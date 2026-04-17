Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan okul saldırısını gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, saldırganın silah şarjörüne mermi doldurduğu ve bu sırada canlı yayında arkadaşlarıyla mesajlaştığı görülüyor.

“7 RUHSATLI SİLAHIM VAR”

Saldırganın tutuklanan polis başmüfettişi babası ifadesinde, olayda kullanılan silahların kendisine ait olduğunu belirtti. Baba, toplam 7 ruhsatlı silahı ve 2 av tüfeği bulunduğunu, oğlunun olay günü bu silahlardan 5’ini alarak evden çıktığını söyledi.

Silahların yatak odasında kilitli Maraş sandıklarında muhafaza edildiğini ifade eden baba, sandıkların nasıl açıldığını bilmediğini düşündüğü oğlunun bu sistemi öğrenmiş olabileceğini dile getirdi.

“İKİ AYDIR PSİKOLOĞA GİDİYORDU”

Baba, oğlunun yaklaşık iki aydır psikoloğa götürüldüğünü ve uzman tarafından toplumla uyum konusunda sorun yaşayabileceği yönünde uyarıldığını aktardı. Son dönemde ise psikoloğa gitmekten kaçındığını belirtti.

SÜREKLİ SAVAŞ OYUNU OYNUYORDU

İsa Aras’ın bilgisayar ve telefonu yoğun şekilde kullandığını söyleyen baba, İngilizce bilmediği için oğlunun ne yaptığını takip edemediğini ifade etti. Saldırganın sık sık savaş oyunu oynadığını, ancak sorularına net yanıt vermediğini dile getirdi.

SİLAHLARA SON DÖNEMDE İLGİ DUYMAYA BAŞLADI

Baba, oğlunun yaklaşık bir ay önce silahlara ilgi duymaya başladığını, arkadaşlarının atış yaptığını söyleyerek kendisinin de denemek istediğini aktardı. Kısa süre önce poligona götürdüğünü ve hedef alarak atış yapmayı öğrettiğini söyledi.

“GÖRDÜĞÜ HİÇBİR ŞEYİ UNUTMAZDI”

İfadesinde oğlunun çok zeki olduğunu belirten baba, gördüğü hiçbir şeyi unutmadığını ve dijital ortamda oldukça aktif olduğunu vurguladı. VPN kullandığını, İngilizceyi ana dili gibi konuştuğunu ifade etti.

ODASINDA HER ŞEYİ GİZLİYORDU

Saldırganın çevrim içi oyunlar oynarken İngilizce konuştuğunu ancak içeriğini anlayamadıklarını söyleyen baba, odasına girildiğinde ekranı kapattığını ve hiçbir şey göstermek istemediğini belirtti.

DUYGU DURUMU SÜREKLİ DEĞİŞİYORDU

Olay öncesinde herhangi bir tartışma yaşamadıklarını ifade eden baba, oğlunun duygu durumunun sürekli değiştiğini ve sınavlarda düşük not aldığında agresif davranışlar sergilediğini söyledi.

ARKADAŞ ÇEVRESİ SINIRLIYDI

Mersinli’nin arkadaş çevresinin oldukça sınırlı olduğunu belirten baba, eğitim hayatının pandemi ve deprem nedeniyle kesintiye uğradığını, 8 yılda yalnızca 3 yıl okula gidebildiğini ifade etti.

