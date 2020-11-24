Sumak nedir? Sumak'ın faydaları nelerdir? Sumak suyu nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Son dönemlerde yeni yapılan araştırmalarla birlikte sumağın bir çok faydası bir kez daha kanıtlanmış oldu. Peki Sumak nedir? Sumak'ın faydaları nelerdir? Sumak suyu nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Sumak bitkisi nedir? Sumak suyu tarifi nasıldır?

Kış aylarının vazgeçilmez bitkilerinden olan sumak bitkisi bağışıklık sisteminde önemli derecede faydaya sahip. Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen bireyler sumağı daha çok tercih etmeye başladı. Peki Sumak nedir? Sumak'ın faydalarınelerdir? Sumak suyu nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Sumak bitkisi nedir? Sumak suyu tarifi nasıldır? İşte detaylar...

SUMAK NEDİR?

Sumak olarak da bilinen Rhus coriaria, aynı zamanda sumak ve sumaq olarak da bilinir, Rhus cinsindeki ve Anacardiaceae familyasındaki ilgili cinslerdeki yaklaşık 35 çiçekli bitki türünden herhangi biridir. Sumak, özellikle Doğu Asya, Afrika ve Kuzey Amerika'da olmak üzere dünya çapında subtropikal ve ılıman bölgelerde yetişir. Bitkinin popüler ortak isimlerinden birkaçı Mutfak sumağı, Karaağaç yapraklı sumak, Sicilya sumağı, Baharat sumağı, Sumak meyvesi, Tanner's sumak, Tanner's sumak, Tanning sumak, Sumach, inko bitkisi, Sicilya sumak, sumak ve tabakhan bitkisidir . Kurutulmuş meyveler, za'atar adı verilen karışımda özellikle diğer baharatlarla birlikte baharat olarak kullanılmaktadır.

Bu bitkinin adı sumak Aramice'den geldi ve kırmızı anlamına geliyor. Kurutulmuş meyveleri tuzla ezip karıştırarak baharat olarak kullanıldığı için hem besleyici niteliklere hem de tıbbi değerlere sahip olan bitki, İran, Akdeniz ve Ortadoğu, Türkiye, Filistin nüfusu, Golan Tepeleri'nde şifalı bitki olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. İsrail, Ürdün, Ortaçağ ve Osmanlı el-Şam bölgesi, adanın Osmanlı döneminde Kıbrıs ve Ortaçağ Kahire Yahudide özellikle kullanılmaktadır. Sumakın tanenler, flavonoidler, antosiyaninler, organik asitler, flavonlar, proteinler, lif, uçucu yağlar, nitratlar ve nitritler gibi çeşitli kısımlarından besleyici ve tıbbi açıdan önemli fito-kimyasal bileşenlerin geniş bir yelpazesi tanımlanmıştır. Bitki aynı zamanda farklı rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olan ve çeşitli biyolojik süreçlere katkı sağlayan minerallere de sahiptir. Bitki yüzyıllardır baharat, çeşni, iştah açıcı ve ekşi ajan olarak kullanılmıştır.

SUMAK BİTKİSİ

Sumak, yaklaşık 1-10 m (3,3-32,8 ft.) Boyunda büyüyen Anacardiadeae ailesinden ikievcikli bir çalı ve küçük ağaçtır. Bitki kayalık yerlerde ve yol kenarlarında büyürken bulunur ve normalde derin ve iyi drene edilmiş toprağı tercih eder. Bitki, kesildiğinde reçine yayan açık gri veya kırmızımsı gövdelere sahiptir. Genç dallar tüylüdür. Bazı türler üç yapraklı veya basit yapraklara sahip olsa da, yapraklar genellikle sabit bir şekilde bileşiktir. Yapraklar 10-20 cm uzunluğunda, 5-7 çift yaprakçıklı, sapsız, dikdörtgen ila oval, tırtıklı-dentat ve altta villözdür. Salkımlar 10-20 cm uzunluğunda, terminal veya koltuk altındadır. Altları tüylüdür. Sonbaharda yapraklar parlak kırmızıya döner. Çiçekler 5-30 cm (2.0-11.8 inç) uzunluğunda yoğun salkım veya sivri uçlar halindedir, her çiçek çok küçük, yeşilimsi, kremsi beyaz veya kırmızı, beş yapraklıdır. Çiçekler 5–30 cm (2.0–11. 8 inç uzunluğunda, her çiçek çok küçük, yeşilimsi, kremsi beyaz veya kırmızı, beş yapraklı. Çiçeklenme normalde Temmuz'dan Ağustos'a kadar sürer. Bereketli çiçekleri, olgunlukta değişen seviyelerde tüylerle kaplı kırmızımsı, küremsi, villoz ince etli druplar izler ve bazen sumak bob olarak adlandırılan dal uçlarında yoğun kümeler oluşturur.

