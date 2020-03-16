Sultangazi Belediyesi fahiş fiyatlara karşı denetimleri sıklaştırdı
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Sultangazi Belediyesi fahiş fiyatlara karşı denetimleri sıklaştırdı

Sultangazi Belediyesi fahiş fiyatlara karşı denetimleri sıklaştırdıOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ? SULTANGAZİ Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

16.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:20
Sultangazi Belediyesi fahiş fiyatlara karşı denetimleri sıklaştırdı

Sultangazi Belediyesi fahiş fiyatlara karşı denetimleri sıklaştırdı

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? SULTANGAZİ Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından denetimlerini sıklaştırdı. İlçedeki marketlerde fahiş fiyat denetlemesi yapan ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmamak için denetimlerin yoğunlaştığını belirtti. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'da denetimlere katılarak açıklama yaptı.

Sultangazi Belediyesi ülkede koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yapılan denetimleri sıklaştırdı. Özellikle vatandaşların önlem için sıkça tükettiği ürünlerde fahiş fiyat denetlemesi yapıldı. Kolonya, sıvı sabun, el dezenfektanları, temizlik malzemeleri ve makarna gibi bakliyat ürünlerinde denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, reyonlardaki fiyatlarla kasadaki fiyatları karşılaştırdı. Gün içinde yapılan denetimlerde bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten zabıta ekipleri, vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlığı için denetimlere ara vermeden devam edeceklerini belirtti.

BAŞKAN DURSUN : 'SOSYAL HAYATIMIZI KISITLAMAK TOPLUMA KARŞI SORUMLULUK'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, zabıta denetlemesinin öncesinde bir açıklama yaptı. Açıklamasında koronavirüse karşı aldıkları tedbirleri anlattı. Vatandaşların sosyal hayatlarını bugünlerde kısıtlaması gerektiğini ve bunun topluma karşı bir sorumluluk olduğunu ifade eden Başkan Dursun, 'Bugün burada zabıtamızın denetimleriyle iliği bir açıklama yapacağız. Ancak koronavirüsüyle karşı karşıyayız. Bizler hem Sultangazi'de yaşayan komşularımızı hem de bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızı koronaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyaralım. Çünkü tedbir her şeyin başı. Eğer tedbirli olmazsak bu sürecin yayılması çok daha fazla olabilir. Mümkün olabildiğince sosyal hayatımızı kısıtlamak durumundayız. Teması bir şekilde ortadan kaldırmak durumundayız. Görüyoruz ki sosyal hayatın çok aktif olduğu yerlerde bu virüs çok daha fazla yayılma kabiliyetine sahip. Bu çerçeve içerisinde olabildiğince sosyal hayatımızı biraz daha kısıtlayıp evlerimizde olabildiğince işlerimizi yürütmek ve hayatımızı bir süre böyle idame ettirmek en büyük görevimiz olmalı. Bu sadece kendimize dair değil, çevremizde bulunan insanlara, bütün topluma dair sorumluluğumuz. Bizde bu çerçeve içerisinde Sultangazi'de tüm billboardlarımızda koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yaptık. Bütün okullarımızda, kamu idarelerinde, aile sağlık merkezlerinde, ibadethanelerde ilaçlamalarımızı bitirdik. Çeşitli parklarımızda ilaçlamalarımızı bitirdik. Dezenfektanlarla bu süreci atlattık' dedi.

'FIRSATÇILIK TÜRK MİLLETİNİN ÖZÜNDE DEĞİL'

Başkan Abdurrahman Dursun, açıklamasının devamında zabıta ekiplerinin raflardaki fiyatlarla kasadaki fiyatları karşılaştıracaklarını söyledi. Fırsatçılığın Türk milletinin özünde olmadığını belirten Başkan Dursun, 'Şimdi dediğiniz gibi fiyatlarla alakalı komşularımızdan, yaşayanlarımızdan oldukça şikayet var. Bu şikayeti de izole etme adına geçen hafta başlatmış olduğumuz çalışmalarımıza bugün yine devam ediyoruz. Raflardaki fiyat farklılıklarına dikkat ediyoruz. Bunlarla ilgili 6502 sayılı yasa çerçevesinde Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirimlerde bulunuyoruz. Varsa fahiş fiyatlar bunlarla ilgili denetimlerimizi yapıyoruz. Şuna dikkat etmek lazım. Fırsatçılık yapmamak lazım. Esasında bizim Türk milletinin özünde olan bir şey değil. Buna kapı aralamamak lazım' ifadelerini kullandı.

'BİRLİK OLURSAK KORONAVİRÜSÜN DE ÜSTESİNDEN GELİRİZ'

İçerisinde bulunulan durumun fırsatçılığa çevrilmemesi gerektiğini vurgulayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, fiyat değişikliği yapmayan esnafa teşekkür etti. 'Fırsatçılık' yapan kişileri de daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan Başkan Dursun, 'Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. ve bu sorunu bir şekilde kendisine menfaate dönüştürmek isteyen az da olsa kişilere karşı halkımızı korumak zorundayız. Bu koruma çerçevesi içerisinde de yaklaşık elli ekiple birlikte tüm Sultangazi'de tarama faaliyetini bugün de devam ettireceğiz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda buna özenle davranan esnafımızı toptancılarımızı da gördük. Onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabi aksi davranan arkadaşlarımız da var. Onları da daha duyarlı olmalarına davet ediyorum. Bu içerisinde bulunduğumuz durumu fırsata çevirmemek lazım. Birbirimize sahip olalım. Bir olalım. Bu süreci ancak bir ve beraber olursak atlatabiliriz. Bunu hayatın her alanında yapmamız gerekir. Birlikte hareket edebilir, sorumluluğumuzun farkında olursak hep beraber bu virüsün üstesinden de geliriz. Bu zoruluğun da üstesinden geleceğiz' diye konuştu.

ZABITA MEMURU KOÇAK : "DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Denetim geçekleştiren Sultangazi Zabıta Memuru Mustafa Koçak, yapılan denetimlerde bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi. Denetimlerin önceden olduğu gibi yine devam edeceğini de dile getiren Zabıta Memuru Koçak, 'Gündemimizde olan koronavirüs ile ilgili fiyat artışı, stoklama tarzı eylemlerde bulunan iş yerleri oluyor. Bugün bununla alakalı bir çalışma yaptık. Zaten virüsle alakalı durumdan önce de çalışmalarımız oluyordu. Bugünkü denetimlerimizde herhangi bir fahiş fiyata rastlanmadı. Kasa ve reyon fiyatlarında yapılan kontrollerde de bir olumsuzluğa rastlamadık. Tıpkı bugün olduğu gibi Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak da vatandaşımızın sağlığı, sıhhati ve ekonomisi için çalışmalarımız devam edecek' şeklinde konuştu.

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Sultangazi Belediyesi fahiş fiyatlara karşı denetimleri sıklaştırdı

Kaynak: DHA

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Sultangazi Belediyesi fahiş fiyatlara karşı denetimleri sıklaştırdı

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