Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada dosya yeniden açıldı. Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor.

ESKİ TUNCELİ VALİSİ TUNCAY SONEL'E SORUŞTURMA

Öte yandan, soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

Tuncay Sonel

DOSYA ERZURUM’A GÖNDERİLDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında Tuncay Sonel hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 281/1-2 maddesi kapsamında işlem yapılması için dosyayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Mevzuata göre valilerin kişisel suçlarına ilişkin soruşturmalar, görev yaptıkları ilin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Görevleriyle bağlantılı suçlarda ise yetki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bulunuyor.

SUÇLAMA: DELİLLERİ YOK ETME VEYA GİZLEME

TCK 281 kapsamında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” fiilleri düzenleniyor. Bu kapsamda, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla delilleri ortadan kaldıran, gizleyen veya değiştiren kişiler hakkında hapis cezası öngörülüyor. Suçun kamu görevlisi tarafından görevle bağlantılı olarak işlenmesi halinde ise cezanın artırılması söz konusu oluyor. Bu suçlamalarla ilgili 5 yıla kadar hapis istenebiliyor.

TUTUKLANAN ESKİ POLİS: SİM KARTI VALİ SONEL'IN YAKIN KORUMASI GETİRDİ

Öte yandan tttuklanan eski polis Gökhan Ertok, savcılıkta verdiği ifadede, "Gülistan Doku’ya ait SİM kartı bana Vali Tuncay Sonel’in yakın koruması getirdi. Vali Sonel bizzat, WhatsApp yazışmaları ve sosyal medya mesajlarındaki kritik verilerin silinmesi talimatını verdi” demişti.

DOSYA YILLAR SONRA RAFTAN İNDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti.

Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

2 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL

Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ertok, ‘Delilleri yok etme’ suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönemde İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Uğurcan Açıkgöz, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Doku ailesi şüphelilere tepki gösterdi. Gülistan’ın fenalaşan annesi Bedriye Doku, ambulansla hastaneye götürüldü.

İlgili Haberler