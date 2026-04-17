Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 9 şüphelinden 7’si adliyeye sevk edildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. dün adliyeye sevk edilmiş, G.E. ile E.E. tutuklanırken S.G. ile S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

7 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE

İl Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7’si de bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.’nin jandarmadaki ifadelerinin devam ettiği bildirildi.

ADLİYE ÖNÜ KARIŞTI, ANNE FENALAŞTI

Adliyeye sevk sırasında Doku ailesi, şüphelilere "Hepiniz katilsiniz" tepki gösterdi ve kısa süreli arbede oluştu. Jandarmanın güçlükle engellediği arbedenin ardından anne Bedriye Doku fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.