Okula bıçakla girmeye çalışırken polis tarafından böyle yakalandı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından güvenlik önlemleri artırılırken, olası bir facia daha son anda önlendi. Üzerinde bıçak bulunan bir şahsın okula girmeye çalıştığı anlar, görevli bir polis memurunun dikkati sayesinde engellendi.

Olay anına ait görüntülerde, şüpheli şahsın okul girişine yöneldiği sırada polis tarafından fark edildiği ve hızla müdahale edildiği görülüyor. Polis memurunun zamanında müdahalesiyle şahsın etkisiz hale getirildiği anlar dikkat çekti.

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Son günlerde art arda yaşanan saldırıların ardından gelen bu olay, güvenlik güçlerinin dikkatinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Şahsın üzerinde bıçakla okula girmeye çalışması, olası bir saldırı ihtimalini gündeme getirdi.

SALDIRILARIN ARDINDAN ALARM DURUMU

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki kan donduran olayların ardından okul çevrelerinde güvenlik önlemleri sıkılaştırılmıştı. Bu son olay da, tehditlerin tamamen ortadan kalkmadığını gözler önüne serdi.

Yetkililer, benzer girişimlere karşı hem fiziki hem de dijital denetimlerin artırıldığını vurguluyor.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı polis memurunun hızlı ve dikkatli müdahalesini takdir etti.

Kaynak: Haberler.com