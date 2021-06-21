Tarihî Kentlerde online büyük buluşma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihî Kentlerde online büyük buluşma

Tarihî Kentlerde online büyük buluşma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dünya Tarihi Kentler Birliği (League of Historical Cities) 17. Dünya Konferansı 24 Haziran 2021 tarihinde "Ulusal ve Bölgesel Kimliğin Temeli Olarak Tarihi ve Kültürel Miras" temasıyla Tataristan'ın Kazan şehrinde başlıyor.

Dünya Tarihi Kentler Birliği (League of Historical Cities) 17. Dünya Konferansı 24 Haziran 2021 tarihinde "Ulusal ve Bölgesel Kimliğin Temeli Olarak Tarihi ve Kültürel Miras" temasıyla Tataristan'ın Kazan şehrinde başlıyor.

Çevrimiçi ve yerinde düzenlenecek konferansa farklı kıtalardan 121 farklı üye kent iştirak edecek. Konferans kapsamında dört farklı oturumda "Büyük Bir Şehirde Etnik Uyum", "Kovid 19 Pandemisinde Tarihi ve Kültürel Miras", "Çok Milletli Bir Ortamda Ana Dillerin Korunması ve Geliştirilmesi", "Geçmişin Bugünün ve Geleceğin Bağlantısı: Modern Şartlarda Eski Gelenekler" konuları farklı alt başlıklarda tartışılacak. Türkiye saati ile saat 10.00'da başlayacak konferans lhc2021.kzn.ru web sitesinden naklen yayımlanacak.

Konferansın açılış konuşmaları bölümünde konferansa çevrimiçi olarak katılacak olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da tarihi ve kültürel miras alanında hayata geçirilen çalışmalarla ilgili deneyimlerini paylaşacak. Açılışta Kazan Belediye Başkanı Ilsur Metshin, Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı Daisaku Kodokawa, Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Irada Ayupova, Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu İcra Sekreteri Grigory Ordzhonikidze, Şiraz Belediye Başkanı Heydar Eskandarpour ve Paris Belediye Başkan Vekili Arnaud Ngatcha ile birlikte katılımcıları ve izleyicileri selamlamak ve sahip oldukları deneyimleri paylaşmak üzere konuşma yapacak.

Konferans kapsamında düzenlenen ve Bursa'nın da 10 resim ile katıldığı "Dünyayı Görüyorum: Dünya Milletlerinin Gelenekleri" isimli uluslararası resim yarışmasının sonuçları konferansın açılış konuşmaları bölümünde açıklanacak. 2 gün devam edecek konferansın 2. günü olan 25 Haziran 2021 tarihinde "Geçmişin Bugünün ve Geleceğin Bağlantısı: Modern Koşullarda Eski Gelenekler" oturumunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz, "Bursa'nın İpek Hafızası" konulu çevrimiçi sunum yapacak. Konferansta Bursa'da ipekçiliğin tarihi, Bursa'nın tarihi ipek yolu üzerindeki önemi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden "Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak" projesi kapsamında yapılan çalışmalara dair Bursa'nın elde ettiği tecrübeler paylaşılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Erdoğan: 'Son 8 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi, Türk milletinin istiklali, istikbali, kazanımları ve...
Son dakika haber! Erdoğan: "Son 8 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi, Türk milletinin istiklali, istikbali, kazanımları ve...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Boris Johnson Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Burak Yılmaz Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihî Kentlerde online büyük buluşma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 12:58:32. #1.15#

title