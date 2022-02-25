Survivor 25 Şubat Cuma ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 25 Şubat 2022 Survivor ödülü ise mantı oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün mantıiçin kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda birbirinden lezzetli mantıverilecek! Peki, Survivor 25 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor mantıyı kim kazandı?

25 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022, 25 Şubat Cuma ödül oyunu devam ediyor. Eğlenceli ve farklı bir parkurda olan ödül oyunu kadınlar ve erkekler karışık şekilde oynanacak. 8 olan ödülün sahibi olacak. Şuanda Gönüllüler 1-0 önde.

8 olan ödülün sahibi olacak.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

EN İYİLERDE KAZANAN TAKIM : -

Ödülü kazanan takım henüz belli olmadı.

25 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor All Star 25 Şubat ödül oyunu ödülü mantı oldu. Kazanan takım mantı kazanacak.

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