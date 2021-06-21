Tarihî Kentlerde online büyük buluşma

Dünya Tarihi Kentler Birliği (League of Historical Cities) 17. Dünya Konferansı 24 Haziran 2021 tarihinde "Ulusal ve Bölgesel Kimliğin Temeli Olarak Tarihi ve Kültürel Miras" temasıyla Tataristan'ın Kazan şehrinde başlıyor.

Dünya Tarihi Kentler Birliği (League of Historical Cities) 17. Dünya Konferansı 24 Haziran 2021 tarihinde "Ulusal ve Bölgesel Kimliğin Temeli Olarak Tarihi ve Kültürel Miras" temasıyla Tataristan'ın Kazan şehrinde başlıyor.

Çevrimiçi ve yerinde düzenlenecek konferansa farklı kıtalardan 121 farklı üye kent iştirak edecek. Konferans kapsamında dört farklı oturumda "Büyük Bir Şehirde Etnik Uyum", "Kovid 19 Pandemisinde Tarihi ve Kültürel Miras", "Çok Milletli Bir Ortamda Ana Dillerin Korunması ve Geliştirilmesi", "Geçmişin Bugünün ve Geleceğin Bağlantısı: Modern Şartlarda Eski Gelenekler" konuları farklı alt başlıklarda tartışılacak. Türkiye saati ile saat 10.00'da başlayacak konferans lhc2021.kzn.ru web sitesinden naklen yayımlanacak.

Konferansın açılış konuşmaları bölümünde konferansa çevrimiçi olarak katılacak olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da tarihi ve kültürel miras alanında hayata geçirilen çalışmalarla ilgili deneyimlerini paylaşacak. Açılışta Kazan Belediye Başkanı Ilsur Metshin, Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı Daisaku Kodokawa, Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Irada Ayupova, Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu İcra Sekreteri Grigory Ordzhonikidze, Şiraz Belediye Başkanı Heydar Eskandarpour ve Paris Belediye Başkan Vekili Arnaud Ngatcha ile birlikte katılımcıları ve izleyicileri selamlamak ve sahip oldukları deneyimleri paylaşmak üzere konuşma yapacak.

Konferans kapsamında düzenlenen ve Bursa'nın da 10 resim ile katıldığı "Dünyayı Görüyorum: Dünya Milletlerinin Gelenekleri" isimli uluslararası resim yarışmasının sonuçları konferansın açılış konuşmaları bölümünde açıklanacak. 2 gün devam edecek konferansın 2. günü olan 25 Haziran 2021 tarihinde "Geçmişin Bugünün ve Geleceğin Bağlantısı: Modern Koşullarda Eski Gelenekler" oturumunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz, "Bursa'nın İpek Hafızası" konulu çevrimiçi sunum yapacak. Konferansta Bursa'da ipekçiliğin tarihi, Bursa'nın tarihi ipek yolu üzerindeki önemi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden "Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak" projesi kapsamında yapılan çalışmalara dair Bursa'nın elde ettiği tecrübeler paylaşılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı