Trump konuşma metnini hazırlayan kişiye patladı: Bunu kim yazdı Tanrı aşkına?

ABD Başkanı Donald Trump, konuşma metnini okurken metinde geçen “köşe dükkanı” ifadesine takıldı. Terimi anlamadığını söyleyen Trump, “Bakkalın ne olduğunu biliyorum ama böyle bir tanım duymadım” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Ardından metni hazırlayanlara “Bunu kim yazdı Tanrı aşkına!” sözleriyle tepki gösterdi; o anlar sosyal medyada gündem oldu.

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın konuşması sırasında yaşadığı bir an sosyal medyada gündem oldu. Hazırlanan metni okuyan Trump, metinde geçen bazı ifadeleri anlamakta zorlanınca yazanlara tepki gösterdi.

Konuşması sırasında “köşe dükkanı” ifadesine takılan Trump, “Peki köşe dükkanı nedir? Bu terimi hiç duymadım. Bakkalın ne olduğunu biliyorum ama ‘köşe bakkalı’ diye tanımlandığını hiç duymadım” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

“BUNU KİM YAZDI?”

Metni okumaya devam ederken rahatsızlığını gizlemeyen Trump, “Bunu kim yazdı Tanrı aşkına!” diyerek konuşmayı hazırlayan ekibe tepki gösterdi.

O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar Trump’ın doğaçlama çıkışını farklı yorumlarla değerlendirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, Trump’ın konuşma tarzı ve metin dışına çıkma eğilimi üzerine yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