SUMAK'IN SAĞLIĞA FAYDALARI

Keskin, limon benzeri tadı ve canlı kırmızı tonuyla sumak baharatı, her baharat dolabında bir yeri hak eden süperstar bir bileşendir. Yemeklere lezzet ve renk katmanın yanı sıra, bu güçlü baharat aynı zamanda çok çeşitli faydalarla ilişkilendirilmiştir. Zengin polifenol ve flavonoid içeriği sayesinde, diyetinize bir miktar sumak eklemek, kolesterol seviyelerini düşürmeye, kan şekerini dengelemeye ve hatta kemik kaybını azaltmaya yardımcı olabilir. Aşağıda, sumağın bazı popüler sağlık yararları listelenmiştir.

1. Kalp sağlığını artırır

Kalp, böbrek ve beyin hücresi dokusundaki omega-3 yağ asitleri ve dokosaheksaenoik asit konsantrasyonu kekik takviyesi ile artırıldı. Kekiğin beyin hücreleri üzerindeki etkilerine bakan diğer çalışmalar, araştırılan sıçanların beyin gelişiminde önemli değişiklikler olduğunu bulmuştur. Bununla birlikte, sumakın beyin üzerinde olumlu etkileri olup olmadığını belirlemek için araştırmalar devam etmektedir.

2. Sindirime yardımcı olur

Sumak otu, mide rahatsızlığı, asit reflü, kabızlık, ateşli semptomlar ve düzensiz bağırsak hareketleri gibi yaygın sindirim bozukluklarının tedavisinde faydalıdır. Hem antimikrobiyal hem de antioksidan etkiler içermesi gerekiyor.

3. Kanserle Savaşın

Bazı araştırmalar sumak bitkisinin kanser önleyici özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Sigara içiyorsanız, kemoterapi ve radyasyon terapisinin bir kombinasyonunu kullanarak akciğer kanserine yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. Meme kanserinin tedavi sırasında sağlıklı hücreleri koruduğu sanılmaktadır. Sonuç olarak sumak, kanser kemoterapisi için umut verici bir kemoterapötik ajan olarak kabul edildi.

4. Güçlü Antioksidan

Sumak, sağlıklı hücrelere zarar veren kötü hücrelere karşı savaşan güçlü antioksidanlara sahiptir. Bilimsel bir araştırmaya göre antioksidanlar, kalp hastalıkları, erken yaşlanma, mide rahatsızlıkları ve diğer birçok yan etkiden sorumlu olan kötü hücrelere karşı savaşır.

5. Kadın Sağlığı İçin Faydalı

Sumak suyu, sumak çayı, sumak kabuğu geleneksel olarak kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Sumak ayrıca aşırı vajinal akıntıda haricen de uygulanır. Ayrıca anne sütünü de arttırır. Östrojen gibi davranarak adet bozukluklarını, krampları, adet yanıklarını ve ağrıyı tedavi etmeye yardımcı olur.

6. Diyabete İyi Gelir

Araştırmalar, sumak bitkisinin şeker hastalığı ve obezite tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir. Laboratuvar sonuçlarına göre çok güçlü bir antioksidan olan sumak, kolesterol ve kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı oluyor.

7. Antimikrobiyal

Sumak'ın antimikrobiyal aktivitelere sahip doğal olarak oluşan bileşiklere sahip olduğu bilinmektedir. Araştırmalar, Salmonella bakterileri de dahil olmak üzere bir dizi patojene karşı çalıştığını göstermiştir. İçinde bulunan zengin suda çözünür tanenler, antimikrobiyal özellikleri nedeniyle iyi belgelenmiştir ve ilkel zamanlardan beri bu faydalar için kullanılmıştır.

8. Kemik Erimesi Olasılığını Azaltır

Kemik kaybı veya osteoporoz, zayıf kemikler ve kemik kütlesi kaybının neden olduğu kırık riskinde artış olarak kabul edilen yaygın bir durumdur. Kemik kaybı riski yaşla birlikte giderek artar ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 65 yaşın üzerindeki kadınların yaklaşık % 25'inin boyun ve bel omurgasında bu fenomenden muzdarip olduğunu tahmin etmektedir. Sumakın kemik sağlığı üzerindeki olası etkilerine yönelik araştırmalar çok sınırlı olmasına rağmen, bir çalışma bazı umut verici ve cesaret verici sonuçlar buldu.

9. Kas ağrılarını yatıştırır

Kronik kas ağrınız varsa, baharat dolabınızdaki sumak sorunu tedavi etmeye yardımcı olabilir. Aslında, Mısır'daki Mansoura Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bronzlaştırıcı sumaktan demlenebilen Sumak suyunun sağlıklı yetişkinlerde aerobik egzersiz sırasında kas ağrısını azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Sumakın zengin antioksidan içeriği sayesinde, iltihaplanma riskini azaltmaya yardımcı olabilir ve böylece ağrıdan daha fazla rahatlama sağlayabilir. 2009 yılında yapılan araştırmalar, iltihabın sadece çeşitli hastalıkların gelişimine katkıda bulunmadığını ve otoimmün hastalıkların gelişiminde önemli bir rol oynadığını - hücre ölümü ve farklı bölgelerdeki dokuların vücutta tahrip edilmesinde önemli bir rol oynadığını, aynı zamanda güçlü hissine de katkıda bulunduğunu göstermektedir Ağrı.

