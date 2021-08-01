Tarihte bugün ne oldu? 1 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 1 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 1 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 1 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
1 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 1 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 1 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1291 - Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonları, İsviçre'nin temelini attı.
• 1560 - İskoçya Parlamentosu, Papa'nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi, böylece İskoç Kilisesi ortaya çıkmış oldu.
• 1571 - Lala Mustafa Paşa, Venedik Cumhuriyeti'ne ait Kıbrıs adasını fethetti.
• 1589 - Fransa Kralı III. Henri bıçaklandı. Saldırgan koyu bir Katolik rahip olan Jacques Clément'dı. Clément orada ölürken, Kral ise ertesi gün öldü.
• 1619 - İlk Afrikalı köleler, Virginia'nın Jamestown şehrine getirildiler.
• 1773 - Deniz Harp Okulu (Tersane Hendesehanesi), Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa'da açıldı.
• 1774 - İngiliz kimyacı Joseph Priestley, oksijen gazını (dioxygène, O2) keşfetti.
• 1798 - Nil Savaşı: Amiral Horatio Nelson komutasındaki Büyük Britanya Donanması, Abukir Körfezi'nde Fransız Donanması'nı yendi.
• 1834 - Britanya İmparatorluğu'nda kölelik kaldırıldı.
• 1840 - Ceride-i Havadis gazetesinin ilk sayısı basıldı.
• 1876 - Colorado, 38. eyalet olarak ABD'ne kabul edildi.
• 1894 - Çin-Japon Savaşı: Japon İmparatorluğu, Kore için Çin'e savaş açtı.
• 1902 - ABD, Panama Kanalı'nın haklarını Fransa'dan satın alarak kanalın inşaatını başlattı.
• 1914 - Alman İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
• 1933 - İstanbul Üniversitesi kuruldu.
• 1936 - Berlin Olimpiyatları, Adolf Hitler tarafından başlatıldı.
• 1941 - ABD ordusu için tasarlanmış hafif arazi aracı olan Jeep'lerden (Cip) ilki üretildi.
• 1950 - Türkiye, NATO'ya başvurdu.
• 1953 - Rodezya ve Nyasaland Federasyonu (Orta Afrika Federasyonu) kuruldu.
• 1958 - Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu.
• 1963 - Büyük Britanya, Malta'ya 1964'te bağımsızlığını vermeyi kabul etti.
• 1964 - Belçika Kongosu'nun adı, Kongo DC olarak değiştirildi.
• 1969 - Altıncı Filo'yu protesto etmek için yapılan mitinge bir grubun saldırmasıyla çıkan olaylarda iki genç öldü, yaklaşık 200 de kişi yaralandı.
• 1975 - Arnavutluk, ABD ve Kanada'nın katılmadığı Helsinki zirvesinde, 35 ülkenin katılımıyla "İnsan Hakları Sözleşmesi" (Helsinki Nihai Senedi) imzalandı.
• 1999 - Avrupa'da deli dana krizinden dolayı İngiliz etine konan ambargo kaldırıldı.
• 2001 - İsrailli bilim adamları embriyondan hareketle, kalp hücrelerini imal etmeyi başardıklarını açıkladılar.
• 2002 - Irak dört yıllık bir aradan sonra BM Baş Müfettişi'ni denetim için Bağdat'a davet etti.
• 2008 - Konya'nın Taşkent ilçesinde özel bir vakfa ait 3 katlı öğrenci yurdu, LPG gazının sıkışması nedeniyle çöktü: 18 ölü, 27 yaralı.
• 2014 - İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girdi.
