'un şirketi, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş'ye ihale edildi.

2011 - Belçika Liège'de düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi öldü, 125 kişi yaralandı.

DOĞUMLAR

1521 - V. Sixtus, Papa (ö. 1590)

1533 - Eric XIV, İsveç Kralı (ö. 1577)

1553 - Henry IV, Fransa Kralı (ö. 1610)

1640 - Robert Plot, İngiliz naturalist (ö. 1696)

1662 - Francesco Bianchini, İtalyan filozof ve bilim insanı (ö. 1729)

1678 - Yongzheng, Çin İmparatoru (ö. 1735)

1724 - Franz Maria Aepinus, Alman bilim insanı (ö. 1802)

1784 - Louis, Avusturya Arşidükü (ö. 1864)

1797 - Heinrich Heine, Alman romantik şair ve yazar (ö. 1856)

1816 - Ernst Werner von Siemens, Alman mühendis, mucit ve sanayici (ö. 1892)

1887 - Ramón Grau, Kübalı tıp doktoru ve Küba Devlet Başkanı (ö. 1969)

1902 - Talcott Parsons, Amerikalı sosyolog (ö. 1979)

1915 - Curd Jürgens, Alman-Avusturyalı oyuncu (ö. 1982)

1919 - Hans-Joachim Marseille, Alman Luftwaffe pilotu (ö. 1942)

1921 - Turgut Demirağ, Türk yapımcı ve film yönetmeni (ö. 1987)

1935 - Türkan Saylan, Türk tıp doktoru, akademisyen ve yazar (ö. 2009)

1936 - IV. Ağa Han, Şiîliğin Nizârî İsmâil'îyye mezhebinin 49. İmâmı

1943 - İvan Kliun, Rus ressam (d. 1873)

1949 - Tarık Akan, Türk sinema sanatçısı (ö. 2016)

1957 - Steve Buscemi, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1964 - Hideto Matsumoto, Japon müzisyen ve gitarist

1967 - Jamie Foxx, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1969 - Tony Curran, İskoç oyuncu

1972 - Damien Comolli, Fransız futbol antrenörü

1973 - Emre Aşık, Türk futbolcu

1975 - Bahar Mert, Türk voleybolcu

1978 - Okan Yalabık, Türk sinema, dizi ve TV oyuncusu

1980 - Tülin Şahin, Türk top model

1981 - Amy Lee, Amerikalı vokalist, besteci ve rock grubu Evanescence'ın kurucusu

1982 - Elisa Di Francisca, İtalyan eskrimci

1989 - Taylor Swift, Amerikalı country şarkıcısı

ÖLÜMLER

1051 - El-Birûni, Türk kökenli olduğu da ileri sürülen Farslı matematikçi (d. 973)

1466 - Donatello, Floransalı heykeltıraş (d. 1386)

1565 - Conrad Gesner, İsviçreli doğa bilimci (d. 1516)

1721 - Alexander Selkirk, İskoç denizci (ıssız bir adada 4 yıl geçiren ve Robinson Crusoe romanına ilham kaynağı olan) (d. 1676)

1754 - I. Mahmut, Osmanlı'nın 24. Padişahı (d. 1696)

1908 - Augustus Le Plongeon, Britanyalı amatör arkeolog, eski eserler uzmanı ve fotoğrafçı (d. 1825)

1927 - Riyaziyeci Mehmet Nadir Bey, Türk matematikçi (d. 1856)

1930 - Fritz Pregl, Slovenyalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1869)

1935 - Victor Grignard, Fransız kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1871)

1943 - İvan Kliun, Rus ressam, heykeltıraş ve sanat teorisyeni (d. 1873)

1944 - Vasiliy Kandinskiy, Rus ressam (d. 1866)

1945 - Cezmi Or, Türk atlet (d. 1921)

1955 - Egas Moniz, Portekizli nörolog, siyasetçi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1874)

1959 - Ali Rıza Artunkal, Türk asker ve politikacı (d. 1881)

1961 - Grandma Moses, Amerikalı ressam (d. 1860)

1966 - Ahilya Moshos, Rum asıllı Türk avukat ve siyasetçi (T.B.M.M. 9. Dönem'de DP İstanbul milletvekili olarak Meclise giren 4 gayrimüslimden biri) (d. ?)

1974 - Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk romancı, gazeteci ve siyasetçi (d. 1889)

1974 - John Godolphin Bennett, İngiliz asker (d. 1897)

1977 - Oğuz Atay, Türk öykücü ve romancı (d. 1934)

1979 - Behçet Necatigil, Türk şair ve yazar (d. 1916)

1980 - Erdal Eren, Türk TDKP üyesi ve lise öğrencisi (d. 1964)

2001 - Chuck Schuldiner, Amerikalı gitarist ve solist (d. 1967)

2002 - Zal Yanovski, Kanadalı gitarist (d. 1944)

2003 - Fadva Tukan, Filistinli şair

2009 - Paul A. Samuelson, Amerikalı iktisatçı ve Nobel İktisat ödülü sahibi (d. 1915)

2010 - Richard Holbrooke, Amerikalı diplomat, dergi yayımcısı ve yazar (d. 1941)

2013 - Zafer Önen, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1921)

2016 - Zübeyde Servet, Mısırlı oyuncu (d. 1940)

2017 - Ali Kızıltuğ, Türk halk ozanı (d. 1943)

2017 - Yurizan Beltran, Amerikalı porno yıldızı (d. 1986)

2017 - Mustafa Akgül, Türk akademisyen ve aktivist (d. 1948)