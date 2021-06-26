Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2021'nin şampiyonu belli oldu. Finale kalan İsmail ve Poyraz arasındaki kıyasıya yarışta en çok oyu alan İsmail Balaban Survivor 2021'in şampiyonu oldu. Sevinç gözyaşları döken İsmail, "Çok mutluyum. Oy veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TV8 ekranlarının sevilen eğlence programı Survivor 2021'de final günü geldi çattı. Zorlu sezonun ardından İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Yiğit Poyraz ve Ayşe Yüksel yarı finale kadar gelmeyi başardı. Yarı finalde Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel elendi, İsmail Balaban ile Yiğit Poyraz finale kaldı.

ŞAMPİYON İSMAİL OLDU

Canlı SMS oylaması sonrası Acun Ilıcalı, heyecanlı bekleyişi bitirdi. Survivor'un bu yılki şampiyonu İsmail Balaban oldu.

İSMAİL'DEN GÖZYAŞLARI İÇİNDE İLK SÖZLER

Gözyaşları içinde şampiyonluğunu kutlayan İsmail, "Çok mutluyum. Bu mutluğu yaşadığım için çok mutluyum. Ben herkesin bildiği İsmail'im. Oy veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştur. Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü'nde dünyaya gelen İsmail Balaban'ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey'dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır. Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tahsil görmektedir. 2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı. 2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Bodrum'da büyüdü, 2009 yılında Robert Kolejini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a geldi. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. Bir yıl Sydney Üniversitesi'nde değişim programı ile eğitim gördü. Poyraz, 8 yaşından beri basketbol oynuyor. Yiğit Poyraz, 2 yıldır İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

SURVİVOR'IN TÜM ŞAMPİYONLARI

2005: Uğur Pektaş

Kimileri onu Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle hatırlıyor ama Uğur Pektaş aslında Survivor'ın ilk şampiyonuydu.

2006: Derya Durmuşlar

Survivor Türkiye – Yunanistan'da Türkiye birincisi olan 50 yaşındaki Derya Durmuşlar, 2011 yılında Gelibolu ilçesinde motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

2007: Taner Özdeş

Survivor Aslanlar-Kanaryalar yarışmasında Kanaryalar takımında olan ve şampiyonluk elde eden Taner Özdeş, All-Star'a da katılmış ancak kendini gösterememişti.

2010: Merve Oflaz

Survivor tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, hafıza, dayanıklılık ve el becerisi gerektiren oyunlarda takım arkadaşlarına üstünlük sağladı.

2011: Derya Büyükuncu

Survivor Ünlüler-Gönüllüler adı altında yapılan ilk yarışmanın birincisi milli sporcu Derya Büyükuncu oldu. Ünlüler takımındaki arkadaşları arasında Nihat Doğan, Özge Ulusoy, Ebru Destan, Asena, Pascal Nouma ve Zeynep Tunuslu vardı.

2012: Nihat Altınkaya

Özellikle Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Nihat Altınkaya, 2012 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazandıktan sonra ise oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etti.

2013: Hilmi Cem İntepe

Latin danslar üzerine başarılı bir geçmişi olan Hilmi Cem İntepe, ortağı olduğu dans okulunda eğitmenlik yapıyordu. Survivor'a katılan ve zaferle tamamlayan İntepe, yarışmadan sonra önce Muhteşem Yüzyıl'da kısa bir süre yer aldı sonra da Çalıkuşu dizisine transfer oldu. İntepe, kariyerine oyuncu olarak devam ediyor

2014: Turabi Çamkıran

2015 Survivor All Star – Turabi Çamkıran

Lise yıllarından beri Break dans yapan Turabi, Tayland'a gidip Muay Thai dövüş sporu eğitimi aldıktan sonra bir süre kafes dövüşçüsü olarak hayatını sürdürdü. Turabi, "Benimle Dans Eder misin?" ardından "Yetenek Sizsiniz Türkiye"ye katılarak performans sergileyen Turabi, 2014 yılında düzenlenen Survivor ve 2015 yılında Survivor All Star'ı da kazanarak büyük bir başarı ve fan kitlesi elde etti. Turabi daha sonra Sabit Kanca 2 filminde rol aldı.

2016: Çağan Atakan Arslan

Son Survivor şampiyonu olan Atakan Arslan, 2017 Şubat ayında Serap Korkmaz ile dünyaevine girdi. Arslan şu sıralar ise ilk dizi projesi Söz'ün Geveze'si olarak rol alıyor.

2017: Ogeday Girişken

Survivor 2017'ye gönüllüler takımından katılan Ogeday Girişken, gösterdiği performansla yarışmada adından söz ettirdi. Survivor'da Adem ile birlikte Kıbrıs finaline kalan Ogeday Girişken şampiyon oldu.

2018: Adem Kılıççı

1986 Ağrı doğumlu olan Adem Kılıççı Milli Boksör olarak Türkiye'yi birçok platformda temsil etmişti. Gümüş, bronz ve altın madalya sahibi olan Adem Kılıççı farklı bir oylama türünün yapıldığı Survivor'da favori isimler arasında gösterilmesine rağmen ikinci sırada yer almıştı. Yarışma sonrası oylamanın programın takipçileri tarafından eleştirilmesine yönelik sessiz kalan Adem, Acun Ilıcalı'ya güvendiğini ifade etmişti. 2017'de de finale kalan ve elenen Adem bu yıl yapılan yarışmayı kazandı.

2019 Türkiye: Yusuf Karakaya

2020 Yunanistan: Katerina Dalaka

2020: Cemal Can Canseven