DOĞUMLAR
• MÖ 10 - Claudius, İtalya dışında doğmuş ilk Roma İmparatoru (ö. 54)
• 126 - Pertinax, Roma İmparatoru (ö. 193)
• 980 - İbni Sina, Fars bilim adamı (ö. 1037)
• 1520 - II. Zygmunt August, Lehistan (Polonya) Kralı (ö. 1572)
• 1626 - Sabetay Sevi, Osmanlı Yahudisi din adamı ve tarikat lideri (ö. 1676)
• 1744 - Jean-Baptiste Lamarck, Fransız doğa bilimci (evrim konusunda yaptığı çalışmalarla bilinen) (ö. 1829)
• 1819 - Herman Melville, Amerikalı yazar (ö. 1891)
• 1863 - Gaston Doumergue, Fransız devlet adamı (ö. 1937)
• 1889 - Walter Gerlach, Alman fizikçi (d. 1979)
• 1893 - I. Aleksandros, Yunanistan Kralı (ö. 1920)
• 1924 - Abdullah bin Abdülaziz el-Suud, Suudi Arabistan Kralı (ö. 2015)
• 1924 - Cem Atabeyoğlu, Türk spor yazarı ve yöneticisi (ö. 2012)
• 1929 - Leila Abaşidze, Gürcü-Sovyet oyuncu, film yönetmeni ve senaristtir (ö. 2018)
• 1929 - Hafızullah Amin, Afganistan'daki sosyalist rejimin ikinci devlet başkanı (ö. 1979)
• 1930 - Pierre Bourdieu, Fransız sosyolog (ö. 2002)
• 1930 - Julie Bovasso, Amerikalı oyuncudur (ö. 1991)
• 1932 - Meir Kahane, İsrailli aşırı sağcı siyaset adamı (d. 1990)
• 1933 - Dom DeLuise, Amerikalı oyuncu, komedyen, yapımcı ve yönetmen (ö. 2009)
• 1936 - William Donald Hamilton, İngiliz evrimsel biyolog (ö. 2000)
• 1936 - Yves Saint Laurent, Fransız modacı (ö. 2008)
• 1940 - Mahmud Devletabadi, İranlı yazar ve oyuncu
• 1942 - Jerry Garcia, Amerikalı müzisyen (ö. 1995)
• 1942 - Giancarlo Giannini, İtalyan sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yönetmen ve senarist
• 1943 - Celal Doğan, Türk avukat ve siyasetçi
• 1944 - Cenk Koray, Türk TV sunucusu, oyuncu ve gazete yazarı (ö. 2000)
• 1945 - Vedat Okyar, Türk futbolcu, spor yazarı ve yorumcu (ö. 2009)
• 1945 - Douglas Osheroff, Robert C. Richardson ve David Morries Lee ile Fizik 1996 Nobel Ödülü'nü kazanan Amerikalı fizikçi
• 1946 - Richard O. Covey, Emekli Hava Kuvvetleri Subayı ve Amerikan astronot
• 1948 - Arkadaş Zekai Özger, Türk şair
• 1948 - Mustafa Kamalak, Türk avukat, siyasetçi ve Saadet Partisi Genel Başkanı
• 1949 - Jim Carroll, Amerikalı yazar, otobiyograf, şair, müzisyen ve punk
• 1949 - Kurmanbek Bakiyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı
• 1951 - Tommy Bolin, Amerikalı rock müzisyeni ve şarkıcısı (d. 1976)
• 1952 - Zoran Dindic, Sırbistan Başbakanı (ö. 2003)
• 1953 - Robert Cray, Amerikalı blues gitaristi ve şarkıcı
• 1957 - Taylor Negron, Amerikalı oyuncu, ressam, yazar ve stand-up komedyeni (d. 1957)
• 1957 - İhsan Özkes, Türk yazar, emekli müftü ve siyasetçi
• 1957 - Sırrı Sakık, Kürt asıllı Türk siyasetçi
• 1959 - Joe Elliott, İngiliz müzisyen
• 1963 - Coolio, Amerikalı Grammy Ödülü sahibi rapçi ve oyuncu
• 1965 - Sam Mendes, İngiliz sinema ve tiyatro yönetmeni
• 1967 - José Padilha, Brezilyalı bir senarist ve film yapımcısı
• 1968 - Dan Donegan, Amerikalı müzisyen
• 1970 - Sibel Can, Türk fantezi müzik şarkıcısı
• 1970 - David James, İngiliz eski futbolcu, futbol antrenörü
• 1971 - İdil Üner, Türk oyuncu
