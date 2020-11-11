Tarihte bugün ne oldu? 11 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 11 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
11 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 11 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 11 Kasım tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1539 - I. Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan, Kubbe Veziri Rüstem Paşa ile evlendi. Düğün 26 Kasım 1539 gününe dek sürdü.
1889 - Washington, 42. eyalet olarak ABD'ye katıldı.
1914 - Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'ne savaş ilan etti.
1918 - Alman İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri'nin ateşkes imzalamasıyla, I. Dünya Savaşı sona erdi.
1918 - Polonya'nın Bağımsızlık Günü; Polonya toprakları 123 yıl sonra tekrar bir araya geldi.
1923 - Münih'te, "Birahane Darbesi" başarısızlığa uğrayan Adolf Hitler tutuklandı.
1926 - ABD'de ülkeyi boydan boya kateden, şarkılara bile konu olmuş ünlü karayolu U.S. Route 66 açıldı.
1928 - Bakanlar Kurulu, Millet Mektepleri açılmasını kararlaştırdı.
1935 - İnebolu Vapuru İzmir Limanı'na girerken battı, 24 kişi öldü.
1938 - TBMM, İsmet İnönü'yü oy birliğiyle Cumhurbaşkanı seçti.
1942 - Varlık Vergisi'ne ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.
1947 - Türkiye, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) üye oldu.
1951 - Juan Peron yeniden Arjantin Devlet Başkanı seçildi.
1959 - Akis Dergisi yazarları Kurtul Altuğ ve Doğan Avcıoğlu, İran Şahı Rıza Pehlevi'ye yayın yoluyla hakaret etmekten 3 ay on beşer gün hapse mahkûm oldular.
1965 - Afrika'daki son Birleşik Krallık sömürgesi Rodezya, bağımsızlığını ilan etti.
1966 - NASA, Gemini 12 uzay aracını fırlattı.
1970 - İnsanlığa Karşı Savaş Suçlarının Zamanaşımına Uğramazlığı Avrupa Sözleşmesi yürürlüğe girdi. Türkiye bu sözleşmeyi onaylamadı.
1973 - İsrail ile Mısır ateşkes imzaladı.
1975 - Angola Halk Cumhuriyeti kuruldu. Angola, Portekiz'in sömürgesiydi.
1975 - Türkiye Kalkınma Bankası kuruldu.
1976 - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 10 yıl süreyle elektrik alışverişini düzenleyen anlaşma imzalandı.
1987 - Van Gogh'un "İrisler" tablosu, New York'ta 53,9 milyon dolara satıldı.
1996 - Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz, "Devlet, Emniyet içinde Millî İstihbarat Teşkilatı'na alternatif bir örgüt yarattı. Bugünden sonra, Devlet can güvenliğimizi sağlar diye güvenmeyin" dedi.
1996 - Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, şans oyunu Sayısal Lotoyu başlattı.
DOĞUMLAR
1493 - Paracelsus, İsviçreli hekim, simyager, botanikçi ve astrolog (ö. 1541)
1821 - Dostoyevski, Rus yazar (ö. 1881)
1852 - Franz Conrad von Hötzendorf, Avusturyalı feldmareşal (ö. 1925)
1863 - Paul Signac, Fransız neo-empresyonist ressam (ö. 1935)
1864 - Alfred Hermann Fried, Avusturyalı Yahudi pasifist, yayıncı ve gazeteci (ö. 1921)
1864 - Maurice Leblanc, Fransız öykü ve roman yazarı; Arsen Lüpen karakterinin yaratıcısı. (ö. 1941)
1875 - Vesto Slipher, Amerikalı astronom (ö. 1969)
1882 - VI. Gustaf Adolf, İsveç Kralı (ö. 1973)
1885 - George S. Patton, Amerikalı asker (ö. 1945)
1897 - Sıddık Sami Onar, Türk hukukçu (ö. 1972)
1898 - René Clair, Fransız yönetmen ve senarist (ö. 1981)
1901 - Magda Goebbels, Joseph Goebbels'in eşi (ö. 1945)
1901 - Sam Spiegel, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1985)
1904 - Alger Hiss, Amerikalı avukat ve casus (ö. 1996)
1911 - Roberto Matta, Şilili ressam (ö. 2002)
1914 - Howard Fast, Amerikalı yazar (ö. 2003)
1918 - Stubby Kaye, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 1997)
1920 - Roy Jenkins, İngiliz siyaset adamı (ö. 2003)
1922 - Kurt Vonnegut Jr., Amerikalı humanist yazar (ö. 2007)
1925 - John Guillermin, İngiliz film yönetmeni (ö. 2015)
1925 - Jonathan Winters, Amerikalı yazar (ö. 2013)
1926 - Noah Gordon, Amerikalı yazar
1926 - Maria Teresa de Filippis, İtalyan otomobil yarışçısı (ö. 2016)
1928 - Carlos Fuentes Macías, Meksikalı yazar (ö. 2012)
1929 - Altan Erbulak Türk karikatürist, oyuncu ve gazeteci (ö. 1988)
1929 - Hans Magnus Enzensberger, Alman yazar
1938 - Nancy Coover Andreasen, Amerikalı nörobilimci
1945 - Daniel Ortega, Nikaragua Devlet Başkanı ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri
1948 - Vincent Schiavelli, Amerikalı oyuncu (ö. 2005)
1957 - Hasan Küçükakyüz, Türk asker ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanı
1960 - Stanley Tucci, Amerikalı oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmen
1962 - Demi Moore, Amerikalı sinema oyuncusu
1967 - Frank John Hughes, Amerikalı film ve televizyon oyuncusu
1971 - İpek Tuzcuoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu
1972 - Adam Beach, Kanadalı oyuncu
1973 - Şevval Sam, Türk şarkıcı ve oyuncu
1974 - Leonardo DiCaprio, Amerikalı sinema oyuncusu ve Oscar ödülü sahibi
1974 - Static Major, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı (ö. 2008)
1977 - Maniche, Portekizli millî futbolcu ve teknik direktör
1981 - Didem Özkavukçu, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu
1981 - Sarp Apak, Türk oyuncu
1983 - Philipp Lahm, Alman futbolcu
1983 - Arouna Koné, Fildişi Sahilli futbolcu
1984 - Kennedy Mweene, Zambiyalı futbolcu
1988 - Jordan Yéyé, Fransız futbolcu
ÖLÜMLER
1855 - Søren Kierkegaard, Danimarkalı filozof ve teolog (d. 1813)
1887 - Adolph Fischer, Alman anarşist ve işçi birliği aktivisti (d. 1858)
1917 - Liliuokalani, Hawaii'nin ilk ve fiilen hüküm süren tek Kraliçesi (d. 1838)
1918 - Victor Adler, Avusturyalı sosyalist (d. 1852)
1938 - Mary Mallon, Amerikalı ilk sağlıklı tifo mikrobu konakçısı (d. 1869)
1940 - Muhittin Akyüz, Türk asker, diplomat ve siyasetçi (d. 1870)
1944 - Münir Ertegün, Türk diplomat ve Türkiye'nin Washington, DC Büyükelçisi (d. 1883)
1961 - Behiç Erkin, Türk asker, siyasetçi ve diplomat (d. 1876)
1973 - Artturi Ilmari Virtanen, Finlandiyalı kimyager (d. 1895)
1975 - Mina Witkojc, Alman yazar (d. 1893)
1976 - Alexander Calder, Amerikalı heykeltıraş ve ressam (d. 1898)
1979 - Dimitri Tiomkin, Ukrayna asıllı besteci (d. 1894)
1986 - Fahri Erdinç, Türk edebiyatçı ve şair (d. 1917)
1987 - Mustafa Adil Özder, Türk folklor araştırmacısı, yazar ve şair (d. 1907)
1990 - Sadi Irmak, Türk tıp doktoru, siyasetçi ve Başbakan (d. 1904)
1990 - Yannis Ritsos, Yunan şair (d. 1909)
1997 - Özcan Başkan, Türk akademisyen, dil bilimci ve yazar (d. 1929)
2004 - Yaser Arafat, Filistin lideri (d. 1929)
2005 - Mustafa Akkad, Suriye asıllı Amerikalı yönetmen (d. 1930)
2005 - Peter F. Drucker, Avusturyalı yönetim bilimci, yazar ve sanatçı (d. 1909)
2007 - Delbert Mann, Amerikalı yönetmen (d. 1920)
2008 - Mustafa Şekip Birgöl, Türk asker ve İstiklal Savaşı'nın yaşayan son gazisi (d. 1903)
2009 - Hikmet Şahin, Türk İş adamı, siyasetçi ve eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı (d. 1950)
2010 - Mehmet Gülcegün, Türk siyasetçi (d. 1947)
2011 - İstemi Betil, Türk sinema, tiyatro, TV dizileri oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1943)
2012 - Kemal Ermetin, Türk yayımcı ve yazar (d. 1956)
2013 - Atilla Karaosmanoğlu, Türk siyasetçi (d. 1932)
2014 - Carol Ann Susi, Amerikalı aktris (d. 1952)
2014 - Vügar Haşimov, Azeri satranç oyuncusu (d. 1986)
2016 - Robert Vaughn, Amerikalı oyuncu (d. 1932)
2019 - Mümtaz Soysal, Türk akademisyen ve siyasetçi (d. 1929)