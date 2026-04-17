100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından “C31K” adlı dijital grup yeniden gündeme geldi. Telegram üzerinden örgütlenen ve yaklaşık 100 bin üyesi bulunan grupta, saldırılar sonrası tehditlerin devam ettiği görüldü. Hayvanlara yönelik şiddetle başlayan içeriklerin hedefli saldırılara dönüştüğü belirtilirken, grubun kapatıldığı açıklandı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları Türkiye’nin gündemine otururken, tüm ülkeyi yasa boğan olayların ardından bakanlıklar benzer saldırıların önüne geçebilmek için art arda önlemler almaya başladı.

Öte yandan Telegram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen ve milli ile manevi değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan “C31K” adlı grubun, saldırıların ardından tehdit içerikli mesajlarını artırdığı ortaya çıktı.

KAN DONDURAN YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, söz konusu grupta yapılan paylaşımların içeriği dikkat çekerken, yazışmaların ilk etapta hayvanlara yönelik şiddetle başladığı, ardından hedefli saldırı söylemlerine evrildiği görüldü. Bu durum, şiddetin adım adım normalleştirildiğini gözler önüne serdi.

Bu tür gruplarda aktif olan gençlerin, “tehdit” ve “saldırı” içerikli planları olağan bir durum gibi görmeye başladıkları da dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

100 BİN KİŞİLİK GRUP KAPATILDI

Saldırı görüntülerinin de paylaşıldığı belirlenen ve yaklaşık 100 bin üyeye ulaştığı ifade edilen grubun kapatıldığı bildirildi.

Grubun yöneticileri arasında yer alan ve “Hz. Ebu Cehil” ile “Arda Bateman” kullanıcı adlarını kullanan E.K. ve A.T.’nin daha önce gözaltına alındığı öğrenilirken, bu kişilerin kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirerek siber zorbalık yaptığı da tespit edildi.

UZMANLAR UYARIYOR: EN BÜYÜK RİSK MESAJLAŞMA GRUPLARI

Pandemi döneminde çocukların dijital ortamlarda kontrolsüz şekilde daha fazla vakit geçirmesi, bu tür yapılanmaların etkisini artırdı. Uzmanlara göre özellikle anonim kimliklerin kullanıldığı dijital oyunlar ve mesajlaşma uygulamaları, gençleri bu tür şiddet odaklı grupların hedefi haline getiriyor.

Kimlik arayışı içindeki çocukların Telegram gibi platformlarda “C31K” benzeri gruplar aracılığıyla şiddet eylemlerine yönlendirildiği ve bu sürecin ciddi bir toplumsal risk oluşturduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com