• 1973 - Gregg Berhalter, Amerikalı millî futbolcu ve teknik direktördür
• 1974 - Leonardo Jardim, Portekizli teknik direktör
• 1974 - Dennis Lawrence, Trinidad ve Tobagolu millî futbolcu ve teknik direktördür
• 1976 - Hasan Şaş, Türk futbolcu
• 1976 - Ibrahim Babangida, Nijeryalı futbolcu
• 1976 - Nwankwo Kanu, Nijeryalı eski futbolcudur
• 1979 - Junior Agogo, Ganalı eski futbolcudur (ö. 2019)
• 1979 - Jason Momoa, Amerikalı oyuncu
• 1980 - Mancini, Brezilyalı futbolcu
• 1980 - Esteban Paredes, Şilili millî futbolcudur
• 1981 - Christofer Heimeroth, Alman futbolcudur
• 1981 - Stephen Hunt, İrlandalı eski futbolcudur
• 1982 - Ferhat Kıskanç, Alman-Türk futbolcu
• 1983 - Julien Faubert, Fransız millî futbolcudur
• 1984 - Bastian Schweinsteiger, Alman eski millî futbolcudur
• 1985 - Dušan Švento, Slovak millî futbolcudur
• 1987 - Iago Aspas, İspanyol futbolcudur
• 1987 - Sébastien Pocognoli, İtalyan asıllı Belçikalı futbolcudur
• 1988 - Patryk Malecki, Polonya'lı millî futbolcudur
• 1988 - Nemanja Matic, Sırp futbolcu
• 1989 - Tiffany Hwang, Amerikalı şarkıcı
• 1991 - Ani Hoang, Bulgar şarkıcı
• 1992 - Austin Rivers, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1993 - Àlex Abrines, İspanyol profesyonel basketbolcudur
• 1994 - Domenico Berardi, İtalyan futbolcu
• 2001 - Park Si-eun, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncudur
ÖLÜMLER
• MÖ 30 - Marcus Antonius, Romalı general ve politikacı (d. MÖ 83)
• 527 - I. Justinus, Bizans İmparatoru (d. 450)
• 1137 - VI. Louis, 1108 yılından ölümüne kadar Fransa kralı (d. 1081)
• 1326 - Osman Bey, Osmanlı'nın kurucusu ve ilk Padişahı (d. 1258)
• 1464 - Cosimo de' Medici, Floransalı bankacı ve siyasetçi (d. 1389)
• 1494 - Giovanni Santi, İtalyan ressam (d. 1435)
• 1546 - Pierre Favre, Savoie asıllı Katolik din adamı - Cizvitler'in tarikatının kurucularındandı, (ö. 1506)
• 1557 - Olaus Magnus, İsveçli yazar ve din adamı (d. 1490)
• 1714 - Anne, Büyük Britanya Kraliçesi (d. 1665)
• 1760 - Adrian Manglard, Fransız ressam (d. 1695)
• 1787 - Alfonso de Liguori, İtalyan bir avukat, daha sonra piskopos olmuş ve Redemptorist tarikatını da kurmuştur (ö. 1696)
• 1831 - William Henry Leonard Poe, Amerikalı denizci, amatör şair (d. 1807)
• 1903 - Calamity Jane, Amerikalı kovboy, izci ve silahşor (d. 1853)
• 1905 - Henrik Sjöberg, İsveçli atlet ve jimnastikçi (d. 1875)
• 1911 - Edwin Austin Abbey, Amerikalı ressam (d. 1852)
• 1911 - Konrad Duden, Alman filolog ve sözlükçü (d. 1829)
• 1920 - Bal Gangadhar Tilak, Hint bilim adamı, hukukçu, matematikçi, düşünür ve milliyetçi önder (d. 1856)
• 1936 - Louis Blériot, Fransız pilot, mucit ve mühendis (d. 1872)
• 1938 - Andrey Bubnov, Rus Ekim Devrimi önderlerinden Bolşevik devrimci ve Sol Muhalefet üyesi (d. 1883)
• 1938 - John Aasen, Amerikalı sessiz film oyuncusu (d. 1890)
• 1943 - Lydia Litvyak (Lily), Sovyet savaş uçağı pilotu (d. 1921)
• 1944 - Manuel L. Quezón, Filipin bağımsızlık hareketinin önderi ve Filipinler'in ilk devlet başkanı (d. 1878)
• 1967 - Richard Kuhn, Avusturya asıllı Alman biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1900)
