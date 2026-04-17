Eşini kız kardeşiyle kendi evinde bastı, ortalık fena karıştı

Mısır’da yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Bir kadın, eşini kendi evinde kız kardeşiyle aldatırken yakaladı. Durumu kabullenmeyen kadın, ikisini balkona çıkararak herkesin gözü önünde ifşa etti.

Görüntülerde öfkeli kadının yüksek sesle bağırarak hem eşine hem de kız kardeşine tepki gösterdiği, yaşananları çevredekilere duyurmaya çalıştığı görülüyor. Kadının bağırışları üzerine apartman sakinleri balkonlara çıktı, yaşananlar kısa sürede mahallede toplandı.

MAHALLE AYAKLANDI

Olayın yaşandığı sırada çevredeki vatandaşların dikkat kesildiği, bazı kişilerin yaşananları izlediği anlar görüntülere yansıdı. Kadının sert tepkisi ve ifşa anları sosyal medyada hızla yayıldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşan görüntüler, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar kadının tepkisini haklı bulurken, bazıları yaşananların bu şekilde ortaya dökülmesini eleştirdi.