10. Yaygın Solunum ve Sindirim Sorunlarını Azaltır

Sumak bitkisi, göğüs ve solunum sorunlarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar çok uzun süredir öksürük, göğüs tıkanıklığı ve bronşiti içerir. Bu, bilimsel olarak işe yaradığı kanıtlanmış güçlü uçucu yağlarından (timol, karvakrol, Borneo ve geraniol) kaynaklanmaktadır.

Popüler bitki bitkisinin meyveleri de ateşi azaltabilir. Güçlü bitkisel ilaçları balla karıştırmak süper etkili ancak doğal bir öksürük şurubu oluşturacaktır. Sumak, çeşitli yaygın sindirim sorunlarını tedavi edebilir. Bunlar arasında kabızlık, düzensiz bağırsak hareketleri, asit reflü ve mide rahatsızlığı bulunur. Güçlü bitki, lezzetli bir meze oluşturmak için soğanla da karıştırılabilir.

Sumak'ın geleneksel kullanımları ve faydaları

Yapraklar ve tohumlar büzücü, idrar söktürücü, lekeleyici ve toniktir.

Dizanteri, hemoptizi ve konjunktivit tedavisinde kullanılırlar.

Tohumlar, iştahı arttırmak için yemekten önce yenir.

Geleneksel olarak kullanılır ve ayrıca lipid düşürücü etkileri için klinik olarak araştırılır.

Meyveler tanenlerden oluşur ve buruktur.

İshal tedavisi için toz meyveler yenir.

Bu bitki ishal, dizanteri, ülser, hemoroid, kanama, yara iyileşmesi, hematemez, hemoptizi, lökori, boğaz ağrısı, oftalmi, konjunktivit, diürez, hayvan ısırıkları, zehir, ağrı ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Geleneksel tıp pratisyenleri ayrıca sumak kolesterolü düşürmek için, boğaz ağrısının tedavisinde ve düşük yapıcı olarak kullanmışlardır.

Kabuk tozu, dişlerin temizlenmesinde etkilidir.

Kabuk infüzyonu, viral göz enfeksiyonlarının başlangıcında faydalıdır.

Kabuk suda çürür ve burun kanamasının ilk yardım tedavisi için alnına uygulanır.

Toz meyveler haşlanmış yumurtanın üzerine serpilir ve ishal tedavisi için yenir.

Meyvelerin kaynatılması, karaciğer hastalığı, ishal ve üriner sistem bozukluklarının tedavisi için ağızdan hazırlanır ve uygulanır.

Gıda alımından önce tüketildiğinde tohumlar açlığa neden olur.

Mutfak Kullanımları

Olgunlaşmamış meyveler kapari olarak kullanılır .

Origanum syriacum ile karıştırılmış ezilmiş meyve, Orta Doğu'da kullanılan popüler bir baharat karışımı olan 'Zatar'ın ana bileşenidir.

Olgunlaşmamış meyveler ve tohumlar da yenir.

Akılda tutulması gereken şeyler

Sumak tüketmenin vücudumuzdaki tüm faydalarına rağmen, tüketimi hakkında bazı gerçekleri ve uyarıları bilmek önemlidir.

Alerjik reaksiyonlar

Sumak, aynı kaju ve mango ailesinden geldiğinden, sumak yemeden önce gerekirse bir doktora danışmalısınız, çünkü kaju ve mango alerjisi olanlar muhtemelen sumak tükettikten sonra benzer semptomlardan muzdarip olacaktır.

İstenmeyen kilo kaybı

Çoğumuz bunun aslında bir avantaj olduğu konusunda hemfikir olsak da, zayıf olan veya normal vücut ağırlığını korumakta sorun yaşayanlara, günlük sumak yemekten kaçınmanızı öneririz. Bunun nedeni anti-lipaz aktivitesidir - sıvı ve katı yağların parçalanmasını hızlandıran ve ince bağırsakta yağ emilimini kısmen engelleyen bir enzim.

Hamilelikte güvenlik

Bazı şifalı bitkiler ve baharatlardan en iyi şekilde hamilelik sırasında kaçınılmalıdır çünkü bazıları menstrüasyonu bozabilecek ve düşük yapma riskini artırabilecek uterus uyarıcıları içerir. İçerisindeki güçlü antioksidan olan ve kanseri tedavi etmeye yardımcı olduğu bulunan quercetin, hamilelik ve doğumda komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, en azından konuyla ilgili çalışmalar aksini iddia edene kadar, hamilelikte sumak tüketiminden kaçınılması önerilir.