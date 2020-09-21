Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar adından söz ettiren şarkıcı Aynur Aydın, derin göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının "İşte öyle böyle oldu" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

Sütyen açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde kendisine yer bulan 34 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı, son olarak sütyen üstüne giydiği yelekle verdiği pozunu "İşte öyle böyle oldu" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Aynur Aydın'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bazı takipçileri ise Aydın'ın paylaşımına, "Marilyn Monroe görse utanırdı güzelliğinden" yorumunu yaptı.

"BEN SÜTYEN BİLE TAKMIYORUM, SİZİ Mİ TAKACAĞIM"

34 yaşındaki şarkıcı Aydın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben sütyen bile takmıyorum... Sizi mi takacağım..." yazmıştı ve gündeme oturmuştu. Karantina günlerinde evde kalan Aydın sütyen açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Aydın bir diğer açıklamasında "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" demişti.

İşte Aynur Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:

Kaynak: Haberler.com