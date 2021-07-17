Survivor'da yarışan o ismin son hali herkesi şaşırttı

İki kez katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçiye ulaşan Sahra Işık, son haliyle gündem oldu. İşte Survivor Sahra Işık'ın şaşırtan değişimi...

Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da mücadele eden Sahra Işık'ın değişimi ve son görüntüsü sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan 30 yaşındaki Sahra Işık'ın takipçileri, "Sana ne oldu?" ve "Tanımakta çok zorlandım" şeklinde yorumlarda bulundular.

2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya'da temsil eden Sahra Işık'ın estetik operasyon geçirdiği öne sürüldü.

Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile hayatını birleştirmişti.

İşte Sahra Işık'ın yıllar içerisindeki değişimi...

Kaynak: Snob Magazin