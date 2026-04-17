Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor

Artan maliyetler otobüs firmalarını yeni bir düzenlemeye yöneltti. Kısa mesafelerde kaldırılan ikramların, uzun yolculuklarda da tamamen sona erdirilmesi planlanıyor. Yeni modelde yolculara yalnızca su ücretsiz verilecek, diğer yiyecek ve içecekler ücretli olacak. Uygulama yolcuların tepkisini çekerken, birçok firmanın kısa sürede sisteme geçmesi bekleniyor.

Artan maliyetler şehirlerarası ulaşım sektörünü de etkilerken, otobüs firmaları uzun süredir tartışılan ikram düzenlemesi için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

Kısa mesafeli seferlerde büyük ölçüde kaldırılan ikramların, yeni dönemde uzun yolculuklarda da tamamen sona erdirilmesi planlanıyor. Sektörde konuşulanlara göre yolculara yalnızca su verilmesi, diğer yiyecek ve içeceklerin ise ücretli hale getirilmesi gündemde.

ÜCRETLİ MODEL GÜNDEMDE

Show Haber’de yer alan habere göre, firmalar artan yakıt ve operasyon maliyetlerini gerekçe göstererek ikram hizmetini minimum seviyeye indirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda sandviç, kek ve içecek gibi ürünlerin ücretli olarak satışa sunulacağı yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Planlanan değişiklikler yolcular arasında rahatsızlık yarattı. Daha önce ücretsiz sunulan hizmetlerin kaldırılmasına tepki gösteren bir yolcu, “Eskiden ikram vardı, şimdi çoğu şeyi kaldırdılar. Sadece su veriliyor” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Yeni düzenlemenin kısa süre içinde birçok firma tarafından uygulamaya alınması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