• 1970 - Frances Farmer, Amerikalı oyuncu (d. 1913)
• 1970 - Otto Heinrich Warburg, Alman fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1883)
• 1973 - Walter Ulbricht, Alman devlet adamı (d. 1893)
• 1977 - Gary Powers, Amerikalı pilot (Sovyet toprakları üzerinde düşürülen U-2 casus uçağının pilotu) (d. 1929)
• 1980 - Strother Martin, Amerikalı oyuncu (d. 1919)
• 1982 - Kemal Zeki Gençosman, Türk gazeteci ve yazar
• 1987 - Pola Negri, Amerikalı oyuncu (d. 1897)
• 1996 - Tadeusz Reichstein, Polonya doğumlu İsviçreli kimyager ve 1950 yılı Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerinden birisidir (d. 1897)
• 1997 - Sviatoslav Richter, Ukraynalı piyanist (d. 1915)
• 1999 - İrfan Özaydınlı, Türk asker ve siyasetçi (Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve İçişleri Bakanı) (d. 1924)
• 2003 - Guy Thys, Belçikalı eski millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1922)
• 2003 - Marie Trintignant, Fransız oyuncu (d. 1962)
• 2004 - Philip Hauge Abelson, ABD'li fizikçi (d. 1913)
• 2005 - Fahd bin Abdül Aziz, Suudi Arabistan Kralı (d. 1923)
• 2009 - Corazon Aquino, Filipinli siyasetçi (d. 1933)
• 2012 - Ülkü Adatepe, Atatürk'ün manevi kızı (d. 1932)
• 2012 - Aldo Maldera, İtalyan eski millî futbolcudur (d. 1953)
• 2013 - Gail Kobe, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (d. 1931)
• 2014 - Michael Johns, Avustralyalı rock şarkıcısı ve besteci (d. 1978)
• 2015 - Muzaffer Akgün, Türk şarkıcı ve oyuncu (d. 1926)
• 2015 - Stephan Beckenbauer, Alman futbolcu (d. 1968)
• 2015 - Cilla Black, İngiliz şarkıcı ve televizyon yıldızı (d. 1943)
• 2015 - Chiara Pierobon, İtalyan profesyonel bisiklet yarışçısı (d. 1993)
• 2016 - Romanya Kraliçesi Anne, Romanya Kralı I. Michael'ın eşiydi (d. 1923)
• 2017 - Jeffrey Brotman, Amerikalı avukat ve iş adamı idi (d. 1942)
• 2017 - Mariann Mayberry, Amerikalı oyuncu (d. 1965)
• 2017 - Eric Zumbrunnen, Amerikalı kurgucu (d. 1964)
• 2018 - Mary Carlisle, Amerikalı oyuncu ve şarkıcıdır (d. 1914)
• 2018 - Rick Genest, Kanadalı aktör, model ve performans sanatçısıdır (d. 1985)
• 2018 - Jan Kirsznik, Polonyalı saksafoncu (d. 1934)
• 2018 - Celeste Rodrigues, Portekizli fado müziği şarkıcısıdır (d. 1923)
• 2018 - Umbayee, Hint halk müziği sanatçısı ve bestecidir (d. 1952)
• 2019 - Münir El Yafi, Yemenli rütbeli asker ve siyasetçi (d. 1974)
• 2019 - Ian Gibbons, İngiliz müzisyendir (d. 1952)
• 2019 - D. A. Pennebaker, Amerikalı belgesel film yapımcısı, yönetmen ve yazardır (d. 1925)
• 2019 - Harley Race, Amerikalı profesyonel güreşçi, menajer ve antrenör (d. 1943)
• 2020 - Wilford Brimley, Amerikalı aktör ve şarkıcı (d. 1934)
• 2020 - Julio Diamante, İspanyol film yönetmeni ve senarist (d. 1930)
• 2020 - Pydikondala Manikyala Rao, Hint siyasetçi (d. 1961)
• 2020 - Hüsrev Sinai, İranlı film yönetmeni, senarist, besteci ve eğitimci (d. 1941)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Anavatanına Dönenler Günü (Çerkesler)
• Dünya İzci fular günü