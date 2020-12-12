Tarihte bugün ne oldu? 12 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Aralık'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 12 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
12 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 12 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 12 Aralık tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
627 - Ninova Muharebesi: Bizans İmparatoru Herakleios'un ordusu, Sasani İmparatoru II. Hüsrev'in güçlerini yendi.
1870 - Güney Karolinalı Joseph H. Rainey, Amerika Birleşik Devletleri kongresine seçilen ilk siyahi oldu.
1900 - Norveçli Johann Waaler, "Kağıt tutacağı"nın (ataş) patentini aldı.
1901 - İtalyan mucit Guglielmo Marconi, telsiz-telgraf sistemini geliştirdi ve Birleşik Krallık'tan Atlantik aşırı ilk mesajını gönderdi.
1911 - Hindistan'ın Başkenti, Kalküta yerine Delhi oldu.
1913 - 1911 yılında Louvre Müzesi'nden çalınıp kaybolan Mona Lisa tablosu, Floransa'da bulundu.
1923 - TBMM, 15 Mayıs 1919 ile 1 Kasım 1923 arasında üstün hizmet gösterenlere İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırdı.
1925 - İran'da Rıza Han Pehlevi, Kaçar Hanedanı'na son verdi.
1929 - Başbakan İsmet Paşa, "Başlıca hedefimiz millî paramızı kıymetlendirerek altına bağlamaktır" dedi.
1940 - Salvador gemisi Silivri önlerinde battı. Bulgaristan'dan Filistin'e gittiği açıklanan gemideki 352 musevi yolcunun 230'u boğularak öldü.
1941 - II. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık Bulgaristan'a; Macaristan ve Romanya ABD'ye; Hindistan da Japonya'ya savaş ilan etti.
1948 - Süleyman Demirel, Nazmiye Şener ile evlendi.
1949 - TBMM, Türkiye'nin Avrupa Konseyine katılmasını onayladı.
1956 - Japonya, Birleşmiş Milletler'e üye oldu
1957 - Türkiye, BM'yi uyardı: "Yunanistan tezi kabul edilirse Kıbrıs'ta iç savaş çıkabilir."
1962 - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar beraat etti. Aybar millî menfaatlere aykırı hareket ettiği iddiasıyla yargılanıyordu.
1963 - Kenya, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1968 - Silahlı Kuvvetler içinde oluşturulduğu ileri sürülen Millî Devrim Ordusu adlı gizli bir örgütle ilişkileri olduğu iddiasıyla, 5 Tabii Senatörün (Sezai Okan, Şükran Özkaya, Mucip Ataklı, Ekrem Acuner ve Suphi Karaman) dokunulmazlıkları kaldırıldı.
1979 - Rodezya'nın adı Zimbabve olarak değişti.
1979 - Güney Kore'de askeri darbe meydana geldi.
1990 - Arnavutluk'da yeni partilerin kurulmasına izin verildi.
1990 - Erdal İnönü ile Süleyman Demirel buluştu, ortak bildiri imzalayarak erken seçim istediler.
1991 - Endonezya'daki depremde 1500 kişi öldü.
1994 - Fikri Sağlar, Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Sekreterliğinden istifa etti. Sağlar, terörle mücadele yasa tasarısının yasalaşmaması nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.
1996 - Saddam Hüseyin'in oğlu Uday Hüseyin, bir suikast girişiminde ciddi şekilde yaralandı.
1997 - Recep Tayyip Erdoğan davet üzerine gittiği Siirt'te, miting sırasında Ziya Gökalp'in 1912 yılında Balkan Savaşı için yazdığı "Asker Duası"nın değiştirilmiş bir versiyonu ile; orduyu öven dizeyi söylemeden yerine "Minareler süngü/ Kubbeler miğfer/ Camiler kışlamız/ Müminler asker," mısralarını eklediği için Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Yargılama sonucu Türk Ceza Kanunu'nun 312/2 maddesinden "Halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçunu işlediği gerekçesiyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı bu cezasını 24 Temmuz 1999 günü tamamladı.
2000 - ABD Anayasa Mahkemesi, Florida'da oyların yeniden sayımı işlemini durdurdu ve seçimleri Cumhuriyetçi aday George W. Bush'un kazandığını açıkladı.
2000 - Etiyopya ile Eritre arasında 2 yıl süren savaşa son veren barış anlaşması Cezayir'de imzalandı.
2002 - AB'nin genişlemeyi ele aldığı Kopenhag zirvesinde, AB Dönem Başkanı Danimarka Başbakanı Anders Rasmussen, Kopenhag kriterlerini yerine getirdiğine karar verilirse 2004 Aralık ayında Türkiye ile müzakerelere başlama kararının değerlendirileceğini bildirdi.
2003 - Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev, kalp yetmezliği hastalığından dolayı uzun süredir tedavi gördüğü Ankara GATA'da 83 yaşında öldü.
2004 - Fatih Akın'ın filmi Duvara Karşı, Avrupa Sinema Akademisi'nce verilen 2004 Avrupa En İyi Film Ödülünü kazandı.
2009 - Ümit Boyner, TÜSİAD'ın yeni Başkanı seçilerek, TÜSİAD'ın tarihindeki ikinci kadın Başkanı oldu.
DOĞUMLAR
1799 - Karl Briullov, Rus ressam (ö. 1852)
1803 - Gerald Griffin, İrlandalı yazar (ö. 1840)
1805 - William Lloyd Garrison, Amerikalı sosyal reformcu (ö. 1879)
1821 - Gustave Flaubert, Fransız romancı (ö. 1880)
1863 - Edvard Munch, Norveçli ekspresyonist ressam (Çığlık isimli tablosuyla tanınan) (ö. 1944)
1893 - Edward G. Robinson, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1973)
1903 - Yasujiro Ozu, Japon film yönetmeni (ö. 1963)
1915 - Frank Sinatra, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1998)
1916 - Cemil Meriç Türk yazar ve düşünür (ö. 1987)
1918 - Orhon Murat Arıburnu, Türk şair, yönetmen, oyuncu, senarist ve yapımcı (ö. 1989)
1928 - Cengiz Aytmatov, Kırgız yazar (ö. 2008)
1929 - John Osborne, İngiliz oyun yazarı, senarist ve politik aktivist (ö. 1994)
1938 - Hüseyin Hatemi, Türk akademisyen, yazar ve hukukçu
1938 - Hüsrev Hatemi, Türk tıp profesörü, yazar ve şair
1942 - Fatma Girik, Türk oyuncu
1947 - Hülya Koçyiğit, Türk oyuncu
1949 - Bill Nighy, İngiliz oyuncu
1952 - Neslihan Yargıcı, Türk moda tasarımcısı
1957 - Yeliz Eker, Türk ses sanatçısı
1965 - Milonja Dukic, Sırp futbolcu
1966 - Maurizio Gaudino, Alman futbolcu
1968 - Rory Kennedy, Amerikalı belgesel yönetmeni ve yapımcısı
1978 - Yelena Pavlova, Kazak voleybolcu
1979 - Engin Bayrak, Yugoslav kökenli Türk besteci, yazar ve müzisyen
1980 - Berkant Göktan, Türk futbolcu
1983 - Gulzhan Issanova, Kazak sporcu
1984 - Daniel Agger, Danimarkalı futbolcu
1990 - Polat Kemboi Arıkan, Kenya asıllı Türk uzun mesafe koşucusu
1993 - Max Rendschmidt, Alman kanocu
ÖLÜMLER
1685 - John Pell, İngiliz matematikçi (d. 1611)
1843 - I. Willem, Hollanda Kralı (d. 1772)
1851 - Joel Roberts Poinsett Amerikalı siyasetçi, psikiyatr ve bitki bilimci (d. 1779)
1935 - Necip Asım Yazıksız, Türk siyasetçi (d. 1861)
1939 - Douglas Fairbanks, Amerikalı oyuncu, senarist ve yönetmen (d. 1883)
1942 - Haydar Rifat Yorulmaz, Türk avukat, yazar ve çevirmen (d. 1877)
1944 - Kemani Serkis Efendi, Ermeni asıllı Türk bestekâr (d. 1885)
1945 - Selim Nüzhet Gerçek, Türk gazeteci (d. 1891)
1963 - Yasujiro Ozu, Japon film yönetmeni (d. 1903)
1985 - Anne Baxter, Amerikalı oyuncu (d. 1923)
1988 - Zeki Faik İzer, Türk ressam (d. 1905)
1995 - Çetin Karamanbey, Türk sinemacı ve gazeteci (d. 1922)
1999 - Joseph Heller, Amerikalı hiciv ve kısa hikâye yazarı (d. 1923)
2003 - Haydar Aliyev, Azeri devlet adamı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı (d. 1923)
2006 - Peter Boyle, Amerikalı oyuncu (d. 1935)
2008 - Van Johnson, Amerikalı oyuncu (d. 1916)
2008 - Tasos Papadopulos, Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve siyasetçi (d. 1934)
2010 - Abdurrahman Kızılay, Türkmen müzisyen (d. 1938)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
Kenya - "Bağımsızlık Günü", (1963'te Birleşik Krallık'tan)
Mağazacılar Günü