Rekabet Kurulu'ndan, elektronik devine 330 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, MEDIAMARKT’a rekabet ihlali nedeniyle 330 milyon 322 bin 816 lira idari para cezası verdi. Küçük ev aletleri sektöründe yürütülen soruşturmada, dolaylı bilgi paylaşımı yoluyla rekabetin ihlal edildiği tespit edildi. Kurul, bu durumu “topla-dağıt karteli” olarak değerlendirerek şirket hakkında yaptırım uyguladı.

Rekabet Kurulu, Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi’ne (MEDIAMARKT) 330 milyon 322 bin 816 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, küçük ev aletleri sektöründe yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MEDIAMARKT arasında dolaylı bilgi değişimi yapıldığı iddiaları incelendi.

“TOPLA-DAĞIT KARTELİ” TESPİTİ

Kurul, söz konusu şirketler arasında “topla-dağıt karteli” niteliği taşıyan anlaşma ve/veya uyumlu eylemler bulunduğunu değerlendirdi. MEDIAMARKT’ın bu yapı içinde yer alarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiğine hükmedildi.

Bu kapsamda şirkete 330 milyon 322 bin 816 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

SEKTÖRDE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Karar, teknoloji perakendeciliği ve küçük ev aletleri sektöründe rekabet ihlallerine yönelik denetimlerin sıkılaştığını bir kez daha ortaya koyarken, benzer uygulamalara karşı yaptırımların sürebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
