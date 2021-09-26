Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, basketbolcu eşinden boşandı! Dava 5 dakika sürdü - Haberler Magazin
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Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, basketbolcu eşinden boşandı! Dava 5 dakika sürdü

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Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, geçtiğimiz yıl evlendiği Karadağlı basketbolcu Nemanja Drusiric'ten boşandı. Anlaşmalı olarak yollarını ayıran ikilinin bir yıllık evliliği 5 dakikada bitti.

Miss Turkey 2013 yarışmasını üçüncülük ile bitiren Ezgi Avcı, daha sonra katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurma imkanı yakalamıştı. Sonraki süreçte Basketbolcu Nemanja Drusiric evlenen ve bir süre evliliğini mutlu şekilde sürdüren Avcı'nın evliliğinde sorunlar çıktığı ve ikilinin ayrılacakları gündeme gelmişti.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE DAVA AÇTI

Hürriyet'te yer alan habere göre, birkaç ay önce sosyal medyadan eşi ile olan tüm paylaşımları kaldıran ve tek başına tatile çıkan Avcı, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Nemanja Drusiric'e "şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma" davası açtı.

Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, basketbolcu eşinden boşandı! Dava 5 dakika sürdü

5 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 5 dakika süren davada kararını açıklayan mahkeme, Avcı ile eşinin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, çiftin sundukları boşanma protokolüne göre; davalı eş Nemanja Drusiric'in boşandığı eşi Ezgi Avcı'ya 10 bin Euro ödemesine hükmetti.

Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, basketbolcu eşinden boşandı! Dava 5 dakika sürdü

Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, basketbolcu eşinden boşandı! Dava 5 dakika sürdü

Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, basketbolcu eşinden boşandı! Dava 5 dakika sürdü

Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, basketbolcu eşinden boşandı! Dava 5 dakika sürdü

Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, basketbolcu eşinden boşandı! Dava 5 dakika sürdü

Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, basketbolcu eşinden boşandı! Dava 5 dakika sürdü

Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, basketbolcu eşinden boşandı! Dava 5 dakika sürdü
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Haber: Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, basketbolcu eşinden boşandı! Dava 5 dakika sürdü - Haberler Magazin
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