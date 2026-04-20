Bursa'da heyelan: Kırsal mahalleleri bağlayan yol ulaşıma kapandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki kırsal mahalleyi birbirine bağlayan yol, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Olay saat 17.30 sıralarında İsaören ile Dipsizgöl kırsal mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışların ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu sürükleyerek parçalanmasına neden oldu. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda oluşan heyelan alanı çevrede tedirginliğe yol açtı. Heyelan sonrası yol çift yönlü trafiğe kapanırken, mahalle sakinleri alternatif güzergahlara yönlendirildi. Bölgede inceleme başlatıldığı ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Haber - kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı