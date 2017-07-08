Suriyeli Anne ve Bebeğinin Öldürülmesine Tepkiler

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği, Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin öldürülmesini kınadı.



Dernek Başkanı Sebahattin Aydın, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı öğrendikleri anda avukatlarına hızla ulaşıp sürecin takibiyle ilgili ricada bulunduklarını anlattı.



Tüm süreci başından sonuna kadar takip ederek bu olayın gündem arasında kaybolmasına müsaade etmeyen gazetecilere, siyasetçilere ve kardeşliğin pekişmesine vesile olan bütün vatandaşlara teşekkür eden Aydın, "Olay gerçekleştiği ve duyulduğu andan sonra hızla bölgeye intikal ettik. Sürecin işleyişiyle alakalı en başından itibaren bütün bilgileri Sakarya ayağında Avukat Cihat Gökdemir'e aktardık. Avukatımız, hem Adli Tıp'taki incelemeler ve sonraki süreçleri yakından takip etti. Buradaki en temel maksadımız, olayın kin ve nefret suçundan soyutlanarak adeta bir adi suç kapsamına sokulmak istenmesidir." diye konuştu.



Avukat Cihat Gökdemir ise olayın Türkiye'de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı, Balkan, Kafkas ve Karadeniz göçmenlerinin olduğu bir şehirde yaşanmasının çok daha üzüntü verici olduğunu vurguladı.



Olayın ilk anından itibaren Sakarya halkı ve sivil toplum örgütlerinin bu olayı nefretle kınadıklarını hatırlatan Gökdemir, "Hem mağdur ailelerin hem de mülteci ailelerin yanında olduklarını fiilen göstermiş oldular. Müvekkilimiz, mağdur ailenin eşi Halid Bey, bu konuda kendisi de müteşekkir. Yaşanan olay menfur bir olay. Üç şehidimiz var. Kızımız henüz 20 yaşında. Bir oğlu 10 aylık diğeri de bir hafta içinde doğması beklenen çocuk. O günden bu yana Adapazarı'nda sivil toplum örgütleri birçok kez basın açıklamaları yaptı. Ama buradaki toplanmamızın en büyük nedeni ailenin de bizden bir istirhamı vardı. Bu nedenle buradayız." şeklinde konuştu.



Son günlerde sosyal medya üzerinden sığınmacılara yönelik olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren Gökdemir, şunları kaydetti:



"Sahillerde Suriyelilerin rahatsızlık verdiği, iş yerlerinde yüksek ücretlerle çalıştırıldığı, mahallelerde hırsızlık yaptığı gibi tamamen yalana dayalı algı yönetimiyle Türkiye'yi bir yere doğru sürüklemeye çalıştıkları belli. Bu algının Adapazarı'nda son noktasını yaşadık. Bundan sonra bu algıdan kaynaklı yeni olayların olamamasını istirham ediyoruz, temenni ediyoruz. Ancak bu algı böyle devam ettiği müddetçe, bu nefret dili mahkum edilmediği müddetçe toplum maalesef yeni saldırılara, yeni olaylara gebe gibi duruyor."



Medyaya baba Halid ile aynı iş yerinde çalışan iki maktulün daha önceden bir husumet yaşadıkları ve bunun karşılığı olarak böyle bir fiile giriştikleri şeklinde haberlerin yansıdığını aktaran Gökdemir, bu söylentinin araştırmaları sonucu doğru olmadığını kaydetti.



Saldırganların uyuşturucu veya alkol kullanmadığının yapılan incelemelerde ortaya çıktığını ve saldırıyı bilinçleri açık bir şekilde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gökdemir, "Bu da bir amaçla hareket ettiklerini net olarak gösteriyor." dedi.



Açıklamada, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın da yer aldı.