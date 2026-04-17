Denizli'de okullara yönelik 'saldırı' yalanıyla panik oluşturan 2 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından Denizli’de benzer olayların yaşanacağı yönünde sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımlar üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilik, paylaşımların halkı paniğe sevk etmeyi amaçladığını belirtirken, okullarda güvenlik önlemlerinin alındığını ve vatandaşların yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından sosyal medyada yayılan asılsız paylaşımlar üzerine Denizli’de harekete geçildi. Benzer bir saldırının kentte yaşanacağı yönünde yapılan paylaşımlarla halkı paniğe sevk eden 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları korku ve paniğe sürüklemeyi amaçlayan içeriklerin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki menfur saldırılar üzerinden benzer olayların Denizli’de de yaşanacağı yönünde asılsız paylaşımların dolaşıma sokulduğu ifade edildi.

2 AYRI SUÇTAN GÖZALTI

Valilik açıklamasında, Türk Ceza Kanunu kapsamında “Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit” suçundan 1 kişi ile “Suçu ve Suçluyu Övme” suçundan 1 kişi olmak üzere toplam 2 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Ayrıca il genelindeki tüm okullarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtilirken, vatandaşlara yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar etmeleri çağrısı yapıldı. Doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımların dikkate alınmaması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
