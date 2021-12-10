Taco yemeği nasıl yapılır? Tavuklu taco tarifi nedir?

Bir Meksiya yemeği olan taco yemeği, birden çok yöntem ile hazırlanmaktadır. Küçük boy tortilla ekmekleri ya da hazır olarak satılan taco kabuklarını tarifi uygularken kullanabilirsiniz. Taco'nun iç harcı sebze ya da tavuk ile beraber hazırlayabilir. Hatta bununla beraber fırınladığınız lavaşları kullanarak ortaya lezzetli yemek servis edebilirsiniz. Taco yemeği nasıl olu? Taco tarifi nedir? Taco nasıl yapılır? Tavuklu taco tarifi nedir? Meksikaya özgü bu yemeği yapmak için haydi tarifin detaylarını haberimizde okuyalım…

TACO YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Taco yemeği tarifi için Malzemeler:

12 adet tortilla ekmeği

600 gram orta yağlı kıyma

1 adet küçük boy kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy domates

1 tatlı kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı kimyon

4 dal kişniş

Servisi için gerekenler:

1/2 demet kıvırcık marul

1 adet büyük boy domates

1 adet orta boy kırmızı soğan

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

2 yemek kaşığı ekşi krema ya da isteğe bağlı süzme yoğurt

Taco tarifi nasıl yapılır:

Taco içini hazırlamak için; küçük boy kuru soğanı çok küçük parçalar halinde doğrayın. Ardından arzuya göre rendeleyin. Kabuğunu soyduğunuz domatesi, rendeleyerek püre haline getirin. Sonra taze kişniş yapraklarını incecik kıyın.

Kuru soğanlarla birlikte tavaya aldığınız orta yağlı dana kıymayı ve zeytinyağı ilavesiyle birlikte hafif bir renk alana kadar kavurun.

Domates salçası, acı sos ve domates püresi kattığınız kıymalı iç harcı, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişmesi gerekiyor.

Tuz, kimyon ve incecik kıyılmış kişniş yapraklarıyla tat kattığınız iç harcı, 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Biraz dinlenmesine izin verin.

Küçük boy tortilla ekmeklerini temiz bir tavada ya da fırında kısa süre ısıtın.

Ardından, taco servisinde kullanmak üzere, bol suda yıkayıp kuruttuğunuz kıvırcık marul yapraklarını incecik kıyın. Kabuğunu soyduğunuz domates ve kırmızı soğanı küçük parçalar halinde kesin.

Sonra, sıcak tortilla ekmeklerini, bir kabuk gibi katlayıp iç kısımlarını hazırladığınız iç harçla doldurun.

Son olarak, üzerlerine ince kıyılmış kıvırcık marul, domates, kuru soğan küpleri ve rendelenmiş peynir karışımı eklediğiniz tacoları, ekşi krema ya da çırpılmış süzme yoğurt eşliğinde bekletmeden sevdikleriniz ile afiyetle yiyin.

Şimdiden afiyet olsun…

TAVUKLU TACO TARİFİ NEDİR?

Tavuklu taco yemeği için malzemeler:

Taco hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı Zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

1 tavuk göğsü

1 yeşil yada kırmızı biber

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı barbekü sos

2 yemek kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı salça

Tuz karabiber pul biber ve kekik

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tutam maydanoz

Tavuklu taco tarifi nasıl yapılır:

Tavuklu taco tarifi için, öncelikle hamuru yoğuralım. Ardından, unu kaba boşaltın sonra yavaş yavaş suyu ekleyerek yoğurun ve dinlenmeye bırakınız.

Sonra, tavuğu küp küp minik olacak şekilde doğrayalım.

Tavaya alin tavuğu ve suyunu salıp çekene kadar kavrulsun.

Sonra yağ sarımsak ve minik doğranmış biberleri ekleyin ve tavuklar pembeleşene kadar iyice kavurun.

Ardından kalan tüm malzemeyi aktarın.

Baharat miktarı size kalmış isteğe göre kullanımı değişmektedir.

Sonra 2 dk kavurup altını kapatınız.

Hamuru iki bezeye yapın ve açın bir kase ya da kalıp ile yuvarlak kesin fırın teline ağızları aşağı bakacak şekilde tacoları dizin.

NOT : Bu işlemi taco kabuğu şeklini alması için yapıyoruz.

80 derecede hafif kızaran dek pişirin.Eğer fırında yapmak istemiyorum derseniz. Tavaya bi miktar yağ koyun ve orada hazırlayın Taco kabuğunu maşa ile tutun önce bir tarafı sonra bir tarafını kızartın. Aynı şekli alırlar ama biraz fazla zaman sürüyor tek tek yapmak Artık, taco kabuğu ve iç harç hazır. Taco kabuğuna iç harçtan doldurun ve üzerini süslemek için maydanoz serpin.Yanında barbekü sos ile keyfini çıkararak afiyetle yiyin.

Afiyet olsun…

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